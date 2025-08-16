- D
Ponte Preta x Itabaiana: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Série C, 16/08
Ponte Preta x Itabaiana: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no sábado (16/08), às 17h (horário de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.
A Ponte Preta atravessa um momento instável na reta final da primeira fase da Série C, com a troca recente de técnico e um desempenho irregular na competição. Já o Itabaiana vive uma situação ainda mais delicada, lutando para escapar da zona de rebaixamento e sem vencer há várias rodadas.
Ponte Preta x Itabaiana Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Ponte Preta - odd 1.61
- 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Ponte Preta - odd 1.20
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.51
Apesar da fase turbulenta, a Ponte Preta ainda tem uma campanha forte em casa, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, e um ataque que tem média de 0,8 gols por jogo. O Itabaiana, por sua vez, tem um desempenho muito ruim como visitante, com sete derrotas e um empate em oito jogos, e uma média de apenas 0,2 gols marcados por partida. Por isso, o favoritismo é da Macaca.
Palpites Alternativos Ponte Preta x Itabaiana
- 🎯 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 5.40
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Ponte Preta - odd 2.80
- 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50
A Ponte Preta tem a segunda pior média de gols marcados e sofridos na Série C como mandante, com um total de 1.4 gols por partida, indicando que seus jogos são de poucos gols. O Itabaiana é ainda mais fraco ofensivamente, com apenas três gols marcados como visitante em 8 partidas. Portanto, a tendência é de uma vitória da Ponte Preta, mas com poucos gols no confronto.
💰 Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Empate Anula Aposta - Ponte Preta - odd 1.20
- 🟢 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.13
- 🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.51
⚖️ Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Não - odd 2.13
- 🟢 Palpite: Resultado no Intervalo - 1 - odd 2.19
- 🟡 Palpite: Resultado Final - Ponte Preta - odd 1.61
🚀 Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Resultado Final - Itabaiana - odd 6.00
- 🟢 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Fora / Não - odd 8.20
- 🟡 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 5.40
Ponte Preta x Itabaiana: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Ponte Preta e Itabaiana é crucial para os dois times, embora por motivos opostos. A Macaca tenta a classificação para o mata-mata e o Itabaiana luta contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ponte Preta x Itabaiana - Série C
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas
- 📺 Transmissão: Band, DAZN, SportyNet
Como Ponte Preta e Itabaiana Chegam Para o Confronto
A Ponte Preta, quarta colocada na tabela, teve um desempenho de altos e baixos na Série C. A equipe chegou a ser líder, mas uma sequência de maus resultados custou o emprego do técnico Alberto Valentim. Para o seu lugar, foi contratado Marcelo Fernandes, ex-Guarani, o que gerou polêmica na torcida. O time precisa da vitória para garantir sua vaga no mata-mata.
Já o Itabaiana vive uma situação de grande dificuldade, ocupando a 15ª posição com 18 pontos e lutando para não ser rebaixado. O time não consegue vencer há várias rodadas e vem de derrotas para Confiança e Ituano. A equipe precisa de uma vitória urgente para tentar se afastar da zona de rebaixamento.
Ponte Preta x AO Itabaiana: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ponte Preta x AO Itabaiana: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma experiência divertida e empolgante, mas é fundamental entender que essa atividade envolve riscos. As apostas esportivas não devem ser encaradas como uma forma de obter renda ou solucionar problemas financeiros. Para ter uma experiência mais segura e consciente, estabeleça limites de tempo e dinheiro, jamais aposte mais do que pode perder e procure ajuda se sentir que o jogo está fugindo do controle. O mais importante é encarar as apostas como uma forma de entretenimento, e não como um trabalho. Se você ou alguém que conhece está passando por dificuldades, lembre-se de que existem recursos para ajudar, como o site do Jogo Responsável.
