Porto x Nacional Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Primeira Liga, 13/09/2025
Porto x Nacional: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
A bola vai rolar no Estádio do Dragão, no Porto, neste sábado dia 13 de setembro, para o confronto entre Porto e Nacional. A partida, é válida pela Primeira Liga e pode assistir Porto x Nacional no Brasil através da Disney+.
O Porto chega embalado por bons resultados e o treinador Farioli espera que a paragem na data FIFA não afete o rendimento dos dragões que têm uma campanha perfeita até ao momento.
Mas o italiano tem um problema na asa direita do time. É que Alberto Costa (ex-Juventus) é baixa por lesão e Martim Fernandes também está lesionado. Ou seja, Farioli pode colocar Pepê na vaga já que o brasileiro conhece o espaço e fez a posição várias vezes quando Sérgio Conceição treinava o time.
Desse modo, Farioli pode manter como titular o motivado William Gomes a quem já chamam de 'novo Hulk' do Porto.
Do outro lado está um Nacional que procura se afastar dos lugares de rebaixamento. O time madeirense sabe das dificuldades que terá na casa do Porto.
Contudo, a ambição dos insulares é grande para tentar pontuar na casa portista.
Porto x Nacional Palpite: 3 Dicas de Hoje
- 🎯 Vitória do Porto: 1.19
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.57
- 🎯 Porto para vencer por 3+ gols de diferença: 2.33
⚖️ Porto x Nacional Palpite de Odds Médias
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 2.39
- 🎯 Porto total de gols - Mais de 2.5: 1.91
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Porto: 3.95
🚀 Porto x Nacional Palpite de Odds Altas
- 🎯 Vitória do Nacional Da Madeira: 15.09
- 🎯 Empate: 6.94
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 11.97
Porto x Nacional: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Partida: Porto x Nacional
- 🗓️ Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- ⏰ Horário: 14:00 (Horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio do Dragão, Porto
- 🏆 Competição: Primeira Liga
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Porto x Nacional: Escalações prováveis
Porto: Diogo Costa; Pepê, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Francisco Moura; Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, William Gomes; Luuk de Jong, Borja Sainz.
Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vitor, José Gomes; Matheus Dias, Chiheb Labidi, Liziero, Paulinho Bóia; Jesús Ramírez, Witi Quembo.
Como Porto e Nacional Chegam Para o Confronto
O Porto recebe o Nacional em duelo que opõe extremos da tabela. Os dragões lideram a competição, ocupando a 1ª posição com 12 pontos em 4 jogos, campanha perfeita com 4 vitórias, 11 gols marcados e apenas 1 sofrido.
Do outro lado, o Nacional aparece em 9º lugar, com 4 pontos, após 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, somando 4 gols a favor e 7 contra.
As estatísticas reforçam o favoritismo portista: média de 2,75 gols por jogo, 1,83 gols esperados, além de 16,5 finalizações por partida.
O Nacional, por sua vez, apresenta números bem mais modestos, com 1 gol de média, 1,02 gols esperados e 9,75 finalizações.
FC Porto x Nacional: Palpite do Dia
FC Porto x Nacional: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
FC Porto x Nacional: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.