Porto x Nacional Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Primeira Liga, 13/09/2025

Porto x Nacional: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A bola vai rolar no Estádio do Dragão, no Porto, neste sábado dia 13 de setembro, para o confronto entre Porto e Nacional. A partida, é válida pela Primeira Liga e pode assistir Porto x Nacional no Brasil através da Disney+.

O Porto chega embalado por bons resultados e o treinador Farioli espera que a paragem na data FIFA não afete o rendimento dos dragões que têm uma campanha perfeita até ao momento.

Mas o italiano tem um problema na asa direita do time. É que Alberto Costa (ex-Juventus) é baixa por lesão e Martim Fernandes também está lesionado. Ou seja, Farioli pode colocar Pepê na vaga já que o brasileiro conhece o espaço e fez a posição várias vezes quando Sérgio Conceição treinava o time.

Desse modo, Farioli pode manter como titular o motivado William Gomes a quem já chamam de 'novo Hulk' do Porto.

Do outro lado está um Nacional que procura se afastar dos lugares de rebaixamento. O time madeirense sabe das dificuldades que terá na casa do Porto.

Contudo, a ambição dos insulares é grande para tentar pontuar na casa portista.

Porto x Nacional Palpite: 3 Dicas de Hoje



🎯 Vitória do Porto: 1.19

🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.57

🎯 Porto para vencer por 3+ gols de diferença: 2.33



⚖️ Porto x Nacional Palpite de Odds Médias



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.39

🎯 Porto total de gols - Mais de 2.5: 1.91

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Porto: 3.95



🚀 Porto x Nacional Palpite de Odds Altas



🎯 Vitória do Nacional Da Madeira: 15.09

🎯 Empate: 6.94

🎯 Resultado Exato: 1-1: 11.97



Porto x Nacional: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Partida: Porto x Nacional

🗓️ Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

⏰ Horário: 14:00 (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio do Dragão, Porto

🏆 Competição: Primeira Liga

📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)



Porto x Nacional: Escalações prováveis

Porto: Diogo Costa; Pepê, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Francisco Moura; Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, William Gomes; Luuk de Jong, Borja Sainz.

Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes; Matheus Dias, Chiheb Labidi, Liziero, Paulinho Bóia; Jesús Ramírez, Witi Quembo.

Como Porto e Nacional Chegam Para o Confronto

O Porto recebe o Nacional em duelo que opõe extremos da tabela. Os dragões lideram a competição, ocupando a 1ª posição com 12 pontos em 4 jogos, campanha perfeita com 4 vitórias, 11 gols marcados e apenas 1 sofrido.

Do outro lado, o Nacional aparece em 9º lugar, com 4 pontos, após 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, somando 4 gols a favor e 7 contra.

As estatísticas reforçam o favoritismo portista: média de 2,75 gols por jogo, 1,83 gols esperados, além de 16,5 finalizações por partida.

O Nacional, por sua vez, apresenta números bem mais modestos, com 1 gol de média, 1,02 gols esperados e 9,75 finalizações.