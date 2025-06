PSG x Inter Miami: Palpite de Placar Exato - Mundial de Clubes FIFA - 29/06

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

PSG x Inter Miami: Palpite de Placar Exato

Placar exato recomendado: PSG 3x1 Inter Miami – Odd de 9.20 na Superbet

A combinação de ataque eficiente do PSG e vulnerabilidade defensiva do Inter Miami cria o cenário ideal para um placar dilatado com gols dos dois lados.

A equipe francesa vem aplicando goleadas com frequência, como os 5x0 sobre o Inter de Milão, e enfrenta um adversário que cedeu gols até para clubes de menor expressão.

Além disso, o Inter Miami conta com Messi e Suárez em boa fase ofensiva, aumentando a possibilidade de marcar pelo menos uma vez mesmo diante da forte defesa parisiense.