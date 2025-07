PSG x Real Madrid - Palpite com Odds 5+ para a semifinal do Mundial de Clubes 2025

O confronto entre PSG x Real Madrid, válido pelas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA 2025, será disputado na quarta-feira, 9 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, Estados Unidos. A partida reúne dois gigantes europeus, com estilos ofensivos e ambições de título.

Se você busca apostas com retorno acima da média, confira quatro opções com odds 5+, todas disponíveis em casas confiáveis do mercado brasileiro:

Palpite 1: Empate e Ambos marcam - Odd 5.00 (Bet365)

Um cenário plausível considerando a consistência do Real em jogos equilibrados e a capacidade ofensiva do PSG de colocar o adversário em dificuldade.