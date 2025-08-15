Puebla x Atletico San Luis: Palpite, Odds +4, +5 e +6 Campeonato Mexicano (15/08)

Confira palpite para Puebla x Atletico San Luis, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo

Puebla e Atletico San Luis se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Mexicano, nesta sexta-feira, dia 15 de agosto, às 22h (horário de Brasília) no Estádio Cuauhtémoc. O Puebla é o 16º colocado e o Atletico San Luis o 14º. Puebla x Atletico San Luis não tem transmissão confirmada para o Brasil.

Palpites de Puebla x Atletico San Luis: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Puebla e Atletico San Luis para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de meio de tabela.



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.30 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.90 na Betnacional



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.75 na Superbet



Palpites Alternativos Puebla x Atletico San Luis



⚽ Atletico San Luis ou Empate e Total de Gols Acima de 1.5 - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ Total de Escanteios do Atletico San Luis - Acima de 4.5 - Odd de 2.00 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Superbet



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Puebla x Atletico San Luis. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o volume ofensivo do San Luis e a fragilidade defensiva de ambas as equipes, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Puebla x Atletico San Luis



⚽ Dupla Chance: Atletico San Luis ou Empate - Odd de 1.55 na BetNacional



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Superbet



⚽ Atletico San Luis marca a qualquer momento - Odd de 1.35 na Stake



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Puebla x Atletico San Luis



⚽ Atletico San Luis vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 4.50 na Novibet



⚽ Atletico San Luis vence por 1 gol de diferença - Odd de 4.50 na Superbet



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Atletico San Luis - Odd de 6.00 na Betnacional



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Puebla x Atletico San Luis



⚽ Marcar o 1º Gol - Lucas Cavallini - Odd de 5.50 na Superbet



⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.80 na Novibet



⚽ Resultado Exato: 1x1 - Odd de 6.07 na Betnacional



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00 . São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Puebla x Atletico San Luis: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Puebla x Atletico San Luis - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Data: 15/08/2025

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cuauhtémoc, Puebla (México)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Puebla e Atletico San Luis Chegam Para o Confronto

O Puebla, 16º colocado na Liga MX, Apertura 2025, tem uma defesa muito vulnerável, com uma média de 3.0 gols sofridos por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 1.0 gol marcado e 3.5 chutes no gol, indicando dificuldades na criação de jogadas. A média de 4.5 escanteios sugere um volume ofensivo limitado. Jogando em casa, o Puebla buscará a vitória para sair das últimas posições na tabela.

O Atletico San Luis, 14º colocado na competição, tem uma defesa mais sólida, com uma média de 1.8 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registra uma média de 1.3 gols marcados e 3.8 chutes no gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 5.0 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Atletico San Luis buscará um bom resultado fora de casa para subir na tabela.