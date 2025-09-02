Assine UOL
Prescot Cables
FA Cup - United Kingdom
The Auto Safety Centre Stadium
Hyde United
Odds atualizadas a 02.09.2025 às 14:30

Prescot Cables x Hyde United: Palpite e Superpalpite com Odd +7, FA Cup, 02/09

Alex Alves
Autor
Publicado
02.09.2025
Atualizado em
02.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Prescot Cables e Hyde United se enfrentam nesta terça-feira, 02/09, em partida válida pela fase da FA Cup, a Copa de Inglaterra. A bola rola às 15:45 (horário de Brasília) no The Auto Safety Centre Stadium, em Prescot.


O duelo promete emoção, com as equipes buscando a classificação. O Prescot Cables, jogando em casa, quer aproveitar o apoio da torcida, enquanto o Hyde United busca surpreender. 


Confira nossos palpites de Prescot Cables x Hyde United, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Prescot Cables x Hyde United: Palpite



  • 🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.20

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.00

  • 🎯 Ambos Marcam - Sim - odd 1.90


Para os palpites de Prescot Cables x Hyde United, a análise do momento das equipes e o histórico de confrontos recentes são cruciais. O Prescot Cables busca se recuperar, enquanto o Hyde United chega confiante.


Para quem gosta de diversificar, separamos opções alternativas que podem trazer ótimos retornos. A FA Cup costuma reservar surpresas, e algumas apostas podem ser interessantes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de arriscar. A partida pode ter um roteiro inesperado, tornando essas apostas atrativas:


Palpites Alternativos Prescot Cables x Hyde United



  • 🎯 Prescot Cables para vencer - odd 2.80

  • 🎯 Hyde United para vencer - odd 2.30

  • 🎯 Placar Exato: 1x1 - odd 6.00


Prescot Cables x Hyde United: Super Palpite



  • 🚀 Marcador a qualquer momento - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Prescot Cables x Hyde United



  • 🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.40

  • 🟢 Dupla Chance: Prescot Cables ou Empate - odd 1.45

  • 🟡 Hyde United para se classificar - odd 1.90


As odds baixas podem ser uma boa para quem busca segurança e retornos mais consistentes. A FA Cup é imprevisível, mas algumas apostas oferecem boas chances de lucro.


⚖️ Palpites de Odds Médias Prescot Cables x Hyde United


As **odds médias** trazem um equilíbrio entre risco e recompensa. É preciso analisar bem as equipes, mas as oportunidades de lucro são maiores.



  • 🔵 Ambos os Times Marcam - Sim - odd 2.60

  • 🟢 Hyde United - Mais de 1.5 Gols - odd 3.00

  • 🟡 Prescot Cables - Mais de 1.5 Gols - odd 3.10


🚀 Palpites de Odds Altas Prescot Cables x Hyde United


Para quem gosta de emoção, as **odds altas** oferecem grandes possibilidades de lucro. É preciso ter cautela, mas a recompensa pode ser excelente.



  • 🔵 Resultado Correto: 2x1 - odd 8.00

  • 🟢 Intervalo/Final de Jogo: Empate/Hyde United - odd 6.50

  • 🟡 Hyde United vence e Ambos Marcam - odd 5.50


Prescot Cables x Hyde United: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Prescot Cables x Hyde United - FA Cup 2025

  • 📅 Data: 02/09/2025

  • ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The Auto Safety Centre Stadium, Prescot

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão divulgada


Como Prescot Cables e Hyde United Chegam Para o Confronto


O Prescot Cables busca se recuperar na temporada, tentando impor seu jogo em casa para garantir a vitória. A equipe precisa mostrar força e consistência para avançar na competição.


O Hyde United, por outro lado, chega confiante após bons resultados. A equipe busca manter o bom desempenho, aproveitando a partida para consolidar sua posição e buscar a classificação.


Últimos Jogos do Prescot Cables


O Prescot Cables vem de resultados mistos, precisando encontrar o caminho das vitórias para subir na tabela. A equipe tem potencial, mas precisa melhorar a finalização e a consistência defensiva.


Nos últimos jogos, o time mostrou potencial, mas oscilou em suas atuações. O técnico busca ajustar a equipe para que ela atinja seu potencial máximo na FA Cup.



  • ❌ Hyde United 2x2 Prescot Cables - FA Cup

  • ❌ Rylands 1x1 Prescot Cables - Non League Premier - Northern

  • ❌ Prescot Cables 0x0 Leek Town - Non League Premier - Northern

  • ✅ Prescot Cables 1x0 Hednesford Town - Non League Premier - Northern

  • ❌ Ilkeston Town 2x1 Prescot Cables - Non League Premier - Northern


Últimos Jogos do Hyde United


O Hyde United tem apresentado um bom desempenho, mostrando consistência e organização em campo. A equipe busca manter o ritmo e somar mais uma vitória para avançar na FA Cup.


Nos últimos confrontos, o time demonstrou um bom poder ofensivo e uma defesa sólida. O técnico está satisfeito com o desempenho da equipe e espera que ela continue evoluindo.



  • ✅ Hyde United 2x2 Prescot Cables - FA Cup

  • ❌ Ilkeston Town 2x1 Hyde United - Non League Premier - Northern

  • ✅ Hyde United 2x0 Whitby Town - Non League Premier - Northern

  • ❌ Hyde United 2x3 Guiseley AFC - Non League Premier - Northern

  • ❌ Stockton Town 1x1 Hyde United - Non League Premier - Northern


Nossa Opinião para Prescot Cables x Hyde United


Acreditamos em um jogo disputado, com boas chances de gols. O Hyde United parece ter um leve favoritismo, mas o Prescot Cables pode surpreender em casa. A partida promete ser emocionante.


Aproveite os palpites e faça suas apostas com responsabilidade. Lembre-se sempre de praticar o **[Jogo Responsável](https://www.uol.com.br/apostas/jogo-responsavel/)** em todas as suas apostas esportivas.

Prescot Cables x Hyde United: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Prescot Cables x Hyde United: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2025 Non League Premier - Northern
Prescot Cables
0 - 0
Hyde United
2025 FA Cup
Hyde United
2 - 2
Prescot Cables
2024 Non League Premier - Northern
Hyde United
1 - 2
Prescot Cables
2024 Non League Premier - Northern
Prescot Cables
1 - 1
Hyde United

Jogo Responsável


Lembre sempre de seguir as regras do Jogo Responsável. Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa sua estabilidade financeira.

