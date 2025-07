Trail Blazers x Grizzlies Summer League: Onde Assistir, Palpite - NBA - 12/07

Veja os melhores palpites NBA Summer League Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies e onde assistir, neste sábado (12/07/2025), a partir das 23h30 (horário de Brasília).

O confronto entre Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies é válido pela fase de grupo da NBA Summer League. Os Blazers chegam com desempenho equilibrado (2‑2) e jovens titulares ainda buscando ritmo, enquanto o Grizzlies ostenta campanha irregular, mas com talentos em evidência no garrafão e na organização do jogo.

O Trail Blazers tem destaques como Kennedy Chandler (12,8 pontos, 5,2 assistências, 52% de FG) e Kris Murray (10 pontos e 5,2 rebotes por jogo).