Portuguesa x Mixto: Palpite Odds Altas +7, Onde Assistir, Escalações, Série D (09/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Portuguesa x Mixto: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico completo e onde assistir ao jogo decisivo deste sábado (09/08), a partir das 16h00 (horário de Brasília), válido pela Série D 2025, no Estádio do Canindé.


Após perder por 1 a 0 no jogo de ida, a Lusa precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas. O Mixto, por sua vez, joga com a vantagem do empate. A partida será transmitida pelo YouTube do Metrópoles e site da TV Brasil.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Portuguesa x Mixto: Palpite com Odds Altas +7



  • 🔥 Palpite 1: Resultado Correto 2-0 Portuguesa - Odd 8.00 na Betnacional

  • ⚡ Palpite 2: Intervalo/Final Portuguesa/Portuguesa - Odd 2.40 na Bet365

  • 💧 Palpite 3: Total de Gols Menos de 2.5 - Odd 1.58 na Superbet


Para apostar em Portuguesa x Mixto, analisamos os números da Série D e o desempenho recente dos dois clubes. Mesmo com o revés na ida, o time paulista tem bom retrospecto em casa.


🔥 Palpite 1: Resultado Correto 2-0 Portuguesa - Odd 8.00


A Lusa venceu quatro dos últimos cinco jogos como mandante, mantendo média de 1,56 gol por jogo no Canindé. Esse padrão de vitórias sem sofrer gols (como contra Água Santa e o Maricá) fortalece o cenário para uma vitória por dois gols de diferença.


O Mixto, por sua vez, sofreu dois gols ou mais em três dos últimos 10 jogos, mas tende a jogar mais recuado fora de casa, o que pode abrir espaços para um resultado como esse.


⚡ Palpite 2: Intervalo/Final Portuguesa/Portuguesa - Odd 2.40


A Portuguesa abriu o placar em 6 dos últimos 9 jogos e venceu todos em que saiu na frente. Desses, três foram vitórias em que já vencia ao intervalo. Do outro lado, o Mixto só marcou primeiro fora de casa uma vez na campanha. Isso reforça o favoritismo da Lusa desde o apito inicial.


💧 Palpite 3: Total de Gols Menos de 2.5 - Odd 1.58


O jogo de ida terminou 1 a 0, e esse perfil de placar não foi surpresa: 50% dos jogos do Mixto têm menos de 2,5 gols. Do lado da Portuguesa, esse número também é alto nas partidas fora de casa, mas em casa, a tendência de placares controlados se mantém em 70% dos jogos.


Ambos os times têm defesas sólidas, com média de menos de um gol sofrido por partida.


Portuguesa x Mixto: Onde Assistir ao Vivo


Você pode assistir à partida Portuguesa x Mixto ao vivo neste sábado (09/08), às 16h00 (horário de Brasília), com transmissão gratuita pelo YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil.


Tudo o que você precisa saber de Portuguesa x Mixto:



  • ⚽️ Confronto: Portuguesa x Mixto - Série D 2025

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo

  • 📺 Onde vai passar: YouTube Metrópoles e site da TV Brasil


Portuguesa x Mixto: Escalações Prováveis 


Provável escalação Portuguesa: Bruno Bertinato; Carlos Eduardo, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal; Tauã, Guilherme Portuga, Marcelo Freitas (Igor Torres) e Cristiano; Lohan e Cauari.


Provável escalação Mixto: Mota; Joazi, Daniel Felipe, Felipe Santiago e Daniel Vançan; Uesley Gaúcho, Alexandre, Raynan e Geovani; Dionathã e Gilvan.


Portuguesa x Mixto: Últimos Jogos



  • 02/08/2025 - Mixto 1-0 Portuguesa (Série D 2025)


Portuguesa x Mixto: Quem Ganha? Melhores Odds


Segundo as odds disponíveis, a Portuguesa tem aproximadamente 65,8% de chance de vitória. Veja as cotações principais:



  • 🏆 Portuguesa vence - Odd 1.52 na Betnacional

  • ⚖️ Empate - Odd 3.55 na Betnacional

  • 👀 Mixto vence - Odd 6.20 na Betnacional


Quer entender melhor como funcionam as odds? Acesse nosso guia de o que são odds e veja como tirar mais valor dos seus palpites.

Portuguesa x Mixto: Palpite do Dia

Portuguesa Vence
Superbet logo
1.6
Apostar agora

Portuguesa x Mixto: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Portuguesa x Mixto: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie D
Mixto
1 - 0
Portuguesa

Jogo Responsável: Outras Previsões e Cuidados


Apostar pode ser uma experiência divertida quando feita com responsabilidade. Sempre defina um limite de valor para investir nas apostas e não deixe que isso afete seu emocional ou seu bolso.


Evite apostas impulsivas, principalmente em múltiplas com muitas seleções. Lembre-se: o foco está no jogo e na diversão.


Saiba mais acessando nosso conteúdo exclusivo sobre Jogo Responsável.

