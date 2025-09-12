- V
Ponte Preta x Brusque: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série C - 14/09
Ponte Preta x Brusque: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (14/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com transmissão de DAZN e Nosso Futebol + Plus.
O confronto é pela 2ª rodada da fase de acesso da Série C. Ambas as equipes estão no Grupo C e precisam de pontos para subir na tabela. O Ponte Preta vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, enquanto o Brusque vem de duas derrotas seguidas.
Ponte Preta x Brusque Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Ponte Preta - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.43
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Ponte Preta vence) - odd 1.73
- 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo (Ponte Preta vence) - odd 2.65
Apostamos na vitória do Ponte Preta, principalmente pela sua excelente fase. O time está em uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e em uma sequência de seis jogos sem perder em casa. O palpite para o Ponte Preta vencer sem sofrer gols é uma boa opção, já que o time sofreu apenas 0.4 gols por jogo em casa nos últimos dez jogos. O palpite para o time vencer no intervalo é também uma boa opção, já que a Ponte Preta abriu o placar em 80% de seus jogos em casa.
Palpites Alternativos Ponte Preta x Brusque
- 🎯 Palpite: Empate no Intervalo - odd 4.12
- 🎯 Palpite: Handicap Europeu (Ponte Preta 1:0) - odd 3.34
- 🎯 Palpite: Ambos Equipes Marcam (Sim) - odd 2.28
Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Ponte Preta e Brusque têm uma média de 2 e 2.5 gols por jogo, respectivamente, o que pode levar a um grande número de gols. O palpite para "empate no intervalo" é uma aposta arriscada, mas o histórico recente do Ponte Preta mostra que a equipe empatou em 50% de seus jogos no intervalo. As informações para escanteios e cartões não foram fornecidas, mas é provável que haja um grande número de ambos em um jogo tão importante.
Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Ponte Preta Ou Empate - odd 1.16
- 🟢 Palpite: Ponte Preta - Total (Mais de 0.5) - odd 1.26
- 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.49
Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Empate - odd 3.09
- 🟢 Palpite: Ponte Preta / Ponte Preta - odd 2.65
- 🟡 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.21
Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Brusque - odd 4.59
- 🟢 Palpite: Empate E Não - odd 6.54
- 🟡 Palpite: Brusque / Brusque - odd 8.62
Ponte Preta x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo entre Ponte Preta e Brusque é crucial para as pretensões dos dois times na Série C. Ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela da fase de acesso. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ponte Preta x Brusque - Série C
- 📅 Data: 14/09/2025
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas
- 📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus
Como Ponte Preta e Brusque Chegam Para o Confronto
O Ponte Preta chega para o confronto em uma fase excelente. O time vem de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e não perde há seis jogos em seu estádio. Nos últimos dez jogos, o time teve seis vitórias, um empate e três derrotas. O ataque tem uma média de 1.1 gols por partida, e a defesa sofre apenas 0.9 gols por jogo, em média.
Já o Brusque chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de duas derrotas consecutivas. Nos últimos dez jogos, o time teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O ataque tem uma média de 1.2 gols por jogo, e a defesa tem um desempenho mediano, com uma média de 1 gol sofrido por partida.
Ponte Preta x Brusque: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ponte Preta x Brusque: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ponte Preta x Brusque: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O ato de apostar deve ser sempre um passatempo divertido, não uma fonte de renda. A chave para uma experiência de jogo positiva é o autocontrole. Entenda que as perdas fazem parte do jogo, e nunca tente recuperar o dinheiro perdido apostando mais. Estabeleça um orçamento para suas apostas e mantenha o jogo dentro dos limites que você pode arcar, sem que isso comprometa sua vida financeira. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
