PSG x Bayern de Munique: Palpite Placar Exato Mundial de Clubes FIFA 2025 - 05/07

Histórico entre PSG x Bayern de Munique

Mesmo com 14 jogos entre as duas equipes, com 8 vitórias do Bayern de Munique e 6 triunfos do PSG, os times ficaram muito tempo sem se enfrentar, de 2000 a 2017.

Os confrontos mais recentes se deram devido ao investimento no PSG a partir de 2011. De lá para cá são 8 jogos, com 6 vitórias do Bayern e apenas duas do PSG. Confira a seguir o histórico de PSG e Bayern:

Bayern de Munique 1 x 0 PSG - Fase de Grupos da Liga dos Campeões 2024/25

Bayern de Munique 2 x 0 PSG - Oitavas de Final da Liga dos Campeões 2022/23

PSG 0 x 1 Bayern de Munique - Oitavas de Final da Liga dos Campeões 2022/23

PSG 0 x 1 Bayern de Munique - Quartas de Final da Liga dos Campeões 2020/21

Bayern de Munique 2 x 3 PSG - Quartas de Final da Liga dos Campeões 2020/21

PSG 0 x 1 Bayern de Munique - Final da Liga dos Campeões 2019/20

Bayern de Munique 3 x 1 PSG - Fase de Grupos da Liga dos Campeões 2017/18

PSG 3 x 0 Bayern de Munique - Fase de Grupos da Liga dos Campeões 2017/18

O resultado mais comum é o 1x0 a favor do Bayern, com 4 repetições nos últimos 8 jogos. Mesmo sendo uma aposta com odd alta, de 13.00 na Alfa.bet, é o placar com mais frequência no confronto.

PSG x Bayern de Munique: Odds de Hoje

A partida decisiva pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA está marcada para às 13h (horário de Brasília), deste sábado, dia 05 de julho no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Você ainda pode conferir mais opções para apostar em PSG x Bayern de Munique.