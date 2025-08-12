Portsmouth x Reading: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Portsmouth x Reading: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Fratton Park, em Portsmouth, com transmissão oficial na bet365.

As duas equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase. Nos últimos três anos, o Portsmouth venceu o Reading nos dois confrontos diretos. O Portsmouth vive uma ótima fase, sem perder há dez jogos, enquanto o Reading não vence há cinco partidas.

Portsmouth x Reading Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Portsmouth FC para vencer - odd 1.61

Portsmouth FC para vencer - odd 1.61

🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols no jogo - odd 2.19

Menos de 2.5 gols no jogo - odd 2.19

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (não) - odd 2.09



O Portsmouth é o favorito nas odds para vencer a partida, com 1.61. O time está em uma ótima fase, sem perder há dez jogos. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com menos de 2.5 gols (80% para o Portsmouth e 70% para o Reading). O palpite de que ambas as equipes não marcarão também faz sentido, já que o Portsmouth tem 70% de jogos sem sofrer gols.

Palpites Alternativos Portsmouth x Reading



🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Portsmouth FC E Não - odd 2.77

Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Portsmouth FC E Não - odd 2.77

🎯 Palpite: Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91

Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91

🎯 Palpite: Placar exato 1:0 - odd 7.88



Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do Portsmouth com o Reading não marcando tem uma odd de 2.77, um bom valor. Outra boa opção é a aposta de Vence Sem Sofrer Gols no Portsmouth, já que a equipe tem uma boa defesa e a odd é de 2.91. O palpite de Placar Exato de 1 a 0 para o Portsmouth tem uma odd de 7.88 e é uma aposta com um bom potencial, considerando que 40% dos jogos do Portsmouth terminaram com esse placar.

💰 Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Portsmouth FC ou Empate - odd 1.16

Portsmouth FC ou Empate - odd 1.16

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.20

Mais de 1.5 gols - odd 1.20

🟡 Palpite: Portsmouth FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.12



⚖️ Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Portsmouth FC E Sim - odd 2.95

Portsmouth FC E Sim - odd 2.95

🟢 Palpite: Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91

Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91

🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Portsmouth FC - odd 4.68



🚀 Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 7.24

Placar exato 1:1 - odd 7.24

🟢 Palpite: Reading FC para vencer - odd 4.99

Reading FC para vencer - odd 4.99

🟡 Palpite: Empate / Empate - odd 6.41



Portsmouth x Reading: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança de fase. Um empate no tempo normal leva a partida para os pênaltis. O histórico dos confrontos diretos é favorável ao Portsmouth, que venceu as duas últimas partidas contra o Reading.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Portsmouth x Reading - Copa da Liga Inglesa

Portsmouth x Reading - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Fratton Park, em Portsmouth

Fratton Park, em Portsmouth

📺 Transmissão: bet365



Como Portsmouth e Reading Chegam Para o Confronto

O Portsmouth chega para a partida em uma fase excelente, com duas vitórias seguidas e sem perder há dez jogos. O time tem uma média global de 1.8 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. Em 70% dos jogos, o Portsmouth não sofreu gols. Jogando em casa, o Portsmouth abriu o placar em 67% das partidas e venceu em 100% dessas ocasiões.

Já o Reading não vive um bom momento, com três derrotas seguidas e sem vencer há cinco jogos. A equipe tem uma média global de 1.2 gols marcados e 1.3 gols sofridos por jogo. Em 30% dos seus jogos, o Reading não sofreu gols. Quando o Reading abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 50% das vezes), ele venceu em 100% das partidas.