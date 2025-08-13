- D
PSG x Tottenham: Prévia, Palpite, Onde Assistir, Supercopa da Europa, 13/08
PSG x Tottenham: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
PSG x Tottenham se enfrentam nesta quarta dia 13 de agosto, no grande duelo válido pela final da Supercopa da Europa 2025. A bola rola no Stadio Friuli (Bluenergy Stadium), em Udine, na Itália, a partir das 16h (horário de Brasília).
O duelo coloca frente a frente os campeões da Europa, o PSG, e os vencedores da Liga Europa, o Tottenham. Esse jogo promete espetáculo e emoção.
Os ingleses chegam à nova temporada com a ideia de consolidar a sua posição no topo do futebol inglês e europeu.
Do outro lado está o campeão europeu, cheio de estrelas que formaram um coletivo forte que não deu possibilidades para ninguém na última época a nível da Liga dos Campeões.
PSG x Tottenham Palpite do Dia
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos 2.5 com odd 2.67 (Bet365)
Esse palpite se justifica porque ambos os times têm consistência defensiva. Como é um jogo em começo de temporada na Europa é provável que os times apostem sobretudo no rigor tático defensivo.
Essa é uma aposta que gera confiabilidade entre a comunidade apostadora. Por isso, é uma aposta interessante.
PSG x Tottenham Retrospecto Últimos 5 confrontos
PSG e Tottenham nunca se defrontaram em competições oficiais. Assim, será a primeira vez o jogo da Supercopa da Europa.
Contudo, em jogo de pré-temporada em 2017, os dois times jogaram a chamada Copa Internacional de Campeões nos Estados Unidos.
O time britânico venceu por 4 a 2 em Orlando. Faziam parte dos ingleses nomes como os de Eriksen, Vertonghen e Harry Kane.
Do lado do PSG jogavam Dani Alves, Marquinhos e Cavani, por exemplo, em um time comandado por Unai Emery na altura.
PSG x Tottenham: Como chegam os times
PSG: Sem turnê nem amistosos
O PSG entra na nova temporada com moral em alta, após uma conquista histórica na Liga dos Campeões de 2024-25.
O clube, sob o comando de Luis Enrique, tem consolidado um projeto de renovação com foco em jovens talentos, o que resultou em um estilo de jogo mais coletivo e menos dependente de estrelas isoladas.
Após uma época histórica, onde apenas faltou a Copa do Mundo de Clubes 2025, o PSG regressa com fome de vitórias e não está para poupanças.
Vale destacar que o PSG comprou o goleiro Lucas Chevalier, de 23 anos ao Lille e o jovem assinou até 2030.
O PSG não revelou verbas mas a imprensa local fala em uma negociação que pode chegar aos R$ 347,9 milhões, com bônus.
Dá para perceber que o PSG não está para vacilos na nova temporada. E é com essa confiança que entra oficialmente na época 2025/2026.
O time não realizou qualquer jogo de preparação na pré-temporada.
- ⚽ 0 jogos disputados
- ✅ 0 vitórias (%)
- 🤝 0 empates (%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 0 golos marcados
- 🥅 0 golos sofridos
Tottenham: Pós-Son e com forte investimento
O Tottenham chega ao encontro com destaque para a mudança do treinador. Thomas Frank foi contratado para substituir Ange Postecoglou.
Mohammed Kudus (ex-West Ham) e Mathys Tel (ex-Bayern) chegaram para fortalecer o ataque. Na defesa, chegaram Kevin Danso e Luka Vuskovic e para o meio-campo chegou João Palhinha, que jogava no Bayern.
Contudo, o time perdeu sua maior referência dos últimos anos. Son agora joga nos Estados Unidos e a missão em Londres é o Tottenham se reinventar sem o asiático.
O Tottenham já jogou alguns encontros de preparação nessa pré-temporada.
- ⚽ 5 jogos disputados
- ✅ 2 vitórias (40%)
- 🤝 2 empates (40%)
- ❌ 1 derrota (20%)
- ⚽ 4 golos marcados (média de 0,8 por jogo)
- 🥅 5 golos sofridos (média de 1 por jogo)
PSG x Tottenham Palpite: Nossas Dicas
- Ambas Equipes Marcam: Não com odd pagando 2.20 na Bet365
- Resultado final: Empate com odd pagando 5.00 na Bet365
- Total de gols: Menos de 1.5 com odd pagando 5.75 na Bet365
Ambas Equipes Marcam: Não
Essa odd sugere que, embora o PSG seja favorito, o Tottenham pode ter dificuldades em furar a defesa parisiense.
A saída de Son, por exemplo, enfraquece o ataque dos Spurs, o que faz com que seja menos provável que consigam marcar contra uma equipa tão organizada como a do PSG.
Resultado final: Empate
O Tottenham, mesmo com suas limitações, pode focar numa estratégia defensiva e tentar frustrar o ataque do PSG, o que pode resultar num impasse. Um empate no regulamentar seria um resultado positivo para os Spurs em um teste importante para o PSG antes do início da temporada.
É certo que o PSG é claramente o favorito, mas este é um jogo de arranque oficial de temporada. Para muitos, é uma espécie de amistoso de luxo antes do início das ligas. Por isso, os treinadores podem fazer experiências e os times não estão na forma pretendida, sobretudo o PSG que não jogou qualquer amistoso.
Total de gols: Menos de 1.5
O PSG, embora tenha um ataque forte, pode estar em ritmo de pré-temporada e com alguns dos seus jogadores ainda a recuperar a melhor condição.
Além disso, a defesa do Tottenham, mesmo com um novo treinador, vai tentar ser o mais robusta possível.
Se ambas as equipes entrarem em campo com a prioridade de não sofrer golos, o jogo pode ser taticamente muito fechado e com poucas oportunidades de gol.
PSG x Tottenham: Onde Assistir
O jogo passará na TNT Sports e HBO Max. Quem quiser, também pode assistir através de casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, via suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo PSG x Tottenham
- ℹ️ Jogo: PSG x Tottenham pela Supercopa da Europa
- 📅 Data: 13 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadio Friuli (Bluenergy Stadium), em Udine, na Itália
- 📺 Onde vai passar: TNT Sports, HBO Max e Novibet (streaming)
PSG x Tottenham: Prováveis escalações
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Doué; Kvaratskhelia, Dembélé.
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; João Palhinha, Bentancur, Sarr, Kudus; Johnson, Richarlison.
Paris Saint Germain x Tottenham: Palpite do Dia
Paris Saint Germain x Tottenham: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Paris Saint Germain x Tottenham: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
PSG x Tottenham: Palpite Responsável
🎯 O PSG x Tottenham pela Supercopa da Europa promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
