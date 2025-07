PSG x Bayern de Munique: Palpite e Onde Assistir - Mundial de Clubes FIFA - 05/07

*As odds estão sujeitas a alterações.

Palpite 1: Marcar a qualquer momento – Harry Kane – 2.50 na Alfa.bet

Harry Kane é o artilheiro do Bayern de Munique no torneio com 3 gols e segue sendo a principal referência ofensiva da equipe, que soma 16 gols em quatro partidas, média de 4 por jogo.

Com alta produção ofensiva e um time que finaliza bastante (65 chutes no total, sendo 31 no gol), Kane tende a receber diversas oportunidades ao longo do jogo, especialmente contra um PSG que enfrentará um ataque mais eficiente do que os adversários anteriores.

Sua presença constante na área e aproveitamento acima da média justificam plenamente a expectativa de mais um gol.