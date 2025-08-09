Portuguesa x Mixto: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Escalações, Série D (09/08)

Portuguesa x Mixto: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico completo e onde assistir ao jogo decisivo deste sábado (09/08), a partir das 16h00 (horário de Brasília), válido pela Série D 2025, no Estádio do Canindé.

Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, a Lusa precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas. O Mixto, por sua vez, joga com a vantagem do empate. A partida será transmitida pelo YouTube do Metrópoles e site da TV Brasil.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Portuguesa x Mixto: Palpite com Odds Altas +7



🔥 Palpite 1: Resultado Correto 2-0 Portuguesa - Odd 8.00 na Betnacional

Resultado Correto 2-0 Portuguesa -

⚡ Palpite 2: Intervalo/Final Portuguesa/Portuguesa - Odd 2.40 na Bet365

Intervalo/Final Portuguesa/Portuguesa -

💧 Palpite 3: Total de Gols Menos de 2.5 - Odd 1.58 na Superbet



Para apostar em Portuguesa x Mixto, analisamos os números da Série D e o desempenho recente dos dois clubes. Mesmo com o revés na ida, o time paulista tem bom retrospecto em casa.

🔥 Palpite 1: Resultado Correto 2-0 Portuguesa - Odd 8.00

A Lusa venceu quatro dos últimos cinco jogos como mandante, mantendo média de 1,56 gol por jogo no Canindé. Esse padrão de vitórias sem sofrer gols (como contra Água Santa e o Maricá) fortalece o cenário para uma vitória por dois gols de diferença.

O Mixto, por sua vez, sofreu dois gols ou mais em três dos últimos 10 jogos, mas tende a jogar mais recuado fora de casa, o que pode abrir espaços para um resultado como esse.

⚡ Palpite 2: Intervalo/Final Portuguesa/Portuguesa - Odd 2.40

A Portuguesa abriu o placar em 6 dos últimos 9 jogos e venceu todos em que saiu na frente. Desses, três foram vitórias em que já vencia ao intervalo. Do outro lado, o Mixto só marcou primeiro fora de casa uma vez na campanha. Isso reforça o favoritismo da Lusa desde o apito inicial.

💧 Palpite 3: Total de Gols Menos de 2.5 - Odd 1.58

O jogo de ida terminou 1 a 0, e esse perfil de placar não foi surpresa: 50% dos jogos do Mixto têm menos de 2,5 gols. Do lado da Portuguesa, esse número também é alto nas partidas fora de casa, mas em casa, a tendência de placares controlados se mantém em 70% dos jogos.

Ambos os times têm defesas sólidas, com média de menos de um gol sofrido por partida.

Portuguesa x Mixto: Onde Assistir ao Vivo

Você pode assistir à partida Portuguesa x Mixto ao vivo neste sábado (09/08), às 16h00 (horário de Brasília), com transmissão gratuita pelo YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil.

Tudo o que você precisa saber de Portuguesa x Mixto:



⚽️ Confronto: Portuguesa x Mixto - Série D 2025

Portuguesa x Mixto - Série D 2025

📅 Data: 09/08/2025

09/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo

Estádio do Canindé, São Paulo

📺 Onde vai passar: YouTube Metrópoles e site da TV Brasil



Portuguesa x Mixto: Escalações Prováveis

Provável escalação Portuguesa: Bruno Bertinato; Carlos Eduardo, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal; Tauã, Guilherme Portuga, Marcelo Freitas (Igor Torres) e Cristiano; Lohan e Cauari.

Provável escalação Mixto: Mota; Joazi, Daniel Felipe, Felipe Santiago e Daniel Vançan; Uesley Gaúcho, Alexandre, Raynan e Geovani; Dionathã e Gilvan.

Portuguesa x Mixto: Últimos Jogos



02/08/2025 - Mixto 1-0 Portuguesa (Série D 2025)



Portuguesa x Mixto: Quem Ganha? Melhores Odds

Segundo as odds disponíveis, a Portuguesa tem aproximadamente 65,8% de chance de vitória. Veja as cotações principais:



🏆 Portuguesa vence - Odd 1.52 na Betnacional



⚖️ Empate - Odd 3.55 na Betnacional



👀 Mixto vence - Odd 6.20 na Betnacional



Quer entender melhor como funcionam as odds? Acesse nosso guia de o que são odds e veja como tirar mais valor dos seus palpites.