Ponte Preta x Brusque: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série C - 14/09

Ponte Preta x Brusque: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece no domingo (14/09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com transmissão de DAZN e Nosso Futebol + Plus.

O confronto é pela 2ª rodada da fase de acesso da Série C. Ambas as equipes estão no Grupo C e precisam de pontos para subir na tabela. O Ponte Preta vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, enquanto o Brusque vem de duas derrotas seguidas.

Ponte Preta x Brusque Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ponte Preta - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.43

- odd 2.43

🎯 Palpite: Resultado Final (Ponte Preta vence) - odd 1.73

- odd 1.73

🎯 Palpite: Resultado no Intervalo (Ponte Preta vence) - odd 2.65



Apostamos na vitória do Ponte Preta, principalmente pela sua excelente fase. O time está em uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e em uma sequência de seis jogos sem perder em casa. O palpite para o Ponte Preta vencer sem sofrer gols é uma boa opção, já que o time sofreu apenas 0.4 gols por jogo em casa nos últimos dez jogos. O palpite para o time vencer no intervalo é também uma boa opção, já que a Ponte Preta abriu o placar em 80% de seus jogos em casa.

Palpites Alternativos Ponte Preta x Brusque



🎯 Palpite: Empate no Intervalo - odd 4.12

- odd 4.12

🎯 Palpite: Handicap Europeu (Ponte Preta 1:0) - odd 3.34

- odd 3.34

🎯 Palpite: Ambos Equipes Marcam (Sim) - odd 2.28



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de Ponte Preta e Brusque têm uma média de 2 e 2.5 gols por jogo, respectivamente, o que pode levar a um grande número de gols. O palpite para "empate no intervalo" é uma aposta arriscada, mas o histórico recente do Ponte Preta mostra que a equipe empatou em 50% de seus jogos no intervalo. As informações para escanteios e cartões não foram fornecidas, mas é provável que haja um grande número de ambos em um jogo tão importante.

Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Ponte Preta Ou Empate - odd 1.16

- odd 1.16

🟢 Palpite: Ponte Preta - Total (Mais de 0.5) - odd 1.26

- odd 1.26

🟡 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.49



Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate - odd 3.09

- odd 3.09

🟢 Palpite: Ponte Preta / Ponte Preta - odd 2.65

- odd 2.65

🟡 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.21



Ponte Preta x Brusque: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Brusque - odd 4.59

- odd 4.59

🟢 Palpite: Empate E Não - odd 6.54

- odd 6.54

🟡 Palpite: Brusque / Brusque - odd 8.62



Ponte Preta x Brusque: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo entre Ponte Preta e Brusque é crucial para as pretensões dos dois times na Série C. Ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela da fase de acesso. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ponte Preta x Brusque - Série C



📅 Data: 14/09/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas



📺 Transmissão: DAZN e Nosso Futebol + Plus



Como Ponte Preta e Brusque Chegam Para o Confronto

O Ponte Preta chega para o confronto em uma fase excelente. O time vem de quatro vitórias consecutivas em todas as competições e não perde há seis jogos em seu estádio. Nos últimos dez jogos, o time teve seis vitórias, um empate e três derrotas. O ataque tem uma média de 1.1 gols por partida, e a defesa sofre apenas 0.9 gols por jogo, em média.

Já o Brusque chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de duas derrotas consecutivas. Nos últimos dez jogos, o time teve quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. O ataque tem uma média de 1.2 gols por jogo, e a defesa tem um desempenho mediano, com uma média de 1 gol sofrido por partida.