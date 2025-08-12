- V
Portsmouth x Reading: Palpite Odds Altas +6, +7, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Portsmouth x Reading: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Fratton Park, em Portsmouth, com transmissão oficial na bet365.
As duas equipes se enfrentam por uma vaga na próxima fase. Nos últimos três anos, o Portsmouth venceu o Reading nos dois confrontos diretos. O Portsmouth vive uma ótima fase, sem perder há dez jogos, enquanto o Reading não vence há cinco partidas.
Portsmouth x Reading Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Portsmouth FC para vencer - odd 1.61
- 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols no jogo - odd 2.19
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (não) - odd 2.09
O Portsmouth é o favorito nas odds para vencer a partida, com 1.61. O time está em uma ótima fase, sem perder há dez jogos. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com menos de 2.5 gols (80% para o Portsmouth e 70% para o Reading). O palpite de que ambas as equipes não marcarão também faz sentido, já que o Portsmouth tem 70% de jogos sem sofrer gols.
Palpites Alternativos Portsmouth x Reading
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Portsmouth FC E Não - odd 2.77
- 🎯 Palpite: Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91
- 🎯 Palpite: Placar exato 1:0 - odd 7.88
Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do Portsmouth com o Reading não marcando tem uma odd de 2.77, um bom valor. Outra boa opção é a aposta de Vence Sem Sofrer Gols no Portsmouth, já que a equipe tem uma boa defesa e a odd é de 2.91. O palpite de Placar Exato de 1 a 0 para o Portsmouth tem uma odd de 7.88 e é uma aposta com um bom potencial, considerando que 40% dos jogos do Portsmouth terminaram com esse placar.
💰 Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Portsmouth FC ou Empate - odd 1.16
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.20
- 🟡 Palpite: Portsmouth FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.12
⚖️ Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Portsmouth FC E Sim - odd 2.95
- 🟢 Palpite: Portsmouth FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.91
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Portsmouth FC - odd 4.68
🚀 Portsmouth x Reading: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 1:1 - odd 7.24
- 🟢 Palpite: Reading FC para vencer - odd 4.99
- 🟡 Palpite: Empate / Empate - odd 6.41
Portsmouth x Reading: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa é de mata-mata, e o vencedor avança de fase. Um empate no tempo normal leva a partida para os pênaltis. O histórico dos confrontos diretos é favorável ao Portsmouth, que venceu as duas últimas partidas contra o Reading.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Portsmouth x Reading - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Fratton Park, em Portsmouth
- 📺 Transmissão: bet365
Como Portsmouth e Reading Chegam Para o Confronto
O Portsmouth chega para a partida em uma fase excelente, com duas vitórias seguidas e sem perder há dez jogos. O time tem uma média global de 1.8 gols marcados e 0.5 gols sofridos por jogo. Em 70% dos jogos, o Portsmouth não sofreu gols. Jogando em casa, o Portsmouth abriu o placar em 67% das partidas e venceu em 100% dessas ocasiões.
Já o Reading não vive um bom momento, com três derrotas seguidas e sem vencer há cinco jogos. A equipe tem uma média global de 1.2 gols marcados e 1.3 gols sofridos por jogo. Em 30% dos seus jogos, o Reading não sofreu gols. Quando o Reading abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 50% das vezes), ele venceu em 100% das partidas.
Portsmouth x Reading: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Portsmouth x Reading: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Portsmouth x Reading: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter consciência dos riscos envolvidos. Nunca veja o jogo como um caminho para ganhar dinheiro fácil. Para se divertir com segurança, estabeleça limites claros de tempo e dinheiro. Se você sentir que precisa de ajuda para controlar seu hábito, procure apoio. Para mais dicas sobre como apostar com responsabilidade, veja nosso guia de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
