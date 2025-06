Porto x Al Ahly: Palpites e Onde Assistir – Copa do Mundo de Clubes (23/06)

Palpite 1 – Resultado final: Porto

Com apenas um empate e uma derrota no torneio, o Porto precisa vencer para continuar com chances reais de classificação. A equipe portuguesa tem apresentado um padrão competitivo sólido, principalmente contra adversários tecnicamente inferiores.

Além disso, o Al Ahly ainda não marcou gols nesta edição do torneio, e sua produção ofensiva tem sido limitada. O Porto, mesmo oscilando, mostrou maior volume de jogo e presença no terço final.

Palpite 2 – Total de gols: Mais de 2.5

A média geral de gols dos jogos do Porto nesta temporada ultrapassa 2.5, com a equipe alternando entre partidas equilibradas e confrontos abertos. Já o Al Ahly, apesar da solidez defensiva em alguns jogos, cede espaços em momentos decisivos.

Considerando o caráter eliminatório da partida, é esperado que ambas as equipes adotem postura mais agressiva, especialmente na segunda etapa. Esse cenário costuma elevar o número de finalizações e a chance de gols acumulados.