Porto Rico x Argentina: Palpite, Onde Assistir - AmeriCup 2025 (04/07)

Palpite 2 – Argentina +8.5 no handicap – odd 1.71

A Argentina mostrou resiliência mesmo contra equipes mais fortes, e conta com jogadoras experientes como Gretter e Boquete para manter o jogo equilibrado. Ainda que o favoritismo seja porto-riquenho, a linha de +8.5 oferece valor diante do contexto de mata-mata.

Palpite 3 – Mais de 131.5 pontos na partida – odd 1.87

Com base nas médias ofensivas de ambas as seleções (Porto Rico com mais de 70 pontos por jogo e Argentina acima de 60), a tendência é de um jogo com pontuação relativamente alta, especialmente se for equilibrado até o fim.