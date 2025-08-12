Assine UOL
Portsmouth
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E
League Cup - United Kingdom
Fratton Park
Reading
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
Portsmouth x Reading: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Portsmouth x Reading: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Fratton Park, em Portsmouth, com transmissão oficial na bet365.


As duas equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase. Nos últimos três anos, o Portsmouth venceu o Reading nos dois confrontos diretos. O Portsmouth vive uma ótima fase, sem perder há dez jogos, enquanto o Reading não vence há cinco partidas.


Portsmouth x Reading Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Portsmouth FC para vencer - odd 1.61

  • 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols no jogo - odd 2.19

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (não) - odd 2.09


O Portsmouth é o favorito nas odds para vencer a partida, com 1.61. O time está em uma ótima fase, sem perder há dez jogos. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com menos de 2.5 gols (80% para o Portsmouth e 70% para o Reading). O palpite de que ambas as equipes não marcarão também faz sentido, já que o Portsmouth tem 70% de jogos sem sofrer gols.


Palpites Alternativos Portsmouth x Reading



  • 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Portsmouth FC E Não - odd 2.77

  • 🎯 Palpite: Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91

  • 🎯 Palpite: Placar exato 1:0 - odd 7.88


Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do Portsmouth com o Reading não marcando tem uma odd de 2.77, um bom valor. Outra boa opção é a aposta de Vence Sem Sofrer Gols no Portsmouth, já que a equipe tem uma boa defesa e a odd é de 2.91. O palpite de Placar Exato de 1 a 0 para o Portsmouth tem uma odd de 7.88 e é uma aposta com um bom potencial, considerando que 40% dos jogos do Portsmouth terminaram com esse placar.


💰 Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Portsmouth FC ou Empate - odd 1.16

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.20

  • 🟡 Palpite: Portsmouth FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.12


⚖️ Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Portsmouth FC E Sim - odd 2.95

  • 🟢 Palpite: Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Portsmouth FC - odd 4.68


🚀 Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 7.24

  • 🟢 Palpite: Reading FC para vencer - odd 4.99

  • 🟡 Palpite: Empate / Empate - odd 6.41


Portsmouth x Reading: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança de fase. Um empate no tempo normal leva a partida para os pênaltis. O histórico dos confrontos diretos é favorável ao Portsmouth, que venceu as duas últimas partidas contra o Reading.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Portsmouth x Reading - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Fratton Park, em Portsmouth

  • 📺 Transmissão: bet365


Como Portsmouth e Reading Chegam Para o Confronto


O Portsmouth chega para a partida em uma fase excelente, com duas vitórias seguidas e sem perder há dez jogos. O time tem uma média global de 1.8 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. Em 70% dos jogos, o Portsmouth não sofreu gols. Jogando em casa, o Portsmouth abriu o placar em 67% das partidas e venceu em 100% dessas ocasiões.


Já o Reading não vive um bom momento, com três derrotas seguidas e sem vencer há cinco jogos. A equipe tem uma média global de 1.2 gols marcados e 1.3 gols sofridos por jogo. Em 30% dos seus jogos, o Reading não sofreu gols. Quando o Reading abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 50% das vezes), ele venceu em 100% das partidas.

Portsmouth x Reading: Palpite do Dia

Portsmouth Vence
Superbet logo
1.62
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Fenerbahce - Feyenoord
1
1.59
Northampton - Southampton
2
1.49
FK Crvena Zvezda - Lech Poznan
1
1.57
Múltipla
3.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.39
Apostar agora

Portsmouth x Reading: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Portsmouth x Reading: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2025 Friendlies Clubs
Reading
0 - 4
Portsmouth
2023 League One
Portsmouth
4 - 1
Reading
2023 League One
Reading
2 - 3
Portsmouth
2015 League Cup
Portsmouth
1 - 2
Reading
2011 Championship
Reading
1 - 0
Portsmouth

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Portsmouth
Empate
Reading

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter consciência dos riscos envolvidos. Nunca veja o jogo como um caminho para ganhar dinheiro fácil. Para se divertir com segurança, estabeleça limites claros de tempo e dinheiro. Se você sentir que precisa de ajuda para controlar seu hábito, procure apoio. Para mais dicas sobre como apostar com responsabilidade, veja nosso guia de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites