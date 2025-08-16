Portland Timbers x FC Cincinnati: Palpite, Odds Altas +10, Onde Assistir - MLS 16/08

Confira os melhores palpites Portland Timbers x FC Cincinnati com odds altas +10 e palpite placar exato. O duelo promete muito equilíbrio na noite deste sábado pela Major League Soccer, com duas equipes brigando na parte de cima de suas conferências.

O Portland Timbers joga em casa no Providence Park, e busca manter a invencibilidade recente como mandante. Já o FC Cincinnati, atual líder da Conferência Leste, chega com força máxima e vem de boas vitórias, mas ciente das dificuldades de jogar em Portland.

Neste artigo você verá os melhores palpites, mercados com odds altas e análise estatística do confronto, além das informações completas sobre onde assistir e como as equipes chegam para o duelo.

Portland Timbers x FC Cincinnati Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.56

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.64

🎯 Palpite: FC Cincinnati ou empate (Dupla hipótese) - odd 1.42

As duas equipes estão entre as mais ofensivas da MLS. O Portland, impulsionado por Evander e Felipe Mora, marcou em 8 dos últimos 10 jogos. O Cincinnati, liderado por Kevin Kelsy e Yuya Kubo, vem de quatro vitórias seguidas fora de casa, quase sempre com gols de ambos os lados.

O palpite do dia combina a força ofensiva de ambos com a tendência de jogos movimentados na liga.

🚀 Portland Timbers x FC Cincinnati Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Placar exato 2-2 - odd 10.73

🟢 Palpite: FC Cincinnati vence e ambos marcam - odd 4.17

🟡 Palpite: Empate e ambos marcam - odd 3.94

A MLS é conhecida pela média alta de gols e equilíbrio nos confrontos entre equipes de conferências diferentes. O 2-2 é um placar que já aconteceu 3 vezes nos últimos 5 jogos entre equipes com estilos ofensivos semelhantes.

Superpalpite: Portland Timbers x FC Cincinnati

🔥 Palpite: Empate 3-3 - odd 42.37

Este superpalpite é ousado e baseado no alto índice de gols recentes das duas equipes. O Portland teve média de 3,4 gols por jogo em casa, enquanto o Cincinnati, como visitante, marcou e sofreu gols em 80% dos jogos. É uma aposta para quem busca retorno muito alto com baixo investimento.

💰 Palpites de Odds Baixas Portland Timbers x FC Cincinnati

• 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.19

• 🟢 FC Cincinnati ou empate - odd 1.42

• 🟡 Ambos marcam - odd 1.56

Informações do Jogo: Portland Timbers x FC Cincinnati: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Portland Timbers x FC Cincinnati - Major League Soccer



📅 Data: 16/08/2025



⏰ Horário: 23:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Providence Park, Portland



📺 Transmissão: Apple TV pela MLS Pass



Para conferir outros prognósticos e análises, acesse nossos palpites de futebol para hoje.

📺 Onde Assistir Portland Timbers x FC Cincinnati

A partida terá transmissão ao vivo pela Apple TV via MLS Pass. Também é possível acompanhar com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet, bastando ter conta cadastrada e verificada.

Como Portland Timbers e FC Cincinnati Chegam Para o Confronto

O Portland Timbers chega embalado por vitórias recentes, principalmente como mandante, onde tem aproveitamento superior a 70%. O técnico aposta na boa fase de Evander e Felipe Mora, mas terá desfalques defensivos importantes, o que pode abrir espaço para um jogo mais aberto.

O FC Cincinnati é líder na Conferência Leste e vem mostrando consistência tanto em casa quanto fora. Com ataque veloz e transições rápidas, a equipe se destaca pela eficiência ofensiva. Kevin Kelsy é a principal referência de gols, e o time terá força máxima para este jogo.