Portland Timbers x New England: Palpites, Onde Assistir e Escalações - MLS - 05/07

Portland Timbers x New England: confira os palpites para o jogo que ocorre no Providence Park, em Portland, no sábado, 05/07, às 23h30 (horário de Brasília), pela Major League Soccer.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Portland Timbers x New England: Palpites – MLS



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Nos últimos confrontos, 8 dos 11 embates terminaram em empate e com gols de ambos os lados, refletindo equilíbrio ofensivo de ambos os times.

Palpite 2 - Over 2,5 gols

Com média de 3,32 gols por partida e 75% dos duelos recentes com +2,5 gols, esse mercado se destaca também pelo padrão dos mandantes e visitantes.

Palpite 3 - Resultado Final: Portland vence

Portland tem aproveitamento de 5‑0‑4 em casa e não perde no estádio desde fevereiro, enquanto New England jamais venceu lá (0‑2‑4). O favoritismo local é claro.

Portland Timbers x New England - Onde Assistir

Portland Timbers x New England se enfrentam no sábado, 05/07, às 23h30 (horário de Brasília), no Providence Park, em Portland (EUA).

Transmissão: MLS Season Pass via Apple TV e ESPN no Brasil.