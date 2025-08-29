Assine UOL
Puebla
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
Liga MX - Mexico
Estadio Cuauhtémoc
Monterrey
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
4.1
2
1.86
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.85
x
3.55
2
1.92
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 04:01

Puebla x Monterrey: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga MX - 30/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Puebla x Monterrey: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Puebla e Monterrey se enfrentam em um jogo que promete fortes emoções na Liga MX. Analisamos os dados disponíveis para te ajudar a entender melhor o confronto e a formar seus próprios palpites. Acompanhe nossa análise e descubra o que esperamos desse jogo.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Puebla x Monterrey pela Liga MX

  • 📅 Data: 30 de Agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 00:05 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Cuauhtémoc


Puebla x Monterrey Palpite - Liga MX



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Empate 1-1

  • 📊 Over/Under: Under 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: X2

  • 🔄 Handicap Asiático: Empate


Análise do Puebla


O Puebla chega para este jogo em um momento irregular. Apesar de alguns bons resultados recentes, a equipe demonstra inconsistência em seu desempenho. No entanto, jogam em casa, o que pode ser um fator decisivo.


Observamos uma defesa um pouco vulnerável, mas o ataque tem mostrado potencial em momentos específicos. Contudo, a falta de regularidade é uma preocupação. Assim, a equipe precisa de um jogo consistente para sair com a vitória.


Análise do Monterrey


Já o Monterrey apresenta um quadro diferente. A equipe atravessa uma boa fase, com vitórias importantes em suas últimas partidas. Seu ataque é eficiente e a defesa tem demonstrado solidez. Mas, enfrentar o Puebla fora de casa pode ser um desafio.


Embora estejam em boa fase, a consistência em jogos fora de casa precisa ser avaliada. No entanto, o elenco experiente e o bom momento técnico indicam que podem conquistar um bom resultado. Então, esperamos um jogo equilibrado.


Puebla x Monterrey: Palpite e justificativa


Considerando as análises individuais e os resultados recentes, sugerimos que este jogo seja muito equilibrado. Afinal, o Puebla joga em casa e tem o fator local ao seu favor. Mas, a qualidade do Monterrey é indiscutível.


Por isso, apesar da boa fase do Monterrey, apostamos em um empate como resultado mais provável. Consideramos também que o jogo não tenha muitos gols, por conta do equilíbrio esperado e das defesas presentes em campo.


Puebla x Monterrey: Onde Assistir


O jogo Puebla x Monterrey será transmitido ao vivo pela Novibet e Superbet.


Considerações Finais


Lembramos que estes são apenas palpites baseados nas informações disponíveis e na nossa análise. O resultado de uma partida de futebol é imprevisível e vários fatores podem influenciar o placar final. Aposte com responsabilidade!

Ver mais Ver menos

Puebla x Monterrey: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.55
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Chelsea - Fulham
1
1.57
Aston Villa - Crystal Palace
1
1.9
Talleres Cordoba - Deportivo Riestra
1
1.92
Múltipla
5.73
x
Aposta
20
=
Ganhos
114.55
Apostar agora

Puebla x Monterrey: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Puebla x Monterrey: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2024 Liga MX
Monterrey
1 - 1
Puebla
2024 Liga MX
Puebla
1 - 2
Monterrey
2023 Liga MX
Monterrey
2 - 0
Puebla
2023 Liga MX
Puebla
1 - 1
Monterrey
2022 Liga MX
Puebla
1 - 2
Monterrey

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Puebla
Empate
Monterrey

Jogos do Dia

RB Leipzig
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
1. FC Heidenheim
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V

RB Leipzig Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sarmiento Junin
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Rosario Central
  • V
  • V
  • E
  • E
  • V

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Gremio
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sparta Rotterdam
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Feyenoord
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Feyenoord Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte