PSG x Lens, Palpite; Odds 6+, 8+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)

Buscando palpite para PSG x Lens? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 12h15, no Parc des Princes, coloca frente a frente duas das equipes mais fortes e em melhor forma neste início de Campeonato Francês.

De um lado, o PSG, líder com 100% de aproveitamento, joga em casa para se isolar ainda mais na ponta da tabela. Do outro, o Lens, em 5º lugar e vindo de duas vitórias seguidas, quer provar que pode competir de igual para igual com o gigante da capital.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para PSG x Lens, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.

PSG x Lens Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.35 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Ambas as equipes têm ataques poderosos e o retrospecto do confronto é de muitos gols.

🟡 Médio Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63 na Bet365. O PSG tem um ataque avassalador, mas o Lens também vive grande fase ofensiva e marcou gols em 5 dos últimos 9 confrontos diretos.

🔴 Alto Risco: PSG vence & Ambas Marcam: Sim - Odd 3.00 (estimada) na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, esta aposta combina a vitória do favorito com a grande chance de o Lens também marcar, como é comum no duelo.



Palpites Alternativos PSG x Lens



PSG vence - Com odd de 1.31 , é uma aposta mais conservadora no favoritismo do time da casa.

Mais de 3,5 gols - Com odd de 1.87, esta aposta se baseia no poder de fogo das duas equipes, que juntas marcaram 13 gols nas últimas rodadas.



Super Palpites PSG x Lens



Resultado Correto: PSG 3 a 1 - Com uma odd de 9.20, este placar reflete um domínio do time da casa em um jogo com muitos gols, assim como aconteceu nos últimos confrontos entre eles no Parc des Princes.



💰 Palpites de Odds Baixas PSG x Lens



🟢 Mais de 2,5 gols - Odd 1.35: Os últimos jogos de ambas as equipes foram repletos de gols. O PSG vem de uma vitória por 6 a 3, e o Lens de um triunfo por 3 a 1. O histórico do confronto também favorece esta aposta, que se concretizou em 6 dos últimos 9 duelos.



⚖️ Palpites de Odds Médias PSG x Lens



🟡 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.63: O PSG tem o melhor ataque do campeonato, mas o Lens também vive uma ótima fase ofensiva, com 5 gols nos últimos dois jogos. Em um confronto de alto nível, a tendência é que os dois ataques levem a melhor sobre as defesas.



🚀 Palpites de Odds Altas PSG x Lens



🔴 PSG vence & Ambas Marcam: Sim - Odd 3.00: Este palpite une os dois cenários mais prováveis: a vitória do PSG, que é muito superior e joga em casa, com a possibilidade de o Lens, que é uma equipe qualificada, conseguir marcar seu gol de honra, como fez em confrontos anteriores.



PSG x Lens: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: PSG x Lens - Ligue 1

Data: 14/09/2025

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris

Transmissão: Cazé TV



Como PSG e Lens Chegam Para o Confronto

O PSG chega com a moral no auge. Líder isolado com 3 vitórias em 3 jogos, a equipe vem de uma goleada impressionante de 6 a 3 fora de casa e parece determinada a não dar chances aos adversários na busca por mais um título.

O Lens também vive um ótimo momento. Após uma derrota na estreia, a equipe se recuperou com duas vitórias consecutivas, marcando 5 gols e mostrando que brigará novamente na parte de cima da tabela. O desafio agora é provar sua força contra o maior time do país.

Últimos 5 jogos do PSG:



✅ Toulouse 3-6 PSG



✅ PSG 1-0 Angers



✅ Nantes 0-1 PSG



🟡 PSG 2-2 Tottenham



❌ Chelsea 3-0 PSG



Aproveitamento: 73% (10 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 12 gols (média de 2,4 por jogo) Gols sofridos: 6 gols (média de 1,2 por jogo)

Últimos 5 jogos do Lens:



✅ Lens 3-1 Brest



✅ Le Havre 1-2 Lens



❌ Lens 0-1 Lyon



❌ Lens 0-2 Roma



✅ Lens 4-0 Mônaco



Aproveitamento: 60% (9 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 9 gols (média de 1,8 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)

Nossa Opinião para PSG x Lens

Apesar da boa fase do Lens, o PSG é o grande favorito, especialmente jogando em casa. Acreditamos em uma vitória do time parisiense, mas em um jogo aberto e com gols para os dois lados, como é a tradição deste confronto.

Escalações Prováveis PSG x Lens

Escalação Provável PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Doué, Kvaratskhelia.

Escalação Provável Lens: Mathew Ryan; Jonathan Gradit, Juma Bah, Facundo Medina; Nampalys Mendy, Rubén Aguilar, Neil El Aynaoui, Adrien Thomasson; Anass Zaroury, Andy Diouf, Goduine Koyalipou.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.