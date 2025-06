PSG x Inter Miami: Palpites com Odds 5+ - Mundial de Clubes FIFA - 29/06

Odds altas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

PSG x Inter Miami: Palpites com Odds Altas +5

Confira agora algumas sugestões de apostas com odds superiores a 5.00 na Superbet, com base na análise do desempenho recente de ambas as equipes:

✅ Resultado Exato: 3×1 para o PSG – Odd de 9.20

Com forte poder ofensivo, o PSG marcou 17 gols nos últimos 6 jogos. Enfrentando uma defesa vulnerável como a do Inter Miami, o placar 3x1 aparece como um dos prováveis entre as cotações mais altas.

