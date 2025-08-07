- V
Polessya x Paksi: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 07/08
Polessya x Paksi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Polessya e Paksi se enfrentam nesta quinta-feira (07/08), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida será disputada no Estádio Tatran Presov, na Eslováquia.
Polessya x Paksi Palpite - Nossas Melhores Dicas
Palpites para Polessya x Paksi
Com base no perfil recente de jogos das duas equipes em competições continentais e considerando o equilíbrio da eliminatória, os melhores palpites para esse duelo da Liga Conferência são:
Dupla chance: Paks ou empate
Total de gols: Menos de 2.5
Ambas equipes marcam: Não
Resultado exato: empate por 1x1 ou vitória magra para o visitante
Essas seleções se encaixam bem no contexto da partida e oferecem boas oportunidades para quem busca valor com responsabilidade.
Polessya x Paksi: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Polessya x Paksi
- ℹ️ Jogo: Polessya x Paksi pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Tatran Presov, Eslováquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Polessya x Paksi: Escalações prováveis
Polessya: Oleg Kudryk; Mykyta Kravchenko, Sergiy Chobotenko, Eduard Sarapiy, Bogdan Mykhaylichenko; Bogdan Lednev, Talles Costa, Ruslan Babenko, Oleksandr Nazarenko; Mykola Gayduchyk, Borys Krushynskyi.
Paksi: Ádám Kovacsík; Erik Silye, Kristóf Hinora, Ákos Kinyik, Milán Szekszárdi; Gergo Gyurkits, Kevin Horváth, Kristóf Papp, Balint Vécsei; Ákos Szendrei, Janos Hahn.
Polessya x Paks: Palpite do Dia
Polessya x Paks: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Polessya x Paks: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
