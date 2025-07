PSV Eindhoven x Athletic Bilbao: Palpite com Odds +5 e + 28, Onde Assistir, 26/07

PSV Eindhoven x Athletic Bilbao: Confira palpite com odds altas para o jogo amistoso desse sábado. Saiba onde assistir ao vivo e veja nosso prognóstico.

O amistoso entre PSV Eindhoven e Athletic Bilbao, marcado para este sábado, 26/07, às 12h30 (horário de Brasília), será disputado no Philips Stadion, nos Países Baixos.

Antevisão do PSV Eindhoven x Athletic Bilbao

Amistosos são jogos onde o foco principal é o ajuste tático, condicionamento físico e integração de novos jogadores.

O ritmo costuma ser mais lento, com muitas substituições e paradas, e o resultado final nem sempre reflete a verdadeira força das equipes.

Apesar disso, o confronto promete ser interessante, com o PSV, tradicional clube holandês, buscando consolidar seu estilo ofensivo, enquanto o Athletic Bilbao, conhecido por sua intensidade física e jogo vertical, testa suas estratégias para a próxima temporada.

Este amistoso deve ser equilibrado, com o PSV Eindhoven tentando impor seu ritmo ofensivo e o Athletic Bilbao explorando contra-ataques.

O resultado final pode ser decidido no segundo tempo, com muitas alterações e um possível gol de diferença.

Veja nossos palpites para o PSV Eindhoven x Athletic Bilbao e também dicas para apostas mais ousadas.

Confira também palpites para outros jogos do dia.

PSV Eindhoven x Athletic Bilbao: Palpite com Odds Altas



⚽ Número exato de gols: 2 ou 3 (Odd: ~3.60) - Resultado comum em amistosos.



⚽ Ambas marcam nos dois tempos (Odd: 4.45) - Jogo com alternâncias e ritmo irregular.



⚽ PSV vence e ambas marcam (Odd: ~4.50 estimada) - Jogo aberto, mas com superioridade ofensiva do PSV.



⚽ Empate no 1º tempo e vitória do Athletic no 2º tempo (Odd: 5.76) - Time basco pode crescer com as substituições.



⚽ Resultado exato 3-2 para o PSV (Odd: 28.85) - Partida movimentada e gol de diferença.



*As odds foram coletadas às 12h01 de sexta-feira, no site Esportes da Sorte. As casas de apostas, no entanto, podem alterar as odds sem aviso prévio.







🌟 PSV Eindhoven x Athletic Bilbao Palpite em Destaque

⚽ Empate no 1º tempo e vitória do Athletic Bilbao no final (Odd: 5.76)

Explicação: O Athletic Bilbao tem um elenco mais experiente e costuma aproveitar melhor o segundo tempo em amistosos, quando as substituições desequilibram.

O PSV Eindhoven pode começar melhor, mas o time basco tem mais profundidade no banco para decidir no final.









PSV x Athletic Bilbao: Palpites de Odds Baixas



⚽ Mais de 1,5 gols no jogo (Odd: 1.24) - Muito provável em amistosos.



⚽ Athletic Bilbao não perde no 1º tempo (Odd: 1.26) - Equipe costuma começar de forma organizada.



⚽ Menos de 3,5 gols (Odd: 1.33) - Controle maior no segundo tempo.



⚽ Dupla chance: Empate ou Athletic Bilbao (Odd: 1.43) - Equipe espanhola é sólida defensivamente.



⚽ 1º gol marcado pelo PSV (Odd: 2.06) - Time da casa tende a começar pressionando.



PSV x Athletic Bilbao Palpites de Odds Equilibradas



⚽ Athletic Bilbao marca no 2º tempo (Odd: 1.64) - Time reage com entradas de reservas.



⚽ Mais de 1,25 gols no 2º tempo (Odd: 1.65) - Jogo tende a abrir com as substituições.



⚽ PSV marca no 1º tempo (Odd: 2.03) - Time ofensivo e jogando em casa.



⚽ Empate no intervalo (Odd: 2.17) - Amistosos costumam ter primeiro tempo mais contido.



⚽ Mais de 3,5 gols no jogo (Odd: 2.88) - Amistosos podem ter defesas mais relaxadas.



PSV Eindhoven x Athletic Bilbao: Onde Assistir

O PSV Eindhoven x Athletic Bilbao vai ser transmitido no Brasil pela DAZN (gratuito). E pode passar em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo