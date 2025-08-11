Porto x Vitória SC: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga Portugal, 11/08

Porto x Vitória Guimarães: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Porto e Vitória de Guimarães se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de agosto, pela rodada inicial da Primeira Liga de Portugal 2025/26. A bola rola no Estádio do Dragão, às 16h45 (horário de Brasília). O jogo foi adiado de sábado para segunda-feira pela morte do ex-capitão portista Jorge Costa.

O Porto começa a nova temporada com a missão de retomar o título nacional, enquanto o Vitória Guimarães tenta manter a competitividade e brigar por vagas europeias.

Jogando em casa, o favoritismo é dos dragões, mas o adversário costuma vender caro esse tipo de confronto.

O Porto quer vencer para começar bem a temporada e para oferecer a vitória em memória de Jorge Costa.

O ex-capitão portista morreu nessa semana. Ele desempenhava funções no departamento do futebol e deixou todos em lágrimas no clube. O jogo servirá de homenagem ao último capitão do Porto que levantou o troféu da Liga dos Campeões no já distante ano de 2004.

Porto x SC Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Porto vence no 1º tempo – odd pagando 1.85 na Bet365







Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.80 na Superbet







Porto vence e não sofre gol – odd pagando 2.10 na Novibet





Para este confronto no Estádio do Dragão, os mercados a seguir consideram o início de temporada, o mando de campo e o estilo de jogo das duas equipes.

Porto vence no 1º tempo – odd pagando 1.85

O Porto costuma começar forte em casa, pressionando desde os primeiros minutos. A equipe tende a resolver jogos contra adversários médios antes do intervalo, o que torna essa linha bem interessante para quem busca retorno já na etapa inicial.

Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.80

A estreia na temporada geralmente traz jogos mais soltos. O Porto deve criar muitas oportunidades, e o Guimarães pode explorar espaços em contra-ataques. Isso torna viável a expectativa de três ou mais gols no jogo.

Porto vence e não sofre gol – odd pagando 2.10

O controle defensivo do Porto no Dragão é um diferencial. Em jogos de estreia, costuma marcar presença sem dar muitas chances ao adversário. Essa aposta combina vitória e solidez defensiva, com bom retorno.

Porto x Vitória de Guimarães: Onde Assistir

Assista ao encontro nos canais Espn4 e Disney+. O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Porto x Vitória Guimarães



ℹ️ Jogo: Porto x Vitória Guimarães pela Primeira Liga



📅 Data: 11 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:45 (horário Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Dragão, Porto, Portugal



📺 Onde vai passar: Espn4 e Disney+ e Novibet (streaming)



Porto x Vitória Guimarães: Escalações prováveis

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Martim Fernandes; Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Pepê; De Jong, Borja Sainz.

Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Toni Borevkovic, Miguel Nóbrega, Vando Félix; Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Nuno Santos; Gustavo Silva, Oumar Camara.