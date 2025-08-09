PSV x Sparta Roterdã: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (09/08)

O PSV recebe o Sparta Roterdã neste sábado, 9 de agosto, pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/26. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Philips Stadion, com transmissão da ESPN 5 HD.

Este será o início de temporada para as duas equipes, ainda sem pontos na tabela. O PSV chega embalado por bons resultados nos amistosos e na Supercopa, enquanto o Sparta busca surpreender fora de casa.

Aqui, vamos apresentar o palpite PSV x Sparta Roterdã com as melhores opções de apostas, estatísticas e onde acompanhar o jogo ao vivo.

Palpites de PSV x Sparta Roterdã: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base no retrospecto recente (6 vitórias do PSV e 1 empate nos últimos 7 jogos) e no desempenho nas últimas partidas, estes são os 3 mercados mais interessantes:



🎯 Vitória do PSV - odd 1.19

🎯 Mais de 3,5 gols - odd 1.97

🎯 Ambos marcam - Sim - odd 1.90



Palpites Alternativos PSV x Sparta Roterdã

Para quem busca mercados menos óbvios, mas com bom potencial de retorno, os dados sugerem:



🎯 PSV vence e ambos marcam - odd 2.90

🎯 Mais de 10,5 escanteios - odd 1.86

🎯 PSV marca em ambos os tempos - odd 1.76



💰 Palpites de Odds Baixas PSV x Sparta Roterdã (1.10 a 2.49)



🔵 PSV para vencer - Odd 1.19

🟢 PSV mais de 2,5 gols - Odd 1.76

🟡 Mais de 1,5 gols no 1º tempo - Odd 1.94



⚖️ Palpites de Odds Médias PSV x Sparta Roterdã (2.50 a 4.99)



🔵 PSV vence e ambos marcam - Odd 2.90

🟢 PSV vence por 3-0 - Odd 6.60 (acima da faixa, mas interessante)

🟡 Empate com gols - Odd 12.00 (alto risco)



🚀 Palpites de Odds Altas PSV x Sparta Roterdã (5.00 a 12.00)



🔵 PSV 3-1 - Odd 8.80

🟢 PSV 4-0 - Odd 9.20

🟡 PSV 4-1 - Odd 12.00



Informações do Jogo: PSV x Sparta Roterdã: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: PSV x Sparta Roterdã - Eredivisie



📅 Data: 09/08/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Philips Stadion, Eindhoven



📺 Transmissão: ESPN 5 HD



Como PSV e Sparta Roterdã Chegam Para o Confronto

PSV

O time de Eindhoven chega com moral após vencer o Go Ahead por 2-1 na Supercopa e fazer boa pré-temporada, incluindo vitórias contra Athletic Club e Saint-Gilloise. A equipe manteve a base que terminou forte a última Eredivisie e reforçou o ataque.

Sparta Roterdã

O Sparta teve um período de amistosos equilibrado, com destaque para a goleada por 7-1 sobre o Dordrecht. Porém, sofreu derrota para o ADO Den Haag e mostra desempenho oscilante fora de casa. Nos últimos 7 confrontos com o PSV, não conseguiu vencer.