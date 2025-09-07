Polônia x Finlândia: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 07/09

Polônia x Finlândia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Polônia e Finlândia se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Slaski, em Chorzów, na Polônia. A transmissão do jogo pode passar em casas de apostas como Novibet.

O duelo entre Polônia e Finlândia promete ser decisivo na luta pela classificação no Grupo das eliminatórias europeias para o Mundial 2026. As duas seleções chegam lado a lado na tabela: a Polônia ocupa a 2ª posição com 7 pontos em 4 jogos, enquanto a Finlândia aparece logo atrás, em 3º lugar, também com 7 pontos.

O equilíbrio é evidente nos números: ambas as equipas somam 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de terem marcado 5 gols cada. A diferença surge na defesa, onde a Polônia sofreu 3 gols, contra 5 da Finlândia.

⚡ Tudo indica um confronto direto de seis pontos, onde quem vencer pode ganhar vantagem importante na corrida pela liderança do grupo.

Palpites de Polônia x Finlândia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate anula aposta - Polônia - odd 2.00



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.25



Palpites Alternativos Polônia x Finlândia



🎯 Resultado Exato: 2 x 2 - odd 10.00



🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.80



🎯 1º Tempo - Empate - odd 2.10



Super Palpites Polônia x Finlândia



🚀 Resultado Correto e Ambos Marcam: 2x1 Polônia - odd 7.00



💰 Palpites de Odds Baixas Polônia x Finlândia



🔵 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.45



🟢 Dupla Chance: Polônia ou Empate - odd 1.35



🟡 Polônia Marca o 1º Gol - odd 1.55



⚖️ Palpites de Odds Médias Polônia x Finlândia



🔵 Vencedor do 1º Tempo: Polônia - odd 3.00



🟢 Handicap Asiático: Polônia -0.5 - odd 2.75



🟡 Ambos os times marcam no 2º tempo - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Polônia x Finlândia



🔵 Marcar nos 2 tempos: Polônia - odd 5.50



🟢 Resultado Correto: 3x1 Polônia - odd 9.00



🟡 Jogador a marcar a qualquer momento: Lewandowski - odd 4.50



Polônia x Finlândia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Polônia x Finlândia - Eliminatórias da Copa 2026



📅 Data: 07/09/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Slaski, Chorzów, Polônia



📺 Transmissão: Novibet



Polônia x Finlândia: Escalações prováveis

Polônia: Lukasz Skorupski; Matty Cash, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski, Przemyslaw Wisniewski; Jan Bednarek, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz; Jakub Kaminski, Robert Lewandowski.

Finlândia: Lukas Hradecky; Matti Peltola, Arttu Hoskonen, Jere Uronen, Oliver Antman; Kaan Kairinen, Miro Tenho, Glen Kamara, Robin Lod; Fredrik Jensen, Joel Pohjanpalo.

Como Polônia e Finlândia Chegam Para o Confronto

A Polônia busca se firmar nas Eliminatórias, aproveitando o mando de campo e contando com o apoio de sua torcida. A equipe tem mostrado um bom desempenho em casa e quer somar pontos para subir na tabela.

A Finlândia, por sua vez, chega com o objetivo de surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa. O time finlandês tem demonstrado um bom nível de jogo e busca um resultado positivo para se manter na briga pela classificação.

Nossa Opinião para Polônia x Finlândia

Acreditamos que a partida será equilibrada, com a Polônia buscando o controle do jogo e a Finlândia explorando os contra-ataques. O fator casa pode ser importante, mas a Finlândia tem condições de fazer um bom jogo.

Esperamos um jogo aberto, com chances de gols para os dois lados. A Polônia pode conseguir uma vitória, mas a Finlândia tem potencial para surpreender. A dica é apostar em um jogo com gols e, quem sabe, uma vitória polonesa por um placar apertado.