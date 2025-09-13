- E
Portland Timbers x NY Red Bulls Palpite, Odds 5+; Onde Assistir, MLS 13/09
A bola vai rolar no Providence Park, em Portland, Oregon, no dia 13 de setembro de 2025, às 23h30 (horário de Brasília), para um duelo eletrizante entre Portland Timbers e New York Red Bulls, válido pela Major League Soccer (MLS).
O Portland Timbers busca a reabilitação em casa, enquanto o New York Red Bulls tenta manter o bom momento fora de casa. Prepare-se para muita emoção e confira nossos palpites para Portland Timbers x New York Red Bulls, com análise completa, odds e onde assistir.
Portland Timbers x New York Red Bulls Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com base na análise das equipes e das odds disponíveis.
- 🎯 Vitória do New York Red Bulls - Odd 2.80
- 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.95
- 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - Odd 2.10
Com base na análise dos últimos jogos e no desempenho das equipes, acreditamos que essas dicas podem ser ótimas oportunidades para você apostar.
💰 Palpites de Odds Baixas Portland Timbers x New York Red Bulls
Se você busca apostas com menor risco, mas ainda com boas chances de lucro, confira esta dica:
Aposta em Empate anula aposta - New York Red Bulls - Odd 1.80 🟢 Risco: Baixo - Justificativa: O New York Red Bulls tem mostrado um bom desempenho fora de casa e, mesmo que empate, a aposta é devolvida.
⚖️ Palpites de Odds Médias Portland Timbers x New York Red Bulls
Para quem gosta de um pouco mais de emoção e retorno, estas são as apostas indicadas:
Aposta em Ambos os times marcam - Odd 1.95 🟡 Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, com boa média de gols nos últimos jogos.
🚀 Palpites de Odds Altas Portland Timbers x New York Red Bulls
Para os apostadores mais ousados, uma aposta com maior potencial de retorno:
Aposta em New York Red Bulls vence o primeiro tempo - Odd 3.20 🔴 Risco: Alto - Justificativa: Considerando o desempenho recente do New York Red Bulls no início dos jogos, essa aposta pode ser uma boa oportunidade.
Portland Timbers x New York Red Bulls: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
Saiba todos os detalhes para não perder nada do confronto:
- Partida: Portland Timbers x New York Red Bulls
- Data: 13 de setembro de 2025
- Horário: 23h30 (horário de Brasília)
- Local: Providence Park, Portland, Oregon
- Competição: Major League Soccer (MLS)
A partida tem transmissão pela Apple TV com o MLS Pass.
Como Portland Timbers e New York Red Bulls Chegam Para o Confronto
O Portland Timbers precisa se recuperar na competição, buscando melhores resultados em casa. A equipe tem mostrado dificuldades, mas conta com o apoio da torcida para mudar esse cenário.
O New York Red Bulls, por outro lado, busca manter o bom desempenho fora de casa e subir na tabela. O time tem se mostrado consistente, com boas atuações e resultados positivos.
Últimos Jogos do Portland Timbers
O Portland Timbers tem oscilado nos últimos jogos, com algumas derrotas e empates, mostrando dificuldades em manter a consistência. A equipe precisa melhorar o desempenho para subir na tabela.
- ❌ Minnesota United FC 1 x 1 Portland Timbers - MLS
- 🟡 San Diego 0 x 0 Portland Timbers - Amistoso
- ❌ Portland Timbers 1 x 2 FC Cincinnati - MLS
- ❌ FC Dallas 2 x 1 Portland Timbers - MLS
- ❌ Club America 2 x 1 Portland Timbers - Amistoso
Últimos Jogos do New York Red Bulls
O New York Red Bulls vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
- 🟡 New York Red Bulls 1 x 1 Columbus Crew - MLS
- ❌ Charlotte 2 x 1 New York Red Bulls - MLS
- ✅ New York Red Bulls 3 x 2 Philadelphia Union - MLS
- ❌ Philadelphia Union 2 x 1 New York Red Bulls - Amistoso
- ✅ New York Red Bulls 2 x 1 Real Salt Lake - MLS
Nossa Opinião para Portland Timbers x New York Red Bulls
Com base nas análises e estatísticas, prevemos um jogo disputado, com o New York Red Bulls levando uma ligeira vantagem devido ao seu bom desempenho recente. Acreditamos que o jogo terá gols e que o New York Red Bulls tem boas chances de sair vitorioso.
Portland Timbers x New York Red Bulls: Palpite do Dia
Portland Timbers x New York Red Bulls: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Portland Timbers x New York Red Bulls: Confrontos Diretos
