Pouso Alegre x Água Santa: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série D 2025 (26/07)

Pouso Alegre x Água Santa se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela 14ª rodada da Série D 2025. A bola rola às 16h00, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, e até o momento não há transmissão confirmada.

O Pouso Alegre, que joga em casa, busca se recuperar para entrar no G4 do Grupo F. Com 17 pontos, a equipe ocupa a quinta posição e precisa vencer para ultrapassar justamente o Água Santa. Já o clube paulista soma 18 pontos e aparece em quarto, mas também precisa dos três pontos para não depender de outros resultados.

Confira nosso palpite de Pouso Alegre x Água Santa, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Para mais dicas, acesse nossos Palpites de hoje.

Pouso Alegre x Água Santa palpite - 3 opções para você apostar



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.85 na bet365



Palpite 2 - Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 2.10 na Superbet



Palpite 3 - Empate anula aposta: Pouso Alegre - odd pagando 1.59 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Pouso Alegre x Água Santa, sugerimos esses três palpites com base no desempenho recente das equipes na Série D 2025. O equilíbrio entre os dois, tanto na classificação quanto nos confrontos diretos, abre espaço para mercados focados em gols e proteção contra o empate.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.85

O histórico recente mostra que os dois times costumam balançar as redes. Nos últimos cinco jogos de cada equipe, o Pouso Alegre marcou em quatro e o Água Santa também. O jogo de ida entre eles terminou 3x2 para o time mineiro, reforçando essa tendência ofensiva.

Além disso, as defesas têm se mostrado vulneráveis. O Pouso Alegre sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Água Santa foi vazado em três. Com o peso do confronto direto valendo vaga no G4, esperamos um duelo com gols para ambos os lados.

Total de gols mais de 2.5 - odd pagando 2.10

A expectativa é de um jogo aberto. O Água Santa tem média de 1,38 gol por partida, e o Pouso Alegre 1,0, o que combinado já gera uma média de 2,38 por jogo. Se considerarmos ainda o retrospecto entre eles, com 3,0 gols por partida, a aposta acima de 2.5 gols faz sentido.

A partida de abril deste ano, vencida pelo Pouso Alegre por 3x2 fora de casa, foi um ótimo indicativo de como o jogo pode ser movimentado. Ambas as equipes alternam bons e maus momentos, o que pode abrir espaços e favorecer mais um placar movimentado.

Empate anula aposta: Pouso Alegre - odd pagando 1.59

Apesar de estar atrás na tabela, o Pouso Alegre tem o fator casa a seu favor e venceu o confronto mais recente contra o Água Santa, fora de casa, por 3x2. A aposta com proteção em caso de empate dá mais segurança em um duelo equilibrado.

Além disso, o time mineiro busca a vitória para entrar no G4 e depende apenas de si. O Água Santa tem desempenho instável fora de casa e sofreu 18 gols até aqui, mesma quantidade que marcou. Isso abre espaço para o mandante levar vantagem.

Pouso Alegre x Água Santa - Onde assistir ao vivo

Você pode assistir a Pouso Alegre x Água Santa por streaming ou TV, caso algum canal confirme a transmissão até o horário da partida. Até o momento, nenhuma emissora confirmou exibição oficial do duelo.

Tudo o que você precisa saber de Pouso Alegre x Água Santa:



⚽️ Confronto: Pouso Alegre x Água Santa - Brasileirão Série D

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Manduzão, Pouso Alegre

📺 Onde vai passar Pouso Alegre x Água Santa: Sem transmissão confirmada



Pouso Alegre x Água Santa: últimos jogos



19/04/2025 - Água Santa 2x3 Pouso Alegre (Série D 2025)



17/06/2024 - Água Santa 1x0 Pouso Alegre (Série D 2024)



02/06/2024 - Pouso Alegre 0x0 Água Santa (Série D 2024)



Pouso Alegre x Água Santa: quem ganha? - Melhores odds



Pouso Alegre ganha - Odd de @2.24 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @3.11 na Esportes da Sorte



Água Santa ganha - Odd de @3.01 na Esportes da Sorte



Veja mais sobre o que são odds e como interpretar essas cotações antes de apostar.

