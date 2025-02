PSG x Brest Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Liga dos Campeões 19/02

A média é um pouco alta, mas este é um jogo com potencial ofensivo bastante interessante. No duelo no começo do mês, por exemplo, foram 14 chutes no alvo entre PSG e Brest. A odd para o palpite é de 1.61 na bet365.

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Menos de 2.5 cartões no jogo — odd de 2.35 na Superbet (alto risco)

Se você quer correr um pouco mais de risco nesta partida, pode optar pelo palpite de que haverá menos de 2.5 cartões no jogo entre PSG x Brest. Neste caso, a aposta é vencedora se houver até 2 cartões. A partir do 3º, levamos red.

É um limite bem pequeno, mas que foi cumprido nos últimos 2 jogos entre os dois times. Ou seja: a tendência é de um jogo que não será tão pegado e não tão violento.