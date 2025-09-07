Assine UOL
Poland
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Stadion Śląski
Finland
Odds atualizadas a 07.09.2025 às 13:03

Polônia x Finlândia: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 07/09

Publicado
07.09.2025
Atualizado em
07.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Polônia x Finlândia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Polônia e Finlândia se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Slaski, em Chorzów, na Polônia. A transmissão do jogo pode passar em casas de apostas como Novibet.


O duelo entre Polônia e Finlândia promete ser decisivo na luta pela classificação no Grupo das eliminatórias europeias para o Mundial 2026. As duas seleções chegam lado a lado na tabela: a Polônia ocupa a 2ª posição com 7 pontos em 4 jogos, enquanto a Finlândia aparece logo atrás, em 3º lugar, também com 7 pontos.


O equilíbrio é evidente nos números: ambas as equipas somam 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de terem marcado 5 gols cada. A diferença surge na defesa, onde a Polônia sofreu 3 gols, contra 5 da Finlândia


⚡ Tudo indica um confronto direto de seis pontos, onde quem vencer pode ganhar vantagem importante na corrida pela liderança do grupo.


Palpites de Polônia x Finlândia: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate anula aposta - Polônia - odd 2.00

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.25


Palpites Alternativos Polônia x Finlândia



  • 🎯 Resultado Exato: 2 x 2 - odd 10.00

  • 🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.80

  • 🎯 1º Tempo - Empate - odd 2.10


Super Palpites Polônia x Finlândia



  • 🚀 Resultado Correto e Ambos Marcam: 2x1 Polônia - odd 7.00


💰 Palpites de Odds Baixas Polônia x Finlândia



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45

  • 🟢 Dupla Chance: Polônia ou Empate - odd 1.35

  • 🟡 Polônia Marca o 1º Gol - odd 1.55


⚖️ Palpites de Odds Médias Polônia x Finlândia



  • 🔵 Vencedor do 1º Tempo: Polônia - odd 3.00

  • 🟢 Handicap Asiático: Polônia -0.5 - odd 2.75

  • 🟡 Ambos os times marcam no 2º tempo - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Polônia x Finlândia



  • 🔵 Marcar nos 2 tempos: Polônia - odd 5.50

  • 🟢 Resultado Correto: 3x1 Polônia - odd 9.00

  • 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento: Lewandowski - odd 4.50


Polônia x Finlândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Polônia x Finlândia - Eliminatórias da Copa 2026

  • 📅 Data: 07/09/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Slaski, Chorzów, Polônia

  • 📺 Transmissão: Novibet


Polônia x Finlândia: Escalações prováveis


Polônia: Lukasz Skorupski; Matty Cash, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Przemyslaw Wisniewski; Jan Bednarek, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz; Jakub Kaminski, Robert Lewandowski.


Finlândia: Lukas Hradecky; Matti Peltola, Arttu Hoskonen, Jere Uronen, Oliver Antman; Kaan Kairinen, Miro Tenho, Glen Kamara, Robin Lod; Fredrik Jensen, Joel Pohjanpalo.


Como Polônia e Finlândia Chegam Para o Confronto


A Polônia busca se firmar nas Eliminatórias, aproveitando o mando de campo e contando com o apoio de sua torcida. A equipe tem mostrado um bom desempenho em casa e quer somar pontos para subir na tabela.


A Finlândia, por sua vez, chega com o objetivo de surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa. O time finlandês tem demonstrado um bom nível de jogo e busca um resultado positivo para se manter na briga pela classificação.


Nossa Opinião para Polônia x Finlândia


Acreditamos que a partida será equilibrada, com a Polônia buscando o controle do jogo e a Finlândia explorando os contra-ataques. O fator casa pode ser importante, mas a Finlândia tem condições de fazer um bom jogo.


Esperamos um jogo aberto, com chances de gols para os dois lados. A Polônia pode conseguir uma vitória, mas a Finlândia tem potencial para surpreender. A dica é apostar em um jogo com gols e, quem sabe, uma vitória polonesa por um placar apertado.

Poland x Finland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Poland x Finland: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Finland
2 - 1
Poland
2020 Friendlies
Poland
5 - 1
Finland
2020 Friendlies
Poland
0 - 0
Finland

Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

