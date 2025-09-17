Assine UOL
Paris Saint Germain
UEFA Champions League - World Wide
Parc des Princes
Atalanta
Odds atualizadas a 17.09.2025 às 12:30

PSG x Atalanta, Palpite Odd +9, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões (17/09)

Publicado
17.09.2025
Atualizado em
17.09.2025
Tempo de leitura
7 min

PSG x Atalanta, Palpite Odds +9 para o confronto da Liga dos Campeões. O PSG recebe a Atalanta no Parc des Princes com um elenco renovado e cheio de jovens talentos.Vitinha, Fabián Ruiz, Mbaye e Barcola assumem protagonismo ofensivo dos franceses no duelo que será disputado nesta quarta-feira (17/09), às 16h00.


PSG x Atalanta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



Palpites Alternativos PSG x Atalanta



  • 🛡️ Palpite: PSG vence sem sofrer gols – odd 2.57

  • 🌍 Palpite: PSG e Ambos marcam – Sim – odd 2.83

  • 🎯 Palpite: Placar exato 2-1 para PSG – odd 7.41


Super Palpites PSG x Atalanta


🚀 Super Palpite: PSG vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.83


🔎 Explicação: o PSG costuma impor ritmo em casa, e Atalanta, mesmo com ataque forte, tem defesa exposta.


💼 Palpites de Odds Baixas PSG x Atalanta


🔎 Perfil mais seguro:



  • ✅ Palpite: Dupla Hipótese: PSG ou Empate – odd 1.13

  • ✅ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.17

  • ✅ Palpite: PSG -0.5 (Handicap Asiático) – odd 1.43

  • ✅ Palpite: PSG marca o primeiro gol – odd 1.42

  • ✅ Palpite: PSG marca em ambos os tempos – odd 1.62


⚖️ Palpites de Odds Médias PSG x Atalanta


🔎 Para quem aceita risco moderado:



  • 💡 Palpite: Ambos marcam – Sim – odd 1.75

  • 📈 Palpite: Mais de 3 gols (linha asiática) – odd 1.89

  • ⚔️ Palpite: PSG -1.5 Handicap Asiático – odd 2.13

  • 🔁 Palpite: Resultado Final/BTTS: PSG & Sim – odd 2.83

  • ⏱  Palpite: PSG vence sem sofrer gols – odd 2.57


🚨 Palpites de Odds Altas PSG x Atalanta


🔎 Para apostas mais ousadas:



  • ⚽ Palpite: PSG + Ambos marcam – odd 2.83

  • 🌪 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.38

  • 🏹 Palpite: Placar exato 3-1 PSG – odd 9.87

  • 🎯 Palpite: PSG vence por pelo menos 2 gols – odd 3.04

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final: Empate / PSG – odd 4.40


PSG x Atalanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • 📺 Onde assistir: Space / HBO Max (Brasil)

  • 🏆 Competição: Liga dos Campeões

  • 📅 Data: Quarta-feira, 17/09/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (Brasília)

  • 📍 Estádio: Parc des Princes, Paris


Como PSG e Atalanta Chegam Para o Confronto


Últimos Jogos do PSG


O PSG mostra estabilidade defensiva e força no ataque com os talentos que conquistaram o título na temporada passada. Mantém invencibilidade recente em casa e aposta na juventude para ditar ritmo.


Últimos Jogos do Atalanta


Atalanta continua sendo um time de pressão e contra-ataque, mas defensivamente apresenta fragilidades. Contra times dominantes como o PSG, tende a sofrer muitos gols.


Nossa Opinião para PSG x Atalanta


O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões e mantém o favoritismo no Parc des Princes. A Atalanta deve marcar, mas o cenário mais provável é de vitória parisiense com gols dos dois lados. Palpites como “PSG vence + Ambos marcam” ou Handicap -1.5 são interessantes.

Paris Saint Germain x Atalanta: Palpite do Dia

Paris Saint Germain Vence
1.45
Paris Saint Germain x Atalanta: Escalações Oficiais

Paris Saint Germain x Atalanta: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2019 UEFA Champions League
Atalanta
1 - 2
Paris Saint Germain

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige disciplina e autocontrole:



  • 🎯 Defina limites claros antes da partida.

  • 📉 Evite aumentar valores após perdas.

  • ⏱ Estabeleça tempo máximo de aposta por sessão.

  • 🧠 Aposte de forma racional, sem emoção.

  • 🤝 Procure ajuda especializada caso perceba sinais de vício.


➡️ Aposte com consciência e aproveite o jogo de forma saudável.

