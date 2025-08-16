Assine UOL
Ponte Preta
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D
Serie C - Brazil
Estádio Moisés Lucarelli
AO Itabaiana
  • V
  • E
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.25
2
4.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.3
2
4.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.77
x
3.35
2
4.6
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 18:12

Ponte Preta x Itabaiana: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, Série C, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Ponte Preta x Itabaiana: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no sábado (16/08), às 17h (horário de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.


A Ponte Preta atravessa um momento instável na reta final da primeira fase da Série C, com a troca recente de técnico e um desempenho irregular na competição. Já o Itabaiana vive uma situação ainda mais delicada, lutando para escapar da zona de rebaixamento e sem vencer há várias rodadas.


Ponte Preta x Itabaiana Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Ponte Preta - odd 1.61

  • 🎯 Palpite: Empate Anula a Aposta - Ponte Preta - odd 1.20

  • 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.51


Apesar da fase turbulenta, a Ponte Preta ainda tem uma campanha forte em casa, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, e um ataque que tem média de 0,8 gols por jogo. O Itabaiana, por sua vez, tem um desempenho muito ruim como visitante, com sete derrotas e um empate em oito jogos, e uma média de apenas 0,2 gols marcados por partida. Por isso, o favoritismo é da Macaca.


Palpites Alternativos Ponte Preta x Itabaiana



  • 🎯 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 5.40

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático (-1.5) Ponte Preta - odd 2.80

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50


A Ponte Preta tem a segunda pior média de gols marcados e sofridos na Série C como mandante, com um total de 1.4 gols por partida, indicando que seus jogos são de poucos gols. O Itabaiana é ainda mais fraco ofensivamente, com apenas três gols marcados como visitante em 8 partidas. Portanto, a tendência é de uma vitória da Ponte Preta, mas com poucos gols no confronto.


💰 Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Anula Aposta - Ponte Preta - odd 1.20

  • 🟢 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.13

  • 🟡 Palpite: Ambas as Equipes Marcam - Não - odd 1.51


⚖️ Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Não - odd 2.13

  • 🟢 Palpite: Resultado no Intervalo - 1 - odd 2.19

  • 🟡 Palpite: Resultado Final - Ponte Preta - odd 1.61


🚀 Ponte Preta x Itabaiana: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Final - Itabaiana - odd 6.00

  • 🟢 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Fora / Não - odd 8.20

  • 🟡 Palpite: Resultado Exato - 2 a 0 - odd 5.40


Ponte Preta x Itabaiana: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Ponte Preta e Itabaiana é crucial para os dois times, embora por motivos opostos. A Macaca tenta a classificação para o mata-mata e o Itabaiana luta contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão da Band, DAZN e SportyNet.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Ponte Preta x Itabaiana - Série C

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas

  • 📺 Transmissão: Band, DAZN, SportyNet


Como Ponte Preta e Itabaiana Chegam Para o Confronto


A Ponte Preta, quarta colocada na tabela, teve um desempenho de altos e baixos na Série C. A equipe chegou a ser líder, mas uma sequência de maus resultados custou o emprego do técnico Alberto Valentim. Para o seu lugar, foi contratado Marcelo Fernandes, ex-Guarani, o que gerou polêmica na torcida. O time precisa da vitória para garantir sua vaga no mata-mata.


Já o Itabaiana vive uma situação de grande dificuldade, ocupando a 15ª posição com 18 pontos e lutando para não ser rebaixado. O time não consegue vencer há várias rodadas e vem de derrotas para Confiança e Ituano. A equipe precisa de uma vitória urgente para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

Ver mais Ver menos

Ponte Preta x AO Itabaiana: Palpite do Dia

Ponte Preta Vence
Superbet logo
1.77
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Istanbul Basaksehir - Kayserispor
1
1.59
Nautico Recife - Anápolis
1
1.67
Shabab Al Ahli Dubai - Al-Dhafra
1
1.22
Múltipla
3.24
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.79
Apostar agora

Ponte Preta x AO Itabaiana: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ponte Preta
Empate
AO Itabaiana

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma experiência divertida e empolgante, mas é fundamental entender que essa atividade envolve riscos. As apostas esportivas não devem ser encaradas como uma forma de obter renda ou solucionar problemas financeiros. Para ter uma experiência mais segura e consciente, estabeleça limites de tempo e dinheiro, jamais aposte mais do que pode perder e procure ajuda se sentir que o jogo está fugindo do controle. O mais importante é encarar as apostas como uma forma de entretenimento, e não como um trabalho. Se você ou alguém que conhece está passando por dificuldades, lembre-se de que existem recursos para ajudar, como o site do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Charleroi
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E
-
Antwerp
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Charleroi Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Manchester United
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Arsenal
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V

Arsenal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sivasspor
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
BB Bodrumspor
  • E
  • D
  • E
  • E
  • E

BB Bodrumspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Colorado Rapids
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Atlanta United FC
  • E
  • V
  • D
  • D
  • V

Colorado Rapids Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nantes
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Paris Saint Germain
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Paris Saint Germain Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites