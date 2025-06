Estatísticas de Porto x Al Ahly - Mundial de Clubes FIFA 2025

Porto e Al Ahly se enfrentam nesta segunda, 23/06, às 22h, pela última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. Ambos somam apenas um ponto e chegam ao jogo final com chances de classificação. Para avançar, os dois precisam vencer e torcer por um resultado favorável no confronto entre Inter Miami e Palmeiras, que ocorre no mesmo horário.

Nos próximos parágrafos, você confere as estatísticas mais relevantes de Porto x Al Ahly, com foco em desempenho recente, números coletivos, destaques individuais e padrões de jogo que ajudam quem aposta com base em dados.