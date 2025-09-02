Prescot Cables x Hyde United: Palpite e Superpalpite com Odd +7, FA Cup, 02/09

Prescot Cables e Hyde United se enfrentam nesta terça-feira, 02/09, em partida válida pela fase da FA Cup, a Copa de Inglaterra. A bola rola às 15:45 (horário de Brasília) no The Auto Safety Centre Stadium, em Prescot.

O duelo promete emoção, com as equipes buscando a classificação. O Prescot Cables, jogando em casa, quer aproveitar o apoio da torcida, enquanto o Hyde United busca surpreender.

Confira nossos palpites de Prescot Cables x Hyde United, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Prescot Cables x Hyde United: Palpite



🎯 Empate no 1º Tempo - odd 2.20



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.00



🎯 Ambos Marcam - Sim - odd 1.90



Para os palpites de Prescot Cables x Hyde United, a análise do momento das equipes e o histórico de confrontos recentes são cruciais. O Prescot Cables busca se recuperar, enquanto o Hyde United chega confiante.

Para quem gosta de diversificar, separamos opções alternativas que podem trazer ótimos retornos. A FA Cup costuma reservar surpresas, e algumas apostas podem ser interessantes.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de arriscar. A partida pode ter um roteiro inesperado, tornando essas apostas atrativas:

Palpites Alternativos Prescot Cables x Hyde United



🎯 Prescot Cables para vencer - odd 2.80



🎯 Hyde United para vencer - odd 2.30



🎯 Placar Exato: 1x1 - odd 6.00



Prescot Cables x Hyde United: Super Palpite



🚀 Marcador a qualquer momento - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Prescot Cables x Hyde United



🔵 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.40



🟢 Dupla Chance: Prescot Cables ou Empate - odd 1.45



🟡 Hyde United para se classificar - odd 1.90



As odds baixas podem ser uma boa para quem busca segurança e retornos mais consistentes. A FA Cup é imprevisível, mas algumas apostas oferecem boas chances de lucro.

⚖️ Palpites de Odds Médias Prescot Cables x Hyde United

As **odds médias** trazem um equilíbrio entre risco e recompensa. É preciso analisar bem as equipes, mas as oportunidades de lucro são maiores.



🔵 Ambos os Times Marcam - Sim - odd 2.60



🟢 Hyde United - Mais de 1.5 Gols - odd 3.00



🟡 Prescot Cables - Mais de 1.5 Gols - odd 3.10



🚀 Palpites de Odds Altas Prescot Cables x Hyde United

Para quem gosta de emoção, as **odds altas** oferecem grandes possibilidades de lucro. É preciso ter cautela, mas a recompensa pode ser excelente.



🔵 Resultado Correto: 2x1 - odd 8.00



🟢 Intervalo/Final de Jogo: Empate/Hyde United - odd 6.50



🟡 Hyde United vence e Ambos Marcam - odd 5.50



Prescot Cables x Hyde United: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Prescot Cables x Hyde United - FA Cup 2025



📅 Data: 02/09/2025



⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: The Auto Safety Centre Stadium, Prescot



📺 Transmissão: Sem transmissão divulgada



Como Prescot Cables e Hyde United Chegam Para o Confronto

O Prescot Cables busca se recuperar na temporada, tentando impor seu jogo em casa para garantir a vitória. A equipe precisa mostrar força e consistência para avançar na competição.

O Hyde United, por outro lado, chega confiante após bons resultados. A equipe busca manter o bom desempenho, aproveitando a partida para consolidar sua posição e buscar a classificação.

Últimos Jogos do Prescot Cables

O Prescot Cables vem de resultados mistos, precisando encontrar o caminho das vitórias para subir na tabela. A equipe tem potencial, mas precisa melhorar a finalização e a consistência defensiva.

Nos últimos jogos, o time mostrou potencial, mas oscilou em suas atuações. O técnico busca ajustar a equipe para que ela atinja seu potencial máximo na FA Cup.



❌ Hyde United 2x2 Prescot Cables - FA Cup



❌ Rylands 1x1 Prescot Cables - Non League Premier - Northern



❌ Prescot Cables 0x0 Leek Town - Non League Premier - Northern



✅ Prescot Cables 1x0 Hednesford Town - Non League Premier - Northern



❌ Ilkeston Town 2x1 Prescot Cables - Non League Premier - Northern



Últimos Jogos do Hyde United

O Hyde United tem apresentado um bom desempenho, mostrando consistência e organização em campo. A equipe busca manter o ritmo e somar mais uma vitória para avançar na FA Cup.

Nos últimos confrontos, o time demonstrou um bom poder ofensivo e uma defesa sólida. O técnico está satisfeito com o desempenho da equipe e espera que ela continue evoluindo.



✅ Hyde United 2x2 Prescot Cables - FA Cup



❌ Ilkeston Town 2x1 Hyde United - Non League Premier - Northern



✅ Hyde United 2x0 Whitby Town - Non League Premier - Northern



❌ Hyde United 2x3 Guiseley AFC - Non League Premier - Northern



❌ Stockton Town 1x1 Hyde United - Non League Premier - Northern



Nossa Opinião para Prescot Cables x Hyde United

Acreditamos em um jogo disputado, com boas chances de gols. O Hyde United parece ter um leve favoritismo, mas o Prescot Cables pode surpreender em casa. A partida promete ser emocionante.

Aproveite os palpites e faça suas apostas com responsabilidade. Lembre-se sempre de praticar o **[Jogo Responsável](https://www.uol.com.br/apostas/jogo-responsavel/)** em todas as suas apostas esportivas.