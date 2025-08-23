- V
PSV x Groningen: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga holandesa, 23/08
PSV x Groningen: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
PSV e Groningen se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Liga holandesa 2025. A bola rola às 13:45 (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, em confronto que coloca frente a frente uma das forças do futebol holandês contra um adversário que busca surpreender fora de casa.
O PSV joga com amplo favoritismo diante da torcida, enquanto o Groningen aposta em uma postura defensiva para tentar arrancar pontos
PSV x Groningen: Palpites para o Jogo
Resultado Final: PSV vence
Mais de 3.5 gols na partida
PSV vence sem sofrer gols
Essas opções refletem a diferença técnica entre as equipes e a força do time de Eindhoven em casa.
Resultado Final: PSV vence
O PSV costuma ser dominante no Philips Stadion, impondo ritmo acelerado e forte pressão sobre os adversários. Contra o Groningen, a tendência é de mais posse de bola e controle ofensivo.
Assim, o mercado de vitória do PSV é o palpite mais seguro no resultado final.
Mais de 3.5 gols na partida
Jogando em casa, o PSV frequentemente constrói placares elásticos, aproveitando o poder de fogo de seu ataque. O Groningen pode ter dificuldades para segurar a intensidade do rival ao longo dos 90 minutos.
Esse cenário torna o mercado de mais de 3.5 gols uma boa opção para quem acredita em jogo movimentado e cheio de chances.
PSV vence sem sofrer gols
Além de forte ataque, o PSV costuma apresentar boa consistência defensiva diante de rivais de menor expressão. A expectativa é de que consiga manter solidez atrás e vença sem ser vazado.
Esse palpite combina favoritismo e segurança defensiva, trazendo valor adicional nas odds.
PSV x Groningen: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: PSV x Groningen pela Eredivisie
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:45 (hora de Brasília)
- 🏟️ Local: Philips Stadion, Eindhoven, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
PSV x Groningen: Escalações prováveis
PSV: Matej Kovár; Yarek Gasiorowski, Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Alassane Pléa; Ivan Perisic, Ruben van Bommel.
Groningen: Hidde Jurjus; Marco Rente, Wouter Prins, Thijmen Blokzijl, Marvin Peersman; Jorg Schreuders, Stije Resink, Tika de Jonge, Younes Taha; Thom van Bergen, Brynjolfur Willumsson.
PSV Eindhoven x Groningen: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
PSV Eindhoven x Groningen: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
PSV Eindhoven x Groningen: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
