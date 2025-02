PSV x Juventus: Palpites, Onde Assistir e Escalações | Champions League

Como a Juventus deve adotar uma postura reativa, a tendência é que o PSV pressione bastante nos minutos iniciais, forçando jogadas pelas laterais e resultando em escanteios. A linha de 7.5 não é nada absurda para um jogo como este. Estes dois palpites combinados geram uma odd de 1.60 na Superbet.

Mais de 2.5 gols na partida

A necessidade do PSV de marcar e a qualidade ofensiva da Juventus sugerem um jogo com várias oportunidades de gol. No primeiro confronto entre as equipes, a partida teve três gols.

Finalizações do PSV - Menos de 16.5

Apesar de ter que reverter a desvantagem por ter perdido por 2x1 no jogo de ida, a linha de 16.5 finalizações para o PSV é alta considerando a qualidade defensiva da Juventus. No primeiro jogo entre os dois, o PSV teve um total de 15 finalizações.

A odd 1.83 na Bet365 é boa considerando o histórico do PSV contra grandes equipes nesta edição da Champions League.