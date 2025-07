Ponte Preta x Floresta: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série C -19/07

Ponte Preta e Floresta se enfrentam neste sábado, 19/07, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025. A partida terá início às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e a transmissão será exclusiva do DAZN (streaming).

A Ponte Preta entra em campo ocupando a vice-liderança da competição, mas com desempenho recente irregular. Já o Floresta vive bom momento, invicto há três partidas e brigando por vaga no G-4.

Confira nosso palpite de Ponte Preta x Floresta, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.

Ponte Preta x Floresta Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Menos de 2.5 gols na partida: odd pagando 1.48 na Esportes da Sorte

odd pagando na Esportes da Sorte

Empate Anula Aposta: Ponte Preta: odd pagando 1.47 na bet365

odd pagando na bet365

Floresta marca menos de 1.5 gols: odd pagando 1.35 na Superbet



Para os palpites em Ponte Preta x Floresta, sugerimos essas três dicas com base no desempenho recente e nas médias da Série C 2025. Como os números mostram, os dois times têm defesas sólidas, mas dificuldade para marcar.

Menos de 2.5 gols odd pagando 1.48

O histórico recente aponta forte tendência de jogos com poucos gols para os dois lados. A Ponte Preta viu menos de 2.5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. O Floresta teve o mesmo cenário em 7 das últimas 10 partidas.

A média de gols da Macaca nesta Série C é de 0.92 marcados e 0.75 sofridos. Do lado cearense, a média é ainda menor no ataque (0.75 marcados) e igual na defesa (0.75 sofridos). Isso mostra equilíbrio defensivo e baixo volume ofensivo.

Empate Anula Aposta: Ponte Preta odd pagando 1.47

Mesmo vivendo fase oscilante, a Ponte Preta é forte em casa e precisa da vitória para manter-se no G-4. A equipe vem de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

O Floresta, por sua vez, está invicto há três partidas e vem confiante. No entanto, jogar fora de casa contra uma equipe que perdeu apenas três vezes no campeonato torna o empate uma possibilidade concreta. Essa aposta oferece segurança em caso de igualdade.

Floresta marca menos de 1.5 gols odd pagando 1.35

A média ofensiva do Floresta na Série C é de 0.75 gols por partida. Em 12 jogos, o time só marcou dois gols em três ocasiões. Nos últimos cinco jogos, foram 1.0 gol por jogo em média.

Já a Ponte Preta sofreu apenas 0.6 gols por jogo nos últimos cinco compromissos. A defesa campineira costuma ser segura, principalmente diante da torcida. O cenário é propício para limitar as ações ofensivas do Floresta.

Ponte Preta x Floresta - Últimos 5 jogos Entre Os Times

As equipes nunca se enfrentaram antes em competições oficiais.

Últimas Notícias da Ponte Preta

A Ponte Preta segue firme no G-4 da Série C, mas vem de derrota por 2 a 0 para o São Bernardo, resultado que acendeu o sinal de alerta. Apesar da boa colocação, o desempenho recente é irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Com 9 gols sofridos, a equipe tem uma das defesas menos vazadas da Série C. No entanto, o ataque precisa ser mais eficiente para sustentar a campanha.

Ponte Preta - Últimos 5 jogos



❌ Ponte Preta 0x2 São Bernardo



✅ Ponte Preta 2x0 Tombense



🟡 Ponte Preta 1x1 Volta Redonda



✅ Ponte Preta 1x0 Caxias



❌ Ponte Preta 0x1 ABC



Últimas Notícias do Floresta

O Floresta vive sua melhor fase na competição. A equipe está invicta há três jogos, com duas vitórias seguidas e um empate. No último duelo, venceu o Ypiranga por 2 a 1.

Com apenas 9 gols sofridos, o time mostra consistência defensiva. O ataque, apesar de discreto, tem aproveitado bem as chances nos últimos jogos.

Floresta - Últimos 5 jogos



✅ Floresta 2x1 Ypiranga



🟡 Floresta 0x0 Figueirense



✅ Floresta 1x0 Confiança



❌ Floresta 0x2 Ferroviário



✅ Floresta 1x0 Volta Redonda



Ponte Preta x Floresta: quem ganha? - Melhores odds

A Ponte Preta tem 53% de chance de vitória no sábado, segundo as probabilidades. Isso se deve à superioridade técnica, ao mando de campo e à regularidade na campanha. Já o Floresta, mesmo em boa fase, tem apenas 17% de probabilidade de vencer.



Ponte Preta ganha: Odd de @1.90 na Superbet



Empate: Odd de @3.20 na Superbet



Floresta ganha: Odd de @4.75 na Superbet



Lembre-se sempre da importância do Jogo Responsável para uma experiência saudável e positiva.