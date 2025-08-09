Assine UOL
PSV Eindhoven
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
Eredivisie - Netherlands
Philips Stadion
Sparta Rotterdam
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.22
x
7.19
2
11.89
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 11:44

PSV x Sparta Roterdã: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O PSV recebe o Sparta Roterdã neste sábado, 9 de agosto, pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/26. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Philips Stadion, com transmissão da ESPN 5 HD.


Este será o início de temporada para as duas equipes, ainda sem pontos na tabela. O PSV chega embalado por bons resultados nos amistosos e na Supercopa, enquanto o Sparta busca surpreender fora de casa.


Aqui, vamos apresentar o palpite PSV x Sparta Roterdã com as melhores opções de apostas, estatísticas e onde acompanhar o jogo ao vivo.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de PSV x Sparta Roterdã: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base no retrospecto recente (6 vitórias do PSV e 1 empate nos últimos 7 jogos) e no desempenho nas últimas partidas, estes são os 3 mercados mais interessantes:



  • 🎯 Vitória do PSV - odd 1.19

  • 🎯 Mais de 3,5 gols - odd 1.97

  • 🎯 Ambos marcam - Sim - odd 1.90


Palpites Alternativos PSV x Sparta Roterdã


Para quem busca mercados menos óbvios, mas com bom potencial de retorno, os dados sugerem:



  • 🎯 PSV vence e ambos marcam - odd 2.90

  • 🎯 Mais de 10,5 escanteios - odd 1.86

  • 🎯 PSV marca em ambos os tempos - odd 1.76


💰 Palpites de Odds Baixas PSV x Sparta Roterdã (1.10 a 2.49)



  • 🔵 PSV para vencer - Odd 1.19

  • 🟢 PSV mais de 2,5 gols - Odd 1.76

  • 🟡 Mais de 1,5 gols no 1º tempo - Odd 1.94


⚖️ Palpites de Odds Médias PSV x Sparta Roterdã (2.50 a 4.99)



  • 🔵 PSV vence e ambos marcam - Odd 2.90

  • 🟢 PSV vence por 3-0 - Odd 6.60 (acima da faixa, mas interessante)

  • 🟡 Empate com gols - Odd 12.00 (alto risco)


🚀 Palpites de Odds Altas PSV x Sparta Roterdã (5.00 a 12.00)



  • 🔵 PSV 3-1 - Odd 8.80

  • 🟢 PSV 4-0 - Odd 9.20

  • 🟡 PSV 4-1 - Odd 12.00


Informações do Jogo: PSV x Sparta Roterdã: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: PSV x Sparta Roterdã - Eredivisie

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Philips Stadion, Eindhoven

  • 📺 Transmissão: ESPN 5 HD


Como PSV e Sparta Roterdã Chegam Para o Confronto


PSV


O time de Eindhoven chega com moral após vencer o Go Ahead por 2-1 na Supercopa e fazer boa pré-temporada, incluindo vitórias contra Athletic Club e Saint-Gilloise. A equipe manteve a base que terminou forte a última Eredivisie e reforçou o ataque.


Sparta Roterdã


O Sparta teve um período de amistosos equilibrado, com destaque para a goleada por 7-1 sobre o Dordrecht. Porém, sofreu derrota para o ADO Den Haag e mostra desempenho oscilante fora de casa. Nos últimos 7 confrontos com o PSV, não conseguiu vencer.

PSV Eindhoven x Sparta Rotterdam: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

PSV Eindhoven x Sparta Rotterdam: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Eredivisie
Sparta Rotterdam
1 - 3
PSV Eindhoven
2024 Eredivisie
PSV Eindhoven
2 - 1
Sparta Rotterdam
2023 Eredivisie
PSV Eindhoven
4 - 2
Sparta Rotterdam
2023 Eredivisie
Sparta Rotterdam
0 - 4
PSV Eindhoven
2022 Eredivisie
Sparta Rotterdam
0 - 1
PSV Eindhoven

