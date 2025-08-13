PSG x Tottenham: Prévia, Palpite, Onde Assistir, Supercopa da Europa, 13/08

PSG x Tottenham: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

PSG x Tottenham se enfrentam nesta quarta dia 13 de agosto, no grande duelo válido pela final da Supercopa da Europa 2025. A bola rola no Stadio Friuli (Bluenergy Stadium), em Udine, na Itália, a partir das 16h (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente os campeões da Europa, o PSG, e os vencedores da Liga Europa, o Tottenham. Esse jogo promete espetáculo e emoção.

Os ingleses chegam à nova temporada com a ideia de consolidar a sua posição no topo do futebol inglês e europeu.

Do outro lado está o campeão europeu, cheio de estrelas que formaram um coletivo forte que não deu possibilidades para ninguém na última época a nível da Liga dos Campeões.

PSG x Tottenham Palpite do Dia



🎯 Palpite: Total de Gols: Menos 2.5 com odd 2.67 (Bet365)



Esse palpite se justifica porque ambos os times têm consistência defensiva. Como é um jogo em começo de temporada na Europa é provável que os times apostem sobretudo no rigor tático defensivo.

Essa é uma aposta que gera confiabilidade entre a comunidade apostadora. Por isso, é uma aposta interessante.

PSG x Tottenham Retrospecto Últimos 5 confrontos

PSG e Tottenham nunca se defrontaram em competições oficiais. Assim, será a primeira vez o jogo da Supercopa da Europa.

Contudo, em jogo de pré-temporada em 2017, os dois times jogaram a chamada Copa Internacional de Campeões nos Estados Unidos.

O time britânico venceu por 4 a 2 em Orlando. Faziam parte dos ingleses nomes como os de Eriksen, Vertonghen e Harry Kane.

Do lado do PSG jogavam Dani Alves, Marquinhos e Cavani, por exemplo, em um time comandado por Unai Emery na altura.

PSG x Tottenham: Como chegam os times

PSG: Sem turnê nem amistosos

O PSG entra na nova temporada com moral em alta, após uma conquista histórica na Liga dos Campeões de 2024-25.

O clube, sob o comando de Luis Enrique, tem consolidado um projeto de renovação com foco em jovens talentos, o que resultou em um estilo de jogo mais coletivo e menos dependente de estrelas isoladas.

Após uma época histórica, onde apenas faltou a Copa do Mundo de Clubes 2025, o PSG regressa com fome de vitórias e não está para poupanças.

Vale destacar que o PSG comprou o goleiro Lucas Chevalier, de 23 anos ao Lille e o jovem assinou até 2030.

O PSG não revelou verbas mas a imprensa local fala em uma negociação que pode chegar aos R$ 347,9 milhões, com bônus.

Dá para perceber que o PSG não está para vacilos na nova temporada. E é com essa confiança que entra oficialmente na época 2025/2026.

O time não realizou qualquer jogo de preparação na pré-temporada.



⚽ 0 jogos disputados



✅ 0 vitórias (%)

(%)

🤝 0 empates (%)

(%)

❌ 0 derrotas (0%)

(0%)

⚽ 0 golos marcados

marcados

🥅 0 golos sofridos



Tottenham: Pós-Son e com forte investimento

O Tottenham chega ao encontro com destaque para a mudança do treinador. Thomas Frank foi contratado para substituir Ange Postecoglou.

Mohammed Kudus (ex-West Ham) e Mathys Tel (ex-Bayern) chegaram para fortalecer o ataque. Na defesa, chegaram Kevin Danso e Luka Vuskovic e para o meio-campo chegou João Palhinha, que jogava no Bayern.

Contudo, o time perdeu sua maior referência dos últimos anos. Son agora joga nos Estados Unidos e a missão em Londres é o Tottenham se reinventar sem o asiático.

O Tottenham já jogou alguns encontros de preparação nessa pré-temporada.



⚽ 5 jogos disputados

disputados

✅ 2 vitórias (40%)

(40%)

🤝 2 empates (40%)

(40%)

❌ 1 derrota (20%)

(20%)

⚽ 4 golos marcados (média de 0,8 por jogo)

(média de 0,8 por jogo)

🥅 5 golos sofridos (média de 1 por jogo)



PSG x Tottenham Palpite: Nossas Dicas



Ambas Equipes Marcam: Não com odd pagando 2.20 na Bet365



Resultado final: Empate com odd pagando 5.00 na Bet365



Total de gols: Menos de 1.5 com odd pagando 5.75 na Bet365



Ambas Equipes Marcam: Não

Essa odd sugere que, embora o PSG seja favorito, o Tottenham pode ter dificuldades em furar a defesa parisiense.

A saída de Son, por exemplo, enfraquece o ataque dos Spurs, o que faz com que seja menos provável que consigam marcar contra uma equipa tão organizada como a do PSG.

Resultado final: Empate

O Tottenham, mesmo com suas limitações, pode focar numa estratégia defensiva e tentar frustrar o ataque do PSG, o que pode resultar num impasse. Um empate no regulamentar seria um resultado positivo para os Spurs em um teste importante para o PSG antes do início da temporada.

É certo que o PSG é claramente o favorito, mas este é um jogo de arranque oficial de temporada. Para muitos, é uma espécie de amistoso de luxo antes do início das ligas. Por isso, os treinadores podem fazer experiências e os times não estão na forma pretendida, sobretudo o PSG que não jogou qualquer amistoso.

Total de gols: Menos de 1.5

O PSG, embora tenha um ataque forte, pode estar em ritmo de pré-temporada e com alguns dos seus jogadores ainda a recuperar a melhor condição.

Além disso, a defesa do Tottenham, mesmo com um novo treinador, vai tentar ser o mais robusta possível.

Se ambas as equipes entrarem em campo com a prioridade de não sofrer golos, o jogo pode ser taticamente muito fechado e com poucas oportunidades de gol.

PSG x Tottenham: Onde Assistir

O jogo passará na TNT Sports e HBO Max. Quem quiser, também pode assistir através de casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, via suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo PSG x Tottenham



ℹ️ Jogo: PSG x Tottenham pela Supercopa da Europa



📅 Data: 13 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Stadio Friuli (Bluenergy Stadium), em Udine, na Itália



📺 Onde vai passar: TNT Sports, HBO Max e Novibet (streaming)



PSG x Tottenham: Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Doué; Kvaratskhelia, Dembélé.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; João Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus; Johnson, Richarlison.