PSG x Real Madrid no Mundial de Clubes: Melhores Palpites de Placar Exato

O PSG marcou impressionantes 2,9 gols por partida e sofreu apenas 0,4. Já o Real Madrid teve média de 2,3 gols marcados e 1,1 sofrido.

Esses números indicam um jogo com gols para ambos os lados, mas com vantagem defensiva clara para os franceses. Em semifinais, a cautela prevalece, mas o contexto sugere pelo menos três gols.

Outros Placares Prováveis

Além do 2x1, identificamos três resultados com boas chances de acontecer. Cada um reflete diferentes cenários táticos possíveis para este duelo de gigantes.

As odds variam bastante entre as casas, mas selecionamos as médias mais atrativas. Confira nossa análise detalhada de cada placar alternativo.

1x1: O empate equilibrado

Com odds médias de 6.50 na Bet365, o empate reflete o equilíbrio entre dois gigantes. O Real Madrid não perde há oito jogos e tem experiência em grandes decisões.