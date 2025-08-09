- E
PSV x Sparta Roterdã: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Eredivisie (09/08)
O PSV recebe o Sparta Roterdã neste sábado, 9 de agosto, pela 1ª rodada da Eredivisie 2025/26. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Philips Stadion, com transmissão da ESPN 5 HD.
Este será o início de temporada para as duas equipes, ainda sem pontos na tabela. O PSV chega embalado por bons resultados nos amistosos e na Supercopa, enquanto o Sparta busca surpreender fora de casa.
Aqui, vamos apresentar o palpite PSV x Sparta Roterdã com as melhores opções de apostas, estatísticas e onde acompanhar o jogo ao vivo.
Palpites de PSV x Sparta Roterdã: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base no retrospecto recente (6 vitórias do PSV e 1 empate nos últimos 7 jogos) e no desempenho nas últimas partidas, estes são os 3 mercados mais interessantes:
- 🎯 Vitória do PSV - odd 1.19
- 🎯 Mais de 3,5 gols - odd 1.97
- 🎯 Ambos marcam - Sim - odd 1.90
Palpites Alternativos PSV x Sparta Roterdã
Para quem busca mercados menos óbvios, mas com bom potencial de retorno, os dados sugerem:
- 🎯 PSV vence e ambos marcam - odd 2.90
- 🎯 Mais de 10,5 escanteios - odd 1.86
- 🎯 PSV marca em ambos os tempos - odd 1.76
💰 Palpites de Odds Baixas PSV x Sparta Roterdã (1.10 a 2.49)
- 🔵 PSV para vencer - Odd 1.19
- 🟢 PSV mais de 2,5 gols - Odd 1.76
- 🟡 Mais de 1,5 gols no 1º tempo - Odd 1.94
⚖️ Palpites de Odds Médias PSV x Sparta Roterdã (2.50 a 4.99)
- 🔵 PSV vence e ambos marcam - Odd 2.90
- 🟢 PSV vence por 3-0 - Odd 6.60 (acima da faixa, mas interessante)
- 🟡 Empate com gols - Odd 12.00 (alto risco)
🚀 Palpites de Odds Altas PSV x Sparta Roterdã (5.00 a 12.00)
- 🔵 PSV 3-1 - Odd 8.80
- 🟢 PSV 4-0 - Odd 9.20
- 🟡 PSV 4-1 - Odd 12.00
Informações do Jogo: PSV x Sparta Roterdã: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: PSV x Sparta Roterdã - Eredivisie
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Philips Stadion, Eindhoven
- 📺 Transmissão: ESPN 5 HD
Como PSV e Sparta Roterdã Chegam Para o Confronto
PSV
O time de Eindhoven chega com moral após vencer o Go Ahead por 2-1 na Supercopa e fazer boa pré-temporada, incluindo vitórias contra Athletic Club e Saint-Gilloise. A equipe manteve a base que terminou forte a última Eredivisie e reforçou o ataque.
Sparta Roterdã
O Sparta teve um período de amistosos equilibrado, com destaque para a goleada por 7-1 sobre o Dordrecht. Porém, sofreu derrota para o ADO Den Haag e mostra desempenho oscilante fora de casa. Nos últimos 7 confrontos com o PSV, não conseguiu vencer.
PSV Eindhoven x Sparta Rotterdam: Palpite do Dia
PSV Eindhoven x Sparta Rotterdam: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
PSV Eindhoven x Sparta Rotterdam: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
