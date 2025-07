Portuguesa x Boavista: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série D 2025 (26/07)

Portuguesa e Boavista se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela primeira fase do Brasileirão Série D. A bola rola às 16h00 no Estádio do Canindé, em São Paulo, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que ainda não tem transmissão oficial confirmada.

A Lusa vem forte jogando em casa, onde mantém 100% de aproveitamento em seis jogos até aqui. Já o Boavista ainda não venceu fora de casa nesta Série D, cenário que reforça o favoritismo do time paulista.

Confira nosso palpite de Portuguesa x Boavista, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Confira outros Palpites de hoje.

Portuguesa x Boavista Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Resultado Final Portuguesa - odd pagando 1.38 na Esportes da Sorte

Palpite 2 - Total de Gols Menos de 2.5 - odd pagando 1.80 na Superbet

Palpite 3 - Ambas Marcam Não - odd pagando 1.75 na bet365



Para as apostas em Portuguesa x Boavista nós sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times chegam com desempenhos bem distintos nesta Série D.

Resultado Final Portuguesa - odd pagando 1.38

O palpite mais sólido passa pela vitória da Portuguesa. A equipe venceu 62% dos seus jogos na competição e, mais relevante ainda, venceu os 6 jogos como mandante até aqui. Do outro lado, o Boavista soma apenas 15% de vitórias no campeonato e nenhuma fora de casa.

Mesmo com uma defesa que sofreu 13 gols, a Lusa mostra consistência quando joga no Canindé, com média de 1,46 gols marcados por partida. Já o Boavista apresenta desempenho defensivo frágil, com 1,5 gol sofrido por jogo. A tendência é que o fator casa pese mais uma vez.

Total de Gols Menos de 2.5 - odd pagando 1.80

Apesar do favoritismo da Portuguesa, os jogos entre essas equipes costumam ser mais controlados no placar. Três dos últimos quatro confrontos terminaram com dois gols ou menos, o que reforça esse cenário de jogo mais travado.

Além disso, o Boavista marcou apenas quatro vezes em quatro jogos recentes, com 50% dos jogos sem balançar as redes. Contra uma Lusa que prioriza o controle e costuma abrir vantagem mínima, esse mercado aparece com boa oportunidade.

Ambas Marcam Não - odd pagando 1.75

Esse palpite complementa o anterior. Nos jogos do Boavista, apenas 50% tiveram gols da equipe, e nas vezes em que atuou fora, a equipe não conseguiu vencer nenhuma. A média ofensiva é baixa, e a defesa da Portuguesa tem se mostrado mais eficiente jogando no Canindé.

Nos últimos quatro jogos entre os times, em dois deles apenas uma equipe marcou. Considerando o momento dos dois lados, é bem possível que o Boavista passe em branco mais uma vez.

Portuguesa x Boavista - Onde Assistir Ao vivo

Você poderá assistir a Portuguesa x Boavista a depender da liberação de alguma transmissão alternativa, já que não há confirmação oficial de canal até o momento. A bola rola às 16h00 deste sábado, no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Tudo o que você precisa saber de Portuguesa x Boavista:



⚽️ Confronto: Portuguesa x Boavista - Brasileirão Série D

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio do Canindé, São Paulo

📺 Onde vai passar Portuguesa x Boavista: Sem transmissão confirmada



Portuguesa x Boavista - Últimos 5 jogos Entre Os Times



19/04/2025 - Boavista 2x2 Portuguesa (Série D 2025)



24/07/2021 - Boavista 0x1 Portuguesa (Série D 2021)



17/07/2021 - Portuguesa 3x0 Boavista (Série D 2021)



22/02/2017 - Portuguesa 0x2 Boavista (Copa do Brasil 2017)



Portuguesa x Boavista: quem ganha? - Melhores odds

A Portuguesa tem 64,5% de chance de vencer este jogo de sábado, 26/07. Essa projeção leva em conta a odd atual de 1.55 para a vitória, contra uma equipe que ainda não venceu como visitante na Série D.



Portuguesa ganha - Odd de @1.38 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @4.56 na Esportes da Sorte



Boavista ganha - Odd de @6.49 na Esportes da Sorte



Saiba mais sobre Odds e como elas funcionam para calcular suas apostas.

Lembre-se de que as apostas devem ser feitas com consciência. Confira nosso conteúdo sobre Jogo Responsável.