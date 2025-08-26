- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- D
Preston x Wrexham Palpite: Onde Assistir Copa da Liga Inglesa (26/08)
Preston e Wrexham se enfrentam nesta terça-feira, 26 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontece às 19:45 (horário de Brasília) no estádio Deepdale, e não terá transmissão para o Brasil.
A partida é de suma importância para ambos os times. Eles veem na competição uma chance real de se destacarem na temporada. O Preston chega em um momento positivo, com três vitórias seguidas. Já o Wrexham vem de um empate e uma derrota, e precisa se reencontrar com a vitória.
A seguir, veja nossos palpites de Preston x Wrexham para a partida, uma análise detalhada dos times e onde assistir ao vivo. Aproveite para conferir também os melhores palpites para os principais jogos do dia.
Palpites de Preston x Wrexham: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.07
- 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.88
- 🎯 Vitória do Preston - odd 2.00
Para os palpites de Preston x Wrexham, consideramos o momento de cada time.
O Preston vive uma boa fase, enquanto o Wrexham tem um ataque perigoso e uma defesa que sofre muitos gols. Por isso, esperamos um jogo com bastante bola na rede, mas com vantagem para o time da casa.
Palpites Alternativos Preston x Wrexham
Para quem busca opções com um pouco mais de risco, separamos outras apostas que podem trazer retornos interessantes. Esses mercados trazem boas oportunidades, principalmente se considerarmos o histórico recente das equipes.
- 🎯 Preston para vencer e Ambos os Times Marcam: Sim - odd 4.50
- 🎯 Handicap Asiático: Preston (-0.50) - odd 2.00
- 🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 1.84
Super Palpites Preston x Wrexham
- 🚀 Resultado Exato: 2-1, 3-1 ou 4-1 (para o Preston) - odd 5.20
💰 Palpites de Odds Baixas Preston x Wrexham
Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites que consideramos mais seguros, com base nas probabilidades.
- 🔵 Preston (empate anula a aposta) - odd 1.47
- 🟢 Dupla Chance: Preston ou Empate (1X) - odd 1.26
- 🟡 Preston para vencer pelo menos um dos tempos - odd 1.55
⚖️ Palpites de Odds Médias Preston x Wrexham
A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno maior.
- 🔵 Handicap Asiático: Preston (-1.00) - odd 2.95
- 🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.13
- 🟡 Preston marcar em ambos os tempos - odd 3.30
🚀 Palpites de Odds Altas Preston x Wrexham
Para quem gosta de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.
- 🔵 Resultado Exato: 1-0, 2-0 ou 3-0 (para o Preston) - odd 3.30
- 🟢 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols: Sim - odd 6.00
- 🟡 Handicap Asiático: Preston (-1.50) - odd 3.70
Preston x Wrexham: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Preston x Wrexham - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 26/08/2025
- ⏰ Horário: 19:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Deepdale, Preston
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Preston x Wrexham: Palpite do Dia
Preston x Wrexham: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Como Preston e Wrexham Chegam Para o Confronto
O Preston chega para este jogo com uma boa sequência de vitórias, somando três consecutivas, incluindo a primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. A equipe marcou quatro gols e sofreu apenas um nesse período. No geral, o Preston não perde há seis jogos.
Do outro lado, o Wrexham, embora com um ataque forte que tem uma média de 1.9 gols por partida, sofre com a defesa, que já levou 1.4 gols por jogo. A equipe vem de uma derrota e um empate, mas conseguiu avançar para esta fase nos pênaltis.
Últimos Jogos do Preston
O time da casa vive um bom momento, vencendo os últimos três jogos que disputou, sendo dois pela Championship e um pela Copa da Liga. A equipe marcou quatro gols e sofreu apenas um neste período. No geral, o Preston não perde há seis jogos.
- ✅ Preston 1x0 Ipswich - Championship
- ✅ Preston 2x1 Leicester - Championship
- ✅ Barrow 0x1 Preston - Copa da Liga
- 🟡 QPR 1x1 Preston - Championship
- ❌ Preston 1x3 Liverpool - Amistoso
Últimos Jogos do Wrexham
O Wrexham tem uma sequência recente de resultados mais irregulares, com uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos três jogos. A equipe, no entanto, conseguiu se classificar para esta rodada da Copa da Liga após vencer nos pênaltis.
- 🟡 Wrexham 2x2 Sheff Wed - Championship
- ❌ Wrexham 2x3 West Bromwich - Championship
- 🟡 Wrexham 3x3 Hull City (Pênaltis 5x3) - Copa da Liga Inglesa
- ❌ Southampton 2x1 Wrexham - Championship
- ❌ Wellington 1x0 Wrexham - Amistoso
Nossa Opinião para Preston x Wrexham
A nossa análise final aponta para uma vitória do Preston, principalmente pelo bom momento que a equipe vive. O Wrexham pode até dar trabalho no ataque, mas sua defesa tem se mostrado vulnerável.
A partida tem tudo para ser movimentada e com gols, então apostas nesse mercado são boas opções. Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- E
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- D
Empate
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- D
Utrecht Vence
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- E
Benfica Vence
- V
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- D
Everton Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Sparta Praha Vence
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- D
- E
- V
- V
Accrington ST Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- E
- V
Manchester United Vence
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
Celtic Vence