PSV Eindhoven
Eredivisie - Netherlands
Philips Stadion
Telstar
PSV x Telstar: Palpite Odds Altas +7, +48, Onde Assistir, Eredivisie, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
5 min

PSV x Telstar: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Eredivisie, que acontece neste sábado (30/08), às 15h (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, com transmissão na Disney+.


O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Holandês e coloca frente a frente dois times que tiveram inícios de temporada opostos. O PSV venceu todos os três jogos que disputou até agora, com 12 gols marcados e apenas 3 sofridos. O Telstar, por sua vez, empatou um e perdeu dois dos seus três jogos iniciais.


PSV x Telstar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 4.5 - odd 2.08

  • 🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático: PSV (-4.5) - odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: PSV (-3.5) - odd 2.42


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na enorme superioridade do PSV, que está na 2ª colocação no campeonato e vem com um desempenho ofensivo espetacular.


Por outro lado, o Telstar, na 16ª posição, tem um desempenho inferior e vem de uma derrota e um empate em seus últimos jogos. A expectativa é de um jogo com muitos gols e um domínio do PSV.


Palpites Alternativos PSV x Telstar



  • 🎯 Palpite: 1º Gol: PSV - odd 1.15

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: PSV - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 1.93


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em quem marca o primeiro gol ou se ambos os times marcam. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de cartões para este jogo.


💰 PSV x Telstar: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: PSV Ou Empate - odd 1.01

  • 🟢 Palpite: PSV Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 1.29

  • 🟡 Palpite: PSV (-2.5) - odd 1.66


⚖️ PSV x Telstar: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: PSV (-4) - odd 3.36

  • 🟢 Palpite: Faixa De Gols: 2-3 - odd 3.03

  • 🟡 Palpite: Empate / PSV - odd 4.51


🚀 PSV x Telstar: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 48.18

  • 🟢 Palpite: SC Telstar Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 7.86

  • 🟡 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (Intervalo De 15 Minutos): 31-45 - odd 5.29


PSV x Telstar: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre PSV e Telstar é uma oportunidade para o PSV consolidar sua liderança e mostrar sua força no Campeonato Holandês. O Telstar, por sua vez, tentará surpreender jogando fora de casa, mas o histórico recente e as estatísticas não estão a seu favor. O jogo promete ser de muitos gols, já que o PSV vem de uma sequência de 12 gols em três jogos.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: PSV x Telstar - Eredivisie

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Philips Stadion, em Eindhoven

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como PSV e Telstar Chegam Para o Confronto


O PSV chega para a partida na 2ª posição, com 9 pontos em 3 jogos. O time venceu os seus últimos 3 jogos e tem uma sequência de 6 vitórias globais e não perde há 10 jogos. A equipe tem uma média de 3 gols marcados e 1.1 gols sofridos por jogo, o que demonstra uma superioridade no desempenho ofensivo.


O Telstar, por sua vez, está na 16ª posição, com 1 ponto em 3 jogos. O time não vence há 5 partidas em todas as competições e tem uma sequência de uma derrota e um empate. A equipe tem uma média de 1.7 gols marcados e 1.7 gols sofridos por jogo, o que mostra uma defesa frágil.

PSV Eindhoven x Telstar: Palpite do Dia

PSV Eindhoven Vence
1.1
PSV Eindhoven x Telstar: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

PSV Eindhoven x Telstar: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2021 KNVB Beker
PSV Eindhoven
2 - 1
Telstar

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

