Ponte Preta x Londrina: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08
Ponte Preta x Londrina: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com transmissão da DAZN e Nosso Futebol + Plus.
O jogo tem o potencial de definir as primeiras posições da Série C. A Ponte Preta, que atualmente está na 2ª posição do torneio, com 33 pontos, tem a chance de chegar a 36 aqui. Do outro lado, o Londrina vem na 4ª posição da tabela, com 30 pontos, podendo chegar a 33 se vencer.
Ponte Preta x Londrina Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Ponte Preta Ou Londrina PR - odd 1.29
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.90
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Ponte Preta - odd 1.42
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. Ambos os times vêm de boas campanhas, com a Ponte Preta na 2ª posição e o Londrina na 4ª, em uma disputa direta por um lugar na tabela. O histórico dos últimos confrontos também mostra uma paridade, com três vitórias para cada lado. O cenário mais provável é de um jogo de poucos gols, já que 67% dos jogos de ambas as equipes tiveram menos de 2.5 gols.
Palpites Alternativos Ponte Preta x Londrina
- 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 2-3 - odd 1.94
- 🎯 Palpite: Ponte Preta E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.88
- 🎯 Palpite: Ponte Preta - Sem Sofrer Gols - odd 2.20
💰 Ponte Preta x Londrina: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Ponte Preta Ou Empate - odd 1.22
- 🟢 Palpite: Ponte Preta Anula Aposta - odd 1.42
- 🟡 Palpite: Ponte Preta - Total: Mais de 0.5 - odd 1.28
⚖️ Ponte Preta x Londrina: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Ponte Preta E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.88
- 🟢 Palpite: Empate - odd 3.02
- 🟡 Palpite: Ponte Preta / Ponte Preta (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.09
🚀 Ponte Preta x Londrina: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 5.25
- 🟢 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.46
- 🟡 Palpite: Londrina PR E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.56
Ponte Preta x Londrina: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Ponte Preta e Londrina é crucial para que os dois times comecem a se firmar no topo da tabela da Série C. As duas equipes estão em uma disputa direta por posições de destaque, o que garante um jogo bem disputado. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com ambos buscando a vitória para se consolidarem na tabela.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ponte Preta x Londrina - Série C
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas
- 📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus
Como Ponte Preta e Londrina Chegam Para o Confronto
O Ponte Preta chega para a partida na 2ª posição, com 33 pontos em 18 jogos, mostrando uma boa fase no campeonato. O time vem de uma sequência de duas vitórias seguidas. O desempenho da Ponte Preta em casa é forte, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
O Londrina está na 4ª posição da tabela, com 30 pontos em 18 jogos. O time vem de uma sequência de uma vitória e um empate. O desempenho do Londrina fora de casa também é bom, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.
Ponte Preta x Londrina: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ponte Preta x Londrina: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ponte Preta x Londrina: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
