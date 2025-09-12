Assine UOL
Ponte Preta
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Serie C - Brazil
Estádio Moisés Lucarelli
Brusque
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.05
2
4.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3.1
2
4.55
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 23:06

Ponte Preta x Brusque: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série C - 14/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Ponte Preta x Brusque: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (14/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com transmissão de DAZN e Nosso Futebol + Plus.


O confronto é pela 2ª rodada da fase de acesso da Série C. Ambas as equipes estão no Grupo C e precisam de pontos para subir na tabela. O Ponte Preta vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, enquanto o Brusque vem de duas derrotas seguidas.


Ponte Preta x Brusque Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ponte Preta - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.43

  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Ponte Preta vence) - odd 1.73

  • 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo (Ponte Preta vence) - odd 2.65


Apostamos na vitória do Ponte Preta, principalmente pela sua excelente fase. O time está em uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e em uma sequência de seis jogos sem perder em casa. O palpite para o Ponte Preta vencer sem sofrer gols é uma boa opção, já que o time sofreu apenas 0.4 gols por jogo em casa nos últimos dez jogos. O palpite para o time vencer no intervalo é também uma boa opção, já que a Ponte Preta abriu o placar em 80% de seus jogos em casa.


Palpites Alternativos Ponte Preta x Brusque



  • 🎯 Palpite: Empate no Intervalo - odd 4.12

  • 🎯 Palpite: Handicap Europeu (Ponte Preta 1:0) - odd 3.34

  • 🎯 Palpite: Ambos Equipes Marcam (Sim) - odd 2.28


Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Ponte Preta e Brusque têm uma média de 2 e 2.5 gols por jogo, respectivamente, o que pode levar a um grande número de gols. O palpite para "empate no intervalo" é uma aposta arriscada, mas o histórico recente do Ponte Preta mostra que a equipe empatou em 50% de seus jogos no intervalo. As informações para escanteios e cartões não foram fornecidas, mas é provável que haja um grande número de ambos em um jogo tão importante.


Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Ponte Preta Ou Empate - odd 1.16

  • 🟢 Palpite: Ponte Preta - Total (Mais de 0.5) - odd 1.26

  • 🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.49


Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Empate - odd 3.09

  • 🟢 Palpite: Ponte Preta / Ponte Preta - odd 2.65

  • 🟡 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.21


Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Brusque - odd 4.59

  • 🟢 Palpite: Empate E Não - odd 6.54

  • 🟡 Palpite: Brusque / Brusque - odd 8.62


Ponte Preta x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O duelo entre Ponte Preta e Brusque é crucial para as pretensões dos dois times na Série C. Ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela da fase de acesso. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Ponte Preta x Brusque - Série C

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

  • 📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus


Como Ponte Preta e Brusque Chegam Para o Confronto


O Ponte Preta chega para o confronto em uma fase excelente. O time vem de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e não perde há seis jogos em seu estádio. Nos últimos dez jogos, o time teve seis vitórias, um empate e três derrotas. O ataque tem uma média de 1.1 gols por partida, e a defesa sofre apenas 0.9 gols por jogo, em média.


Já o Brusque chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de duas derrotas consecutivas. Nos últimos dez jogos, o time teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O ataque tem uma média de 1.2 gols por jogo, e a defesa tem um desempenho mediano, com uma média de 1 gol sofrido por partida.

Ver mais Ver menos

Ponte Preta x Brusque: Palpite do Dia

Ponte Preta Vence
Superbet logo
1.85
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Besiktas - Istanbul Basaksehir
1
1.72
Crystal Palace - Sunderland
1
1.7
Auxerre - Monaco
2
1.62
Múltipla
4.74
x
Aposta
20
=
Ganhos
94.74
Apostar agora

Ponte Preta x Brusque: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ponte Preta x Brusque: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie C
Brusque
0 - 0
Ponte Preta
2025 Serie C
Ponte Preta
1 - 4
Brusque
2024 Serie B
Ponte Preta
2 - 0
Brusque
2024 Serie B
Brusque
0 - 0
Ponte Preta
2022 Serie B
Brusque
2 - 1
Ponte Preta

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ponte Preta
Empate
Brusque

Jogo Responsável


O ato de apostar deve ser sempre um passatempo divertido, não uma fonte de renda. A chave para uma experiência de jogo positiva é o autocontrole. Entenda que as perdas fazem parte do jogo, e nunca tente recuperar o dinheiro perdido apostando mais. Estabeleça um orçamento para suas apostas e mantenha o jogo dentro dos limites que você pode arcar, sem que isso comprometa sua vida financeira. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Kayserispor
  • E
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Goztepe
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E

Goztepe Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Coritiba
  • V
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Goias
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Coritiba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Arsenal
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Nottingham Forest
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E

Arsenal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortaleza EC
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
-
Vitoria
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V

Fortaleza EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte