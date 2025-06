Porto x Al Ahly - Análise de Placar Exato no Mundial 2025

Estatísticas de Porto x Al Ahly

No Mundial 2025, o Porto estreou com empate em 0x0 contra o Palmeiras e venceu o Inter Miami por 2x1. Já o Al Ahly também empatou com o time americano, mas perdeu para o Palmeiras por 2x0.

Nas últimas 10 partidas, o Porto marcou gols em 80% das vezes e sofreu em 60%. O Al Ahly tem média de 2.3 gols por jogo e também apresenta vulnerabilidade defensiva pontual, sofrendo em metade dos confrontos analisados.

Mesmo sem confrontos diretos recentes, os dois times apresentam padrões similares contra adversários de nível semelhante: alternam entre empates travados e vitórias apertadas.

O Que Esperar do Confronto Entre Porto x Al Ahly?

Ambas as equipes chegam com urgência. O empate elimina os dois, o que deve gerar um jogo com momentos de cautela e outros de aceleração máxima. É provável que a primeira etapa seja mais contida, com maior movimentação no segundo tempo.