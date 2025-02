Porto x Roma: Palpite e Estatísticas - Liga Europa 13/02

Os playoffs da Liga Europa 2024/25 começam a ganhar forma, e um dos confrontos mais aguardados é entre Porto e Roma. As equipes se enfrentam no dia 13 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em busca de uma vantagem no duelo de ida.

O Porto, atuando diante de sua torcida, busca um bom resultado para encaminhar a classificação. Por outro lado, a Roma tenta impor seu jogo para levar uma vantagem para a partida de volta na Itália.

A seguir, apresentamos estatísticas do confronto, análise e os melhores palpites para Porto x Roma na Liga Europa.