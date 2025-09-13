Assine UOL
Portland Timbers
  • E
  • E
  • D
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
Providence Park
New York Red Bulls
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.96
x
3.8
2
3.3
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.62
2
3.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.55
2
3.3
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.07
x
3.5
2
3.2
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.55
2
3.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 20:31

Portland Timbers x NY Red Bulls Palpite, Odds 5+; Onde Assistir, MLS 13/09

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

A bola vai rolar no Providence Park, em Portland, Oregon, no dia 13 de setembro de 2025, às 23h30 (horário de Brasília), para um duelo eletrizante entre Portland Timbers e New York Red Bulls, válido pela Major League Soccer (MLS).


O Portland Timbers busca a reabilitação em casa, enquanto o New York Red Bulls tenta manter o bom momento fora de casa. Prepare-se para muita emoção e confira nossos palpites para Portland Timbers x New York Red Bulls, com análise completa, odds e onde assistir.


Portland Timbers x New York Red Bulls Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com base na análise das equipes e das odds disponíveis.



  • 🎯 Vitória do New York Red Bulls - Odd 2.80

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - Odd 2.10


Com base na análise dos últimos jogos e no desempenho das equipes, acreditamos que essas dicas podem ser ótimas oportunidades para você apostar.


💰 Palpites de Odds Baixas Portland Timbers x New York Red Bulls


Se você busca apostas com menor risco, mas ainda com boas chances de lucro, confira esta dica:


Aposta em Empate anula aposta - New York Red Bulls - Odd 1.80 🟢 Risco: Baixo - Justificativa: O New York Red Bulls tem mostrado um bom desempenho fora de casa e, mesmo que empate, a aposta é devolvida.


⚖️ Palpites de Odds Médias Portland Timbers x New York Red Bulls


Para quem gosta de um pouco mais de emoção e retorno, estas são as apostas indicadas:


Aposta em Ambos os times marcam - Odd 1.95 🟡 Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm mostrado potencial ofensivo, com boa média de gols nos últimos jogos.


🚀 Palpites de Odds Altas Portland Timbers x New York Red Bulls


Para os apostadores mais ousados, uma aposta com maior potencial de retorno:


Aposta em New York Red Bulls vence o primeiro tempo - Odd 3.20 🔴 Risco: Alto - Justificativa: Considerando o desempenho recente do New York Red Bulls no início dos jogos, essa aposta pode ser uma boa oportunidade.


Portland Timbers x New York Red Bulls: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba todos os detalhes para não perder nada do confronto:



  • Partida: Portland Timbers x New York Red Bulls

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 23h30 (horário de Brasília)

  • Local: Providence Park, Portland, Oregon

  • Competição: Major League Soccer (MLS)


A partida tem transmissão pela Apple TV com o MLS Pass. 


Como Portland Timbers e New York Red Bulls Chegam Para o Confronto


O Portland Timbers precisa se recuperar na competição, buscando melhores resultados em casa. A equipe tem mostrado dificuldades, mas conta com o apoio da torcida para mudar esse cenário.


O New York Red Bulls, por outro lado, busca manter o bom desempenho fora de casa e subir na tabela. O time tem se mostrado consistente, com boas atuações e resultados positivos.


Últimos Jogos do Portland Timbers


O Portland Timbers tem oscilado nos últimos jogos, com algumas derrotas e empates, mostrando dificuldades em manter a consistência. A equipe precisa melhorar o desempenho para subir na tabela.



  • ❌ Minnesota United FC 1 x 1 Portland Timbers - MLS

  • 🟡 San Diego 0 x 0 Portland Timbers - Amistoso

  • ❌ Portland Timbers 1 x 2 FC Cincinnati - MLS

  • ❌ FC Dallas 2 x 1 Portland Timbers - MLS

  • ❌ Club America 2 x 1 Portland Timbers - Amistoso


Últimos Jogos do New York Red Bulls


O New York Red Bulls vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.



  • 🟡 New York Red Bulls 1 x 1 Columbus Crew - MLS

  • ❌ Charlotte 2 x 1 New York Red Bulls - MLS

  • ✅ New York Red Bulls 3 x 2 Philadelphia Union - MLS

  • ❌ Philadelphia Union 2 x 1 New York Red Bulls - Amistoso

  • ✅ New York Red Bulls 2 x 1 Real Salt Lake - MLS


Nossa Opinião para Portland Timbers x New York Red Bulls


Com base nas análises e estatísticas, prevemos um jogo disputado, com o New York Red Bulls levando uma ligeira vantagem devido ao seu bom desempenho recente. Acreditamos que o jogo terá gols e que o New York Red Bulls tem boas chances de sair vitorioso.


```

Portland Timbers x New York Red Bulls: Palpite do Dia

Portland Timbers x New York Red Bulls: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Portland Timbers x New York Red Bulls: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2022 Major League Soccer
New York Red Bulls
1 - 1
Portland Timbers
2019 Major League Soccer
Portland Timbers
0 - 2
New York Red Bulls
2018 Major League Soccer
New York Red Bulls
4 - 0
Portland Timbers
2017 Major League Soccer
Portland Timbers
2 - 0
New York Red Bulls
2016 Major League Soccer
New York Red Bulls
0 - 0
Portland Timbers

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Portland Timbers
Empate
New York Red Bulls

Jogo Responsável


Apostas são uma forma de entretenimento, mas é crucial abordá-las com responsabilidade. Lembre-se que apostar deve ser encarado como diversão, nunca comprometendo dinheiro que você precisa para suas contas pessoais ou as despesas da sua casa. Para mais informações, acesse o Jogo Responsável.


