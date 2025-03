Portugal x Dinamarca Palpite: Onde assistir, escalações, hora - Liga das Nações 23/03

Considerando que ele é o principal finalizador, motor de ataque e batedor de pênaltis de Portugal, acreditamos que a possibilidade de Cristiano Ronaldo marcar um gol é alta o suficiente para pegar a odd de 2.10 na Reals. Toque no botão para aproveitar este palpite!

Por que seguir os palpites do UOL Apostas?

Os palpites de Portugal x Dinamarca que você viu acima foram determinados com base em estudo analítico e estatístico do nosso time de especialistas, como ficou evidente pela explicação.

Nossa taxa de acerto no último mês, em fevereiro de 2025, foi de 47%.

Onde assistir Portugal x Dinamarca ao vivo?

Para assistir Portugal x Dinamarca ao vivo, será necessário ligar na Disney+, canal de streaming que conta com os jogos da ESPN. A partida será transmitida com exclusividade para o Brasil por lá, provavelmente apenas para quem for cliente Premium.