Polessya x Paksi: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08

Polessya x Paksi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Polessya e Paksi se enfrentam nesta quinta-feira (07/08), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida será disputada no Estádio Tatran Presov, na Eslováquia.

Polessya x Paksi Palpite - Nossas Melhores Dicas

Palpites para Polessya x Paksi

Com base no perfil recente de jogos das duas equipes em competições continentais e considerando o equilíbrio da eliminatória, os melhores palpites para esse duelo da Liga Conferência são:





Dupla chance: Paks ou empate







Total de gols: Menos de 2.5







Ambas equipes marcam: Não







Resultado exato: empate por 1x1 ou vitória magra para o visitante





Essas seleções se encaixam bem no contexto da partida e oferecem boas oportunidades para quem busca valor com responsabilidade.

Polessya x Paksi: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Polessya x Paksi



ℹ️ Jogo: Polessya x Paksi pela Liga Conferência



📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tatran Presov, Eslováquia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Polessya x Paksi: Escalações prováveis

Polessya: Oleg Kudryk; Mykyta Kravchenko, Sergiy Chobotenko, Eduard Sarapiy, Bogdan Mykhaylichenko; Bogdan Lednev, Talles Costa, Ruslan Babenko, Oleksandr Nazarenko; Mykola Gayduchyk, Borys Krushynskyi.

Paksi: Ádám Kovacsík; Erik Silye, Kristóf Hinora, Ákos Kinyik, Milán Szekszárdi; Gergo Gyurkits, Kevin Horváth, Kristóf Papp, Balint Vécsei; Ákos Szendrei, Janos Hahn.