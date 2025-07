Puebla x Santos Laguna: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga MX - 26/07

Puebla x Santos Laguna: Confira os palpites para o jogo do Campeonato Mexicano e saiba onde assistir ao vivo.

Nesta sexta-feira, dia 25/07, Puebla e Santos Laguna se enfrentam às 22h (horário de Brasília) pela terceira rodada do Apertura 2025 da Liga MX, no Estádio Cuauhtémoc

O Puebla chega pressionado, ainda sem pontuar no torneio. Já o Santos Laguna, com uma vitória, tenta aproveitar o mau momento do adversário para subir na tabela. A Liga MX é um campeonato conhecido pela imprevisibilidade, o que costuma abrir margem para jogos abertos e apostas em mercados de gols e escanteios.

Puebla x Santos Laguna: Palpites de Alto Risco



Placar exato 2‑2 - odd 10.60



Total de gols acima de 4,5 - odd 12.77



Santos Laguna vence por 2‑1 - odd 10.73



Puebla vence por 3‑2 - odd 23.02



Mais de 3,5 escanteios por ambos os tempos - odd 4.77



Puebla x Santos Laguna: Palpites Odds Médias



Total de gols mais de 2,5 - odd 1.95



Ambas equipes marcam: Sim - odd 1.66



Santos Laguna vence com handicap asiático (-0,25) - odd 1.96



Empate anula a aposta (Draw No Bet) para Puebla - odd 1.50



Mais de 4,5 cartões no total - odd 1.92



Puebla x Santos Laguna: Palpites Odds Baixas



Dupla chance – Casa ou Empate (Puebla) - odd 1.32



Menos de 2,5 gols - odd 2.28



Menos de 3,5 escanteios na 1ª metade - odd 1.92



Palpite em Destaque

Ambas equipes marcam: Sim • odd 1.66

Esse mercado reúne bom equilíbrio entre segurança e valor. O Puebla tende a reagir dentro de casa, enquanto o Santos Laguna tem média de gols superiores mesmo fora. Cenário ideal para as duas balançarem as redes.

Conclusão

O duelo entre Puebla e Santos Laguna é uma oportunidade para quem gosta de jogos equilibrados com possibilidade de gols dos dois lados. Os mercados de gols e cartões oferecem boas alternativas, enquanto o palpite em destaque fica com o Ambas Marcam, ideal para quem busca risco controlado e retorno justo.