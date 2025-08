Ponte Preta x Guarani Campinas: Palpite e Melhores Odds Altas - Série C 2/08

O clássico campineiro entre Ponte Preta e Guarani Campinas acontece neste sábado, 2 de agosto de 2025, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela Série C do Brasileirão. Um dérbi histórico que vai muito além da rivalidade: envolve objetivos concretos para a temporada e um cenário ideal para o apostador atento às estatísticas, odds e tendências.

A Ponte Preta, mesmo após a derrota de virada para o Caxias, continua vice-líder com 26 pontos, e uma vitória aqui praticamente carimba sua vaga na próxima fase. Já o Guarani vive momento turbulento: demitiu o técnico Marcelo Fernandes e aposta em Matheus Costa, ex-Ypiranga-RS, para estrear em meio à pressão do dérbi.

📊 Destaques estatísticos para apostar com inteligência:



Ponte Preta ganhou 8 dos últimos 13 jogos na Série C;



Marcou menos de 1.5 gols em 7 dos últimos 10 jogos em casa;



Três dos últimos cinco dérbis terminaram com menos de 1.5 gols;



Guarani está há quatro jogos sem vencer fora de casa.



⭐ Super Palpite Ponte Preta x Guarani Campinas

🎯 Placar Exato 1x0 para Ponte Preta (odd 3.93)

Um cenário recorrente nos últimos dérbis e sustentado pelas estatísticas defensivas da Ponte em casa. Dificilmente o jogo terá muitos gols e o fator casa pode ser determinante. Excelente valor de mercado.



💬 "Um dérbi com clima tenso e responsabilidade para os dois lados. A Ponte tem mais estrutura neste momento e deve se impor, mesmo que com placar apertado." — Leandro Barros, especialista em probabilidades e mercado da Série C.



🚀 Ponte Preta x Guarani Campinas Palpites de Alto Risco

Aposte com cautela, mas saiba que aqui é onde estão as grandes odds e as oportunidades de retorno elevado.



🔥 Placar Exato 2x0 Ponte Preta Odd 5.70

🔥 Guarani marcar nos dois tempos: SIM Odd 6.80

🔥 Ponte Preta vencer nos dois tempos Odd 4.87

🔥 Ambas marcam no 1º tempo: SIM Odd 5.56

🔥 Intervalo/Final: Empate / Ponte Preta Odd 4.20



💰 Ponte Preta x Guarani Campinas Palpite Odds Baixas

Estes palpites são ideais para apostas seguras ou para incluir em múltiplas de menor risco.



✅ Dupla Chance Ponte Preta ou Empate Odd 1.17

✅ Menos de 1.5 gols no jogo Odd 2.07

✅ Guarani menos de 0.5 gols no 1º tempo Odd 1.22

✅ 1º Tempo: menos de 0.5 gols Odd 2.07

✅ Total de gols do jogo: ímpar Odd 1.84



Ponte Preta x Guarani Campinas Palpite - Serie C



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Ponte Preta 2-1 Guarani Campinas



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Ponte Preta -0.5



Ponte Preta x Guarani Campinas: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo