PSV Eindhoven
Eredivisie - Netherlands
Philips Stadion
Groningen
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 11:01

PSV x Groningen: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga holandesa, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

PSV x Groningen: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


PSV e Groningen se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Liga holandesa 2025. A bola rola às 13:45 (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, em confronto que coloca frente a frente uma das forças do futebol holandês contra um adversário que busca surpreender fora de casa.


O PSV joga com amplo favoritismo diante da torcida, enquanto o Groningen aposta em uma postura defensiva para tentar arrancar pontos


PSV x Groningen: Palpites para o Jogo




  • Resultado Final: PSV vence




  • Mais de 3.5 gols na partida




  • PSV vence sem sofrer gols




Essas opções refletem a diferença técnica entre as equipes e a força do time de Eindhoven em casa.


Resultado Final: PSV vence


O PSV costuma ser dominante no Philips Stadion, impondo ritmo acelerado e forte pressão sobre os adversários. Contra o Groningen, a tendência é de mais posse de bola e controle ofensivo.


Assim, o mercado de vitória do PSV é o palpite mais seguro no resultado final.


Mais de 3.5 gols na partida


Jogando em casa, o PSV frequentemente constrói placares elásticos, aproveitando o poder de fogo de seu ataque. O Groningen pode ter dificuldades para segurar a intensidade do rival ao longo dos 90 minutos.


Esse cenário torna o mercado de mais de 3.5 gols uma boa opção para quem acredita em jogo movimentado e cheio de chances.


PSV vence sem sofrer gols


Além de forte ataque, o PSV costuma apresentar boa consistência defensiva diante de rivais de menor expressão. A expectativa é de que consiga manter solidez atrás e vença sem ser vazado.


Esse palpite combina favoritismo e segurança defensiva, trazendo valor adicional nas odds.


PSV x Groningen: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: PSV x Groningen pela Eredivisie

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:45 (hora de Brasília)

  • 🏟️ Local: Philips Stadion, Eindhoven, Holanda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


PSV x Groningen: Escalações prováveis


PSV: Matej Kovár; Yarek Gasiorowski, Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Alassane Pléa; Ivan Perisic, Ruben van Bommel.


Groningen: Hidde Jurjus; Marco Rente, Wouter Prins, Thijmen Blokzijl, Marvin Peersman; Jorg Schreuders, Stije Resink, Tika de Jonge, Younes Taha; Thom van Bergen, Brynjolfur Willumsson.

PSV Eindhoven x Groningen: Palpite do Dia

PSV Eindhoven Vence
1.19
PSV Eindhoven x Groningen: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

PSV Eindhoven x Groningen: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Eredivisie
Groningen
1 - 3
PSV Eindhoven
2024 Eredivisie
PSV Eindhoven
5 - 0
Groningen
2022 Eredivisie
PSV Eindhoven
6 - 0
Groningen
2022 Eredivisie
Groningen
4 - 2
PSV Eindhoven
2021 Eredivisie
Groningen
0 - 1
PSV Eindhoven

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
PSV Eindhoven
Empate
Groningen

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

