PSV x Telstar: Palpite Odds Altas +7, +48, Onde Assistir, Eredivisie, 30/08

PSV x Telstar: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Eredivisie, que acontece neste sábado (30/08), às 15h (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, com transmissão na Disney+.

O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Holandês e coloca frente a frente dois times que tiveram inícios de temporada opostos. O PSV venceu todos os três jogos que disputou até agora, com 12 gols marcados e apenas 3 sofridos. O Telstar, por sua vez, empatou um e perdeu dois dos seus três jogos iniciais.

PSV x Telstar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 4.5 - odd 2.08

🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático: PSV (-4.5) - odd 1.65

🎯 Palpite: Handicap Asiático: PSV (-3.5) - odd 2.42



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na enorme superioridade do PSV, que está na 2ª colocação no campeonato e vem com um desempenho ofensivo espetacular.

Por outro lado, o Telstar, na 16ª posição, tem um desempenho inferior e vem de uma derrota e um empate em seus últimos jogos. A expectativa é de um jogo com muitos gols e um domínio do PSV.

Palpites Alternativos PSV x Telstar



🎯 Palpite: 1º Gol: PSV - odd 1.15

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.90

🎯 Palpite: PSV - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 1.93



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em quem marca o primeiro gol ou se ambos os times marcam. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de cartões para este jogo.

💰 PSV x Telstar: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: PSV Ou Empate - odd 1.01

🟢 Palpite: PSV Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 1.29

🟡 Palpite: PSV (-2.5) - odd 1.66



⚖️ PSV x Telstar: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: PSV (-4) - odd 3.36

🟢 Palpite: Faixa De Gols: 2-3 - odd 3.03

🟡 Palpite: Empate / PSV - odd 4.51



🚀 PSV x Telstar: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 48.18

🟢 Palpite: SC Telstar Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 7.86

🟡 Palpite: Quando Será Marcado O 1º Gol (Intervalo De 15 Minutos): 31-45 - odd 5.29



PSV x Telstar: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre PSV e Telstar é uma oportunidade para o PSV consolidar sua liderança e mostrar sua força no Campeonato Holandês. O Telstar, por sua vez, tentará surpreender jogando fora de casa, mas o histórico recente e as estatísticas não estão a seu favor. O jogo promete ser de muitos gols, já que o PSV vem de uma sequência de 12 gols em três jogos.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: PSV x Telstar - Eredivisie

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Philips Stadion, em Eindhoven



📺 Transmissão: Disney+



Como PSV e Telstar Chegam Para o Confronto

O PSV chega para a partida na 2ª posição, com 9 pontos em 3 jogos. O time venceu os seus últimos 3 jogos e tem uma sequência de 6 vitórias globais e não perde há 10 jogos. A equipe tem uma média de 3 gols marcados e 1.1 gols sofridos por jogo, o que demonstra uma superioridade no desempenho ofensivo.

O Telstar, por sua vez, está na 16ª posição, com 1 ponto em 3 jogos. O time não vence há 5 partidas em todas as competições e tem uma sequência de uma derrota e um empate. A equipe tem uma média de 1.7 gols marcados e 1.7 gols sofridos por jogo, o que mostra uma defesa frágil.