Portuguesa x Porto Vitória-ES: Palpites e Onde Assistir - Brasileirão Série D (28/06)

Portuguesa x Porto Vitória-ES: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio do Canindé, em São Paulo, no sábado, 28 de junho, às 17h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão Série D.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Portuguesa x Porto Vitória-ES Palpites – Brasileirão Série D



Palpite 1 – Resultado Final: Portuguesa



Palpite 2 – Intervalo/Final de Jogo: Empate/Portuguesa



Palpite 3 – Total de Escanteios por Equipe: Portuguesa Mais de 5.5



Palpite 1 – Resultado Final: Portuguesa

A Portuguesa lidera o Grupo 6 com 17 pontos em 9 jogos e tem aproveitamento de 100% como mandante nos últimos 4 jogos. A equipe marcou 7 gols e sofreu apenas 3 em casa.

O Porto Vitória-ES está na 6ª posição com 12 pontos e vem de empate sem gols. Como visitante, o time tem apenas 25% de aproveitamento e média baixa de 0.75 gols marcados por jogo.

Palpite 2 – Intervalo/Final de Jogo: Empate/Portuguesa

A Portuguesa tem característica de crescer durante os jogos, principalmente atuando em casa. Em 50% dos jogos caseiros, o time estava empatado no intervalo e conseguiu a vitória no final.

O padrão de jogo da equipe paulista mostra paciência tática no primeiro tempo e eficiência ofensiva na etapa final. O Porto Vitória costuma resistir bem inicialmente, mas cede na reta final.

Palpite 3 – Total de Escanteios por Equipe: Portuguesa Mais de 5.5

Jogando em casa, a Portuguesa demonstra volume ofensivo superior e pressiona constantemente a defesa adversária pelas laterais do campo. A equipe teve média superior a 6 escanteios por jogo como mandante.

O Porto Vitória, em postura mais defensiva como visitante, tende a conceder muitas jogadas de bola parada. A equipe permite mais de 5 escanteios por jogo quando atua fora de casa.

Portuguesa x Porto Vitória-ES – Onde Assistir

Portuguesa x Porto Vitória-ES se enfrentam no sábado, 28 de junho, às 20:15 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo. Transmissão: sem TV aberta; opção de streaming nas casas de apostas online licenciadas.

Ficha do jogo: