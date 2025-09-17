PSG x Atalanta, Palpite Odd +9, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões (17/09)

PSG x Atalanta, Palpite Odds +9 para o confronto da Liga dos Campeões. O PSG recebe a Atalanta no Parc des Princes com um elenco renovado e cheio de jovens talentos.Vitinha, Fabián Ruiz, Mbaye e Barcola assumem protagonismo ofensivo dos franceses no duelo que será disputado nesta quarta-feira (17/09), às 16h00.

PSG x Atalanta Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Palpite: Resultado Final : PSG vence – odd 1.47

🔥 Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 1.56



⚽ Palpite: Ambos marcam – odd 1.75



Palpites Alternativos PSG x Atalanta



🛡️ Palpite: PSG vence sem sofrer gols – odd 2.57



🌍 Palpite: PSG e Ambos marcam – Sim – odd 2.83



🎯 Palpite: Placar exato 2-1 para PSG – odd 7.41



Super Palpites PSG x Atalanta

🚀 Super Palpite: PSG vence + Mais de 2.5 gols – odd 2.83

🔎 Explicação: o PSG costuma impor ritmo em casa, e Atalanta, mesmo com ataque forte, tem defesa exposta.

💼 Palpites de Odds Baixas PSG x Atalanta

🔎 Perfil mais seguro:



✅ Palpite: Dupla Hipótese : PSG ou Empate – odd 1.13

✅ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.17



✅ Palpite: PSG -0.5 ( Handicap Asiático ) – odd 1.43

✅ Palpite: PSG marca o primeiro gol – odd 1.42



✅ Palpite: PSG marca em ambos os tempos – odd 1.62



⚖️ Palpites de Odds Médias PSG x Atalanta

🔎 Para quem aceita risco moderado:



💡 Palpite: Ambos marcam – Sim – odd 1.75



📈 Palpite: Mais de 3 gols (linha asiática) – odd 1.89



⚔️ Palpite: PSG -1.5 Handicap Asiático – odd 2.13



🔁 Palpite: Resultado Final/BTTS: PSG & Sim – odd 2.83



⏱ Palpite: PSG vence sem sofrer gols – odd 2.57



🚨 Palpites de Odds Altas PSG x Atalanta

🔎 Para apostas mais ousadas:



⚽ Palpite: PSG + Ambos marcam – odd 2.83



🌪 Palpite: Mais de 3.5 gols – odd 2.38



🏹 Palpite: Placar exato 3-1 PSG – odd 9.87



🎯 Palpite: PSG vence por pelo menos 2 gols – odd 3.04



🟢 Palpite: Intervalo/Final: Empate / PSG – odd 4.40



PSG x Atalanta: Onde Assistir e Ficha do Jogo



📺 Onde assistir: Space / HBO Max (Brasil)



🏆 Competição: Liga dos Campeões



📅 Data: Quarta-feira, 17/09/2025



⏰ Horário: 16h00 (Brasília)



📍 Estádio: Parc des Princes, Paris



Como PSG e Atalanta Chegam Para o Confronto

Últimos Jogos do PSG

O PSG mostra estabilidade defensiva e força no ataque com os talentos que conquistaram o título na temporada passada. Mantém invencibilidade recente em casa e aposta na juventude para ditar ritmo.

Últimos Jogos do Atalanta

Atalanta continua sendo um time de pressão e contra-ataque, mas defensivamente apresenta fragilidades. Contra times dominantes como o PSG, tende a sofrer muitos gols.

Nossa Opinião para PSG x Atalanta

O PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões e mantém o favoritismo no Parc des Princes. A Atalanta deve marcar, mas o cenário mais provável é de vitória parisiense com gols dos dois lados. Palpites como “PSG vence + Ambos marcam” ou Handicap -1.5 são interessantes.