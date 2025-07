PSG x Real Madrid: Quem vai ganhar? - Mundial de Clubes 2025 - 09/07

Qual a probabilidade do Real Madrid ganhar do PSG?

O Real Madrid tem perto de 36% de chances de vencer o PSG. E isso passa muito pela sua explosão e do improviso consciente. São 78 finalizações (47 dentro da área) e 11 gols marcados — números que mostram uma equipe que chega com força ao terço final e prioriza finalizar com velocidade.

O cérebro da construção recuada do time é Dean Huijsen, responsável por 337 passes e 158 penetrações tentadas. Ele inicia o jogo e conecta os setores, sempre com objetivo claro de verticalizar. No entanto, o atleta está suspenso e não joga a partida. Isso fará o Real precisar se reorganizar, especialmente na saída de bola.

À frente, o talento se espalha. Vinicius Jr. é o grande ponto de ruptura, liderando em recepções entrelinhas (139) e desequilibrando pelo lado esquerdo. Valverde surge como elemento surpresa (16 chutes) e Gonzalo Garcia aparece como homem-gol (4 gols e 155 pressões defensivas).

