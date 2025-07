Portland Timbers x Minnesota United: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS (19/07)

Portland Timbers x Minnesota United: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Portland Timbers e Minnesota United se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 23h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da MLS 2025. A partida será disputada no Providence Park, com transmissão via casas de apostas com streaming liberado.

O Minnesota aparece entre os primeiros colocados da Conferência Oeste e tenta manter o ritmo para se firmar na zona de playoffs. O Portland vem logo atrás, em sexto lugar, e tenta fazer valer o mando para ultrapassar o rival direto.

Confira abaixo nosso palpite para Portland x Minnesota, onde assistir ao vivo e as prováveis escalações das equipes. Acompanhe também outros Palpites do dia.

Portland Timbers x Minnesota United Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.70 na B2xbet



Palpite 2 - Total de gols acima de 2,5 - odd pagando 1.80 na bet365



Palpite 3 - Vitória do Minnesota ou empate (dupla chance) - odd pagando 1.60 na Superbet



As duas equipes estão entre os ataques mais competitivos da conferência, com o Minnesota somando 39 gols e o Portland 31 gols, ambos em 23 e 22 jogos respectivamente.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.70

Ambas marcam com frequência e enfrentam defesas com dificuldades. O Portland sofreu 31 gols e o Minnesota, 26. É um jogo de seis pontos, e isso deve estimular um duelo aberto desde o início.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.80

Com os números ofensivos acima da média e dois times que buscam o G4, a tendência é um jogo com movimentação constante. O histórico recente de ambos sugere três ou mais gols no jogo.

Vitória do Minnesota ou empate - odd pagando 1.60

Minnesota tem campanha mais sólida no geral e mesmo jogando fora costuma pontuar. A dupla chance protege contra o empate e ainda valoriza o favoritismo técnico atual da equipe visitante.

Portland Timbers x Minnesota United - Onde Assistir Ao vivo

A partida será exibida por casas de apostas com licença de streaming, como bet365 e Superbet. O jogo será no Providence Park, com início marcado para 23h30 (horário de Brasília).

Informações do jogo:



⚽ Confronto: Portland Timbers x Minnesota United – MLS



📅 Data: 19/07/2025



⏰ Horário: 23h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Providence Park, Oregon



📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming



Portland Timbers x Minnesota United: Escalações

Provável escalação do Portland: Bingham; Mosquera, Mabiala, Zuparic, Bravo; Paredes, Chará, Evander; Loria, Moreno, Mora

Provável escalação do Minnesota: St. Clair; Valentin, Boxall, Tapias, Taylor; Trapp, Arriaga; Lod, Reynoso, Dotson; García

As escalações podem mudar conforme a decisão dos técnicos até momentos antes do apito inicial.