PSV Eindhoven x GO Ahead Eagles: Palpite, Onde Assistir, Supercopa Holanda - 03/08

PSV Eindhoven x GO Ahead Eagles: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.

A temporada 2025/2026 começa oficialmente para o futebol holandês com a disputa da Supercopa da Holanda, neste domingo, 3 de agosto, entre PSV Eindhoven e Go Ahead Eagles. O jogo será no Philips Stadion, em Eindhoven, com início às 13h00 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente o campeão da Eredivisie contra o vencedor da Copa da Holanda. Mesmo sendo uma competição de jogo único, o fator casa e o momento do elenco do PSV colocam o time como favorito.

PSV Eindhoven x GO Ahead Eagles Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do PSV no 1º tempo - odd 1.72 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.66 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd 1.75 na Novibet





O favoritismo do PSV é claro, e o histórico entre as equipes mostra que a diferença técnica costuma aparecer logo no início da partida.

Vitória do PSV no 1º tempo - odd 1.72

Time da casa deve assumir o controle desde o apito inicial, com intensidade e posse de bola no campo adversário.

Mais de 2.5 Gols - odd 1.66

A tendência de jogos abertos na Supercopa, somada à qualidade ofensiva do PSV, sugere bom potencial de gols.

Ambas Marcam: Não - odd 1.75

A defesa do PSV geralmente se comporta bem em casa, enquanto o Go Ahead Eagles pode ter dificuldades para criar chances.

PSV Eindhoven x GO Ahead Eagles: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo PSV Eindhoven x GO Ahead Eagles