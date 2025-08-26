Assine UOL
Preston x Wrexham Palpite: Onde Assistir Copa da Liga Inglesa (26/08)

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Preston e Wrexham se enfrentam nesta terça-feira, 26 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontece às 19:45 (horário de Brasília) no estádio Deepdale, e não terá transmissão para o Brasil.


A partida é de suma importância para ambos os times. Eles veem na competição uma chance real de se destacarem na temporada. O Preston chega em um momento positivo, com três vitórias seguidas. Já o Wrexham vem de um empate e uma derrota, e precisa se reencontrar com a vitória.


A seguir, veja nossos palpites de Preston x Wrexham para a partida, uma análise detalhada dos times e onde assistir ao vivo. Aproveite para conferir também os melhores palpites para os principais jogos do dia.


Palpites de Preston x Wrexham: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.07

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.88

  • 🎯 Vitória do Preston - odd 2.00


Para os palpites de Preston x Wrexham, consideramos o momento de cada time.


O Preston vive uma boa fase, enquanto o Wrexham tem um ataque perigoso e uma defesa que sofre muitos gols. Por isso, esperamos um jogo com bastante bola na rede, mas com vantagem para o time da casa.


Palpites Alternativos Preston x Wrexham


Para quem busca opções com um pouco mais de risco, separamos outras apostas que podem trazer retornos interessantes. Esses mercados trazem boas oportunidades, principalmente se considerarmos o histórico recente das equipes.



  • 🎯 Preston para vencer e Ambos os Times Marcam: Sim - odd 4.50

  • 🎯 Handicap Asiático: Preston (-0.50) - odd 2.00

  • 🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 1.84


Super Palpites Preston x Wrexham



  • 🚀 Resultado Exato: 2-1, 3-1 ou 4-1 (para o Preston) - odd 5.20


💰 Palpites de Odds Baixas Preston x Wrexham


Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites que consideramos mais seguros, com base nas probabilidades.



  • 🔵 Preston (empate anula a aposta) - odd 1.47

  • 🟢 Dupla Chance: Preston ou Empate (1X) - odd 1.26

  • 🟡 Preston para vencer pelo menos um dos tempos - odd 1.55


⚖️ Palpites de Odds Médias Preston x Wrexham


A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno maior.



  • 🔵 Handicap Asiático: Preston (-1.00) - odd 2.95

  • 🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.13

  • 🟡 Preston marcar em ambos os tempos - odd 3.30


🚀 Palpites de Odds Altas Preston x Wrexham


Para quem gosta de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.



  • 🔵 Resultado Exato: 1-0, 2-0 ou 3-0 (para o Preston) - odd 3.30

  • 🟢 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols: Sim - odd 6.00

  • 🟡 Handicap Asiático: Preston (-1.50) - odd 3.70


Preston x Wrexham: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Preston x Wrexham - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 26/08/2025

  • Horário: 19:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Deepdale, Preston

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


 

Como Preston e Wrexham Chegam Para o Confronto


O Preston chega para este jogo com uma boa sequência de vitórias, somando três consecutivas, incluindo a primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou quatro gols e sofreu apenas um nesse período. No geral, o Preston não perde há seis jogos.


Do outro lado, o Wrexham, embora com um ataque forte que tem uma média de 1.9 gols por partida, sofre com a defesa, que já levou 1.4 gols por jogo. A equipe vem de uma derrota e um empate, mas conseguiu avançar para esta fase nos pênaltis.


Últimos Jogos do Preston


O time da casa vive um bom momento, vencendo os últimos três jogos que disputou, sendo dois pela Championship e um pela Copa da Liga. A equipe marcou quatro gols e sofreu apenas um neste período. No geral, o Preston não perde há seis jogos.



  • ✅ Preston 1x0 Ipswich - Championship

  • ✅ Preston 2x1 Leicester - Championship

  • ✅ Barrow 0x1 Preston - Copa da Liga

  • 🟡 QPR 1x1 Preston - Championship

  • ❌ Preston 1x3 Liverpool - Amistoso


Últimos Jogos do Wrexham


O Wrexham tem uma sequência recente de resultados mais irregulares, com uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos três jogos. A equipe, no entanto, conseguiu se classificar para esta rodada da Copa da Liga após vencer nos pênaltis.



  • 🟡 Wrexham 2x2 Sheff Wed - Championship

  • ❌ Wrexham 2x3 West Bromwich - Championship

  • 🟡 Wrexham 3x3 Hull City (Pênaltis 5x3) - Copa da Liga Inglesa

  • ❌ Southampton 2x1 Wrexham - Championship

  • ❌ Wellington 1x0 Wrexham - Amistoso


Nossa Opinião para Preston x Wrexham


A nossa análise final aponta para uma vitória do Preston, principalmente pelo bom momento que a equipe vive. O Wrexham pode até dar trabalho no ataque, mas sua defesa tem se mostrado vulnerável.


A partida tem tudo para ser movimentada e com gols, então apostas nesse mercado são boas opções. Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

