Pumas x Necaxa: Palpite, Odds +5 e +14 e Onde Assistir Campeonato Mexicano - 10/08

Confira os melhores palpites para Pumas x Necaxa, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Pumas e Necaxa se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Mexicano neste domingo, dia 10 de agosto, às 21h (horário de Brasília), no Estadio Olímpico Universitario. O Necaxa é o 7º colocado e o Pumas o 15º. Pumas x Necaxa terá transmissão por vídeo ao vivo da Superbet.

Palpites de Pumas x Necaxa: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Pumas e Necaxa para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e a posição na tabela, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Pumas - Odd de 2.02 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.68 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.74 na Esportes da Sorte



Palpites Alternativos Pumas x Necaxa



⚽ Intervalo - Empate - Odd de 2.23 na Stake



⚽ Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.66 na Betnacional



⚽ Marcar a qualquer altura - Guillermo Martinez - Odd de 2.27 na Esportes da Sorte



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Pumas x Necaxa. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume de escanteios do Necaxa e a tendência de jogos abertos, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Pumas x Necaxa



⚽ Dupla Chance: Pumas ou Empate - Odd de 1.30 na Esportes da Sorte



⚽ 1º Gol - Pumas - Odd de 1.75 na Superbet



⚽ Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Pumas x Necaxa



⚽ 1º Tempo - Total de Escanteios - Mais de 5.5 - Odd de 2.60 na Novibet



⚽ 1º Tempo - Necaxa - Odd de 3.90 na Superbet



⚽ Handicap - Casa (0:1) - Odd de 3.55 na Esportes da Sorte



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Pumas x Necaxa



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Casa - Odd de 5.25 na Esportes da Sorte



⚽ Marcar o Gol 1 - Guillermo Martinez - Odd de 5.75 na Superbet



⚽ Placar Exato - 3x1 - Odd de 14.50 na Betnacional



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Pumas x Necaxa: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Pumas x Necaxa - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Data: 10/08/2025

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estadio Olímpico Universitario, Cidade do México (México)

Transmissão: Superbet



Como assistir a Pumas x Necaxa

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Como Pumas e Necaxa Chegam Para o Confronto

O Pumas, 15º colocado na competição, tem uma defesa vulnerável, com uma média de 2.0 gols sofridos por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 3.0 chutes no gol e 3.7 chutes fora do gol, indicando dificuldades na criação de jogadas. A média de 4.0 escanteios sugere um volume ofensivo limitado. Jogando em casa, o Pumas buscará a vitória para sair das últimas posições na tabela.

O Necaxa, por sua vez, ocupa a 7ª posição, com uma campanha mais consistente. A equipe tem uma média de 1.7 gols sofridos por jogo, o que aponta para uma defesa um pouco mais sólida que a do Pumas. No ataque, a equipe registrou uma média de 4.0 chutes no gol e 8.7 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 4.7 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Necaxa buscará um bom resultado fora de casa para se manter na parte de cima da tabela.