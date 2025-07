Pumas x Pachuca: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga MX - 20/07

Pumas x Pachuca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Pumas e Pachuca se enfrentam neste domingo, 20/07, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Mexicano 2025. A bola rola às 15h (horário de Brasília) no Estadio Olímpico Universitario, na Cidade do México, com transmissão via casas de apostas com streaming autorizado.

O Pumas tenta se recuperar da estreia com derrota e busca somar os primeiros pontos jogando em casa. Já o Pachuca, embalado por um início positivo, tenta manter o embalo longe dos seus domínios.

Confira nosso palpite de Pumas x Pachuca, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Pumas x Pachuca Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85 na bet365



Palpite 2 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.80 na Betano



Palpite 3 - Empate Anula Aposta (Pachuca) - odd pagando 1.95 na Superbet



Para as apostas em Pumas x Pachuca, sugerimos esses três palpites com base no histórico equilibrado entre as equipes e no perfil ofensivo apresentado nos últimos confrontos.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85

O histórico de confrontos entre essas equipes mostra um padrão claro de equilíbrio e placares movimentados. Em 31 jogos, 17 terminaram com três ou mais gols no placar final, indicando uma tendência ofensiva clara.

Além disso, a expectativa para o confronto deste domingo é de um duelo aberto, com o Pumas pressionando em casa e o Pachuca apostando em contra-ataques rápidos. O cenário favorece um jogo com espaço e oportunidades criadas dos dois lados.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.80

Quando analisamos os últimos duelos diretos, encontramos diversas partidas onde os dois times balançaram as redes. Isso se explica por características similares: defesas vulneráveis sob pressão e ataques que criam boas chances.

O fator casa impulsiona o Pumas, enquanto o bom momento do Pachuca gera expectativa de uma atuação eficiente. Dessa forma, o cenário é favorável para que ambos os lados deixem sua marca no placar.

Empate Anula Aposta (Pachuca) - odd pagando 1.95

Apesar de jogar fora, o Pachuca chega mais preparado e com desempenho melhor na temporada. Diante de um Pumas que ainda busca seu ritmo, apostar no empate anula para o lado visitante pode ser uma estratégia segura com bom retorno.

Caso o jogo termine empatado, o valor é reembolsado, e se o Pachuca vencer, o lucro se confirma. É uma opção de segurança para quem quer apostar com menor risco de perda.

Pumas x Pachuca - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Pumas x Pachuca através de casas de apostas com serviço de streaming, como bet365 e Betano. A partida começa às 15h (Brasília), neste domingo, 20 de julho, direto do Estadio Olímpico Universitario.

Tudo o que você precisa saber de Pumas x Pachuca:



⚽️ Confronto: Pumas x Pachuca - Campeonato Mexicano



📅 Data: 20/07/2025



⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estadio Olímpico Universitario, Cidade do México



📺 Onde vai passar Pumas x Pachuca: casas de apostas com streaming



Pumas x Pachuca: Escalações

Confira abaixo as prováveis escalações para o confronto de hoje, divididas por zonas do campo.

Provável escalação do Pumas: Alvarez; Rivas, Dinneno, Garcia e Araujo; Lopez, Molina, Huerta e Salvio; Fernandez e Del Prete

Provável escalação do Pachuca: Ustari; Cabral, Tapias, Gonzalez e Alvarez; Sanchez, Lopez, De La Rosa e Ibarra; Rondon e Hurtado

Essas são escalações prováveis. Alterações podem ocorrer até a bola rolar, especialmente em função de lesões ou estratégias de última hora.

Pumas x Pachuca - Últimos 5 jogos Entre Os Time



12/04/2024 – Pachuca 2x2 Pumas (Clausura)



27/10/2023 – Pumas 1x1 Pachuca (Apertura)



15/04/2023 – Pachuca 1x0 Pumas (Clausura)



29/10/2022 – Pumas 3x1 Pachuca (Apertura)



08/05/2022 – Pachuca 2x2 Pumas (Clausura Playoffs)



Pumas x Pachuca: Quem ganha? - Melhores odds

Pachuca tem 51,2% de probabilidade de vencer este jogo de domingo, 20/07. Isso porque o time vem de uma sequência mais sólida e demonstra melhor organização tática fora de casa.



Pachuca vence - Odd de @1.95 na Superbet



Empate - Odd de @3.40 na Betano



Pumas vence - Odd de @3.60 na bet365



Lembre-se: as apostas devem ser feitas com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.