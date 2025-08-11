Assine UOL
FC Porto
Primeira Liga - Portugal
Estádio Do Dragão
Guimaraes
Porto x Vitória SC: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga Portugal, 11/08

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Porto x Vitória Guimarães: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Porto e Vitória de Guimarães se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de agosto, pela rodada inicial da Primeira Liga de Portugal 2025/26. A bola rola no Estádio do Dragão, às 16h45 (horário de Brasília). O jogo foi adiado de sábado para segunda-feira pela morte do ex-capitão portista Jorge Costa. 


O Porto começa a nova temporada com a missão de retomar o título nacional, enquanto o Vitória Guimarães tenta manter a competitividade e brigar por vagas europeias.


Jogando em casa, o favoritismo é dos dragões, mas o adversário costuma vender caro esse tipo de confronto. 


O Porto quer vencer para começar bem a temporada e para oferecer a vitória em memória de Jorge Costa.


O ex-capitão portista morreu nessa semana. Ele desempenhava funções no departamento do futebol e deixou todos em lágrimas no clube. O jogo servirá de homenagem ao último capitão do Porto que levantou o troféu da Liga dos Campeões no já distante ano de 2004.


Porto x SC Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Porto vence no 1º tempoodd pagando 1.85 na Bet365




  • Mais de 2.5 golsodd pagando 1.80 na Superbet




  • Porto vence e não sofre golodd pagando 2.10 na Novibet




Para este confronto no Estádio do Dragão, os mercados a seguir consideram o início de temporada, o mando de campo e o estilo de jogo das duas equipes.


Porto vence no 1º tempo – odd pagando 1.85


O Porto costuma começar forte em casa, pressionando desde os primeiros minutos. A equipe tende a resolver jogos contra adversários médios antes do intervalo, o que torna essa linha bem interessante para quem busca retorno já na etapa inicial.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.80


A estreia na temporada geralmente traz jogos mais soltos. O Porto deve criar muitas oportunidades, e o Guimarães pode explorar espaços em contra-ataques. Isso torna viável a expectativa de três ou mais gols no jogo.


Porto vence e não sofre gol – odd pagando 2.10


O controle defensivo do Porto no Dragão é um diferencial. Em jogos de estreia, costuma marcar presença sem dar muitas chances ao adversário. Essa aposta combina vitória e solidez defensiva, com bom retorno.


Porto x Vitória de Guimarães: Onde Assistir


Assista ao encontro nos canais Espn4 e Disney+. O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Porto x Vitória Guimarães



  • ℹ️ Jogo: Porto x Vitória Guimarães pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 11 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:45 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Dragão, Porto, Portugal 

  • 📺 Onde vai passar: Espn4 e Disney+ e Novibet (streaming)


Porto x Vitória Guimarães: Escalações prováveis


Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Martim Fernandes; Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Pepê; De Jong, Borja Sainz.


Vitória Guimarães: Charles Silva; Miguel Maga, Toni Borevkovic, Miguel Nóbrega, Vando Félix; Tiago Silva, Tomás Handel, João Mendes, Nuno Santos; Gustavo Silva, Oumar Camara.

FC Porto x Guimaraes: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Porto x Guimaraes: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Taça da Liga
FC Porto
0 - 0
Guimaraes
2024 Primeira Liga
FC Porto
1 - 1
Guimaraes
2024 Primeira Liga
Guimaraes
0 - 3
FC Porto
2023 Taça de Portugal
FC Porto
3 - 1
Guimaraes
2023 Primeira Liga (Disabled)
FC Porto
1 - 2
Guimaraes

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência, desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta.


Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

