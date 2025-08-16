Ponte Preta x Itabaiana: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Série C, 16/08

Ponte Preta x Itabaiana: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no sábado (16/08), às 17h (horário de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.

A Ponte Preta atravessa um momento instável na reta final da primeira fase da Série C, com a troca recente de técnico e um desempenho irregular na competição. Já o Itabaiana vive uma situação ainda mais delicada, lutando para escapar da zona de rebaixamento e sem vencer há várias rodadas.

Ponte Preta x Itabaiana Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Ponte Preta - odd 1.61

- odd 1.61

🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Ponte Preta - odd 1.20

- odd 1.20

🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.51



Apesar da fase turbulenta, a Ponte Preta ainda tem uma campanha forte em casa, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, e um ataque que tem média de 0,8 gols por jogo. O Itabaiana, por sua vez, tem um desempenho muito ruim como visitante, com sete derrotas e um empate em oito jogos, e uma média de apenas 0,2 gols marcados por partida. Por isso, o favoritismo é da Macaca.

Palpites Alternativos Ponte Preta x Itabaiana



🎯 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 5.40

- odd 5.40

🎯 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Ponte Preta - odd 2.80

- odd 2.80

🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50



A Ponte Preta tem a segunda pior média de gols marcados e sofridos na Série C como mandante, com um total de 1.4 gols por partida, indicando que seus jogos são de poucos gols. O Itabaiana é ainda mais fraco ofensivamente, com apenas três gols marcados como visitante em 8 partidas. Portanto, a tendência é de uma vitória da Ponte Preta, mas com poucos gols no confronto.

💰 Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Anula Aposta - Ponte Preta - odd 1.20

- odd 1.20

🟢 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.13

- odd 1.13

🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.51



⚖️ Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Não - odd 2.13

- odd 2.13

🟢 Palpite: Resultado no Intervalo - 1 - odd 2.19

- odd 2.19

🟡 Palpite: Resultado Final - Ponte Preta - odd 1.61



🚀 Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Final - Itabaiana - odd 6.00

- odd 6.00

🟢 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Fora / Não - odd 8.20

- odd 8.20

🟡 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 5.40



Ponte Preta x Itabaiana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Ponte Preta e Itabaiana é crucial para os dois times, embora por motivos opostos. A Macaca tenta a classificação para o mata-mata e o Itabaiana luta contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ponte Preta x Itabaiana - Série C



📅 Data: 16/08/2025



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas



📺 Transmissão: Band, DAZN, SportyNet



Como Ponte Preta e Itabaiana Chegam Para o Confronto

A Ponte Preta, quarta colocada na tabela, teve um desempenho de altos e baixos na Série C. A equipe chegou a ser líder, mas uma sequência de maus resultados custou o emprego do técnico Alberto Valentim. Para o seu lugar, foi contratado Marcelo Fernandes, ex-Guarani, o que gerou polêmica na torcida. O time precisa da vitória para garantir sua vaga no mata-mata.

Já o Itabaiana vive uma situação de grande dificuldade, ocupando a 15ª posição com 18 pontos e lutando para não ser rebaixado. O time não consegue vencer há várias rodadas e vem de derrotas para Confiança e Ituano. A equipe precisa de uma vitória urgente para tentar se afastar da zona de rebaixamento.