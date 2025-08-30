Assine UOL
Ponte Preta x Londrina: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Ponte Preta x Londrina: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com transmissão da DAZN e Nosso Futebol + Plus.


O jogo tem o potencial de definir as primeiras posições da Série C. A Ponte Preta, que atualmente está na 2ª posição do torneio, com 33 pontos, tem a chance de chegar a 36 aqui. Do outro lado, o Londrina vem na 4ª posição da tabela, com 30 pontos, podendo chegar a 33 se vencer.


Ponte Preta x Londrina Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Ponte Preta Ou Londrina PR - odd 1.29

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Ponte Preta - odd 1.42


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio entre as equipes. Ambos os times vêm de boas campanhas, com a Ponte Preta na 2ª posição e o Londrina na 4ª, em uma disputa direta por um lugar na tabela. O histórico dos últimos confrontos também mostra uma paridade, com três vitórias para cada lado. O cenário mais provável é de um jogo de poucos gols, já que 67% dos jogos de ambas as equipes tiveram menos de 2.5 gols.


Palpites Alternativos Ponte Preta x Londrina



  • 🎯 Palpite: Faixa De Gols: 2-3 - odd 1.94

  • 🎯 Palpite: Ponte Preta E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.88

  • 🎯 Palpite: Ponte Preta - Sem Sofrer Gols - odd 2.20


💰 Ponte Preta x Londrina: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Ponte Preta Ou Empate - odd 1.22

  • 🟢 Palpite: Ponte Preta Anula Aposta - odd 1.42

  • 🟡 Palpite: Ponte Preta - Total: Mais de 0.5 - odd 1.28


⚖️ Ponte Preta x Londrina: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Ponte Preta E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.88

  • 🟢 Palpite: Empate - odd 3.02

  • 🟡 Palpite: Ponte Preta / Ponte Preta (Intervalo / Final do Jogo) - odd 3.09


🚀 Ponte Preta x Londrina: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1:0 - odd 5.25

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.46

  • 🟡 Palpite: Londrina PR E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.56


Ponte Preta x Londrina: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Ponte Preta e Londrina é crucial para que os dois times comecem a se firmar no topo da tabela da Série C. As duas equipes estão em uma disputa direta por posições de destaque, o que garante um jogo bem disputado. O histórico recente mostra um equilíbrio entre os times, com ambos buscando a vitória para se consolidarem na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Ponte Preta x Londrina - Série C

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

  • 📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus


Como Ponte Preta e Londrina Chegam Para o Confronto


O Ponte Preta chega para a partida na 2ª posição, com 33 pontos em 18 jogos, mostrando uma boa fase no campeonato. O time vem de uma sequência de duas vitórias seguidas. O desempenho da Ponte Preta em casa é forte, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.


O Londrina está na 4ª posição da tabela, com 30 pontos em 18 jogos. O time vem de uma sequência de uma vitória e um empate. O desempenho do Londrina fora de casa também é bom, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Ponte Preta x Londrina: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ponte Preta x Londrina: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2023 Serie B
Ponte Preta
1 - 0
Londrina
2023 Serie B
Londrina
3 - 0
Ponte Preta
2022 Serie B
Londrina
0 - 2
Ponte Preta
2022 Serie B
Ponte Preta
1 - 2
Londrina
2021 Serie B
Londrina
2 - 1
Ponte Preta

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ponte Preta
Empate
Londrina

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

