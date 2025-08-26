Preston x Wrexham Palpite: Onde Assistir Copa da Liga Inglesa (26/08)

Preston e Wrexham se enfrentam nesta terça-feira, 26 de agosto, em partida válida pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontece às 19:45 (horário de Brasília) no estádio Deepdale, e não terá transmissão para o Brasil.

A partida é de suma importância para ambos os times. Eles veem na competição uma chance real de se destacarem na temporada. O Preston chega em um momento positivo, com três vitórias seguidas. Já o Wrexham vem de um empate e uma derrota, e precisa se reencontrar com a vitória.

A seguir, veja nossos palpites de Preston x Wrexham para a partida, uma análise detalhada dos times e onde assistir ao vivo. Aproveite para conferir também os melhores palpites para os principais jogos do dia.

Palpites de Preston x Wrexham: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.07

🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.88

🎯 Vitória do Preston - odd 2.00



Para os palpites de Preston x Wrexham, consideramos o momento de cada time.

O Preston vive uma boa fase, enquanto o Wrexham tem um ataque perigoso e uma defesa que sofre muitos gols. Por isso, esperamos um jogo com bastante bola na rede, mas com vantagem para o time da casa.

Palpites Alternativos Preston x Wrexham

Para quem busca opções com um pouco mais de risco, separamos outras apostas que podem trazer retornos interessantes. Esses mercados trazem boas oportunidades, principalmente se considerarmos o histórico recente das equipes.



🎯 Preston para vencer e Ambos os Times Marcam: Sim - odd 4.50

🎯 Handicap Asiático: Preston (-0.50) - odd 2.00

🎯 Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd 1.84



Super Palpites Preston x Wrexham



🚀 Resultado Exato: 2-1, 3-1 ou 4-1 (para o Preston) - odd 5.20



💰 Palpites de Odds Baixas Preston x Wrexham

Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites que consideramos mais seguros, com base nas probabilidades.



🔵 Preston (empate anula a aposta) - odd 1.47

🟢 Dupla Chance: Preston ou Empate (1X) - odd 1.26

🟡 Preston para vencer pelo menos um dos tempos - odd 1.55



⚖️ Palpites de Odds Médias Preston x Wrexham

A seguir, opções com odds entre 2.50 e 4.99 que podem oferecer um retorno maior.



🔵 Handicap Asiático: Preston (-1.00) - odd 2.95

🟢 Tempo com mais gols: 2º tempo - odd 2.13

🟡 Preston marcar em ambos os tempos - odd 3.30



🚀 Palpites de Odds Altas Preston x Wrexham

Para quem gosta de mais adrenalina, listamos palpites com odds entre 5.00 e 12.00.



🔵 Resultado Exato: 1-0, 2-0 ou 3-0 (para o Preston) - odd 3.30

🟢 Ambos os tempos com mais de 1.5 gols: Sim - odd 6.00

🟡 Handicap Asiático: Preston (-1.50) - odd 3.70



Preston x Wrexham: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida