Polessya x Fiorentina: Palpite, Odds +7, +10 e Onde Assistir Liga Conferência (21/08)

Confira palpite para Polessya x Fiorentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Polessya e Fiorentina se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga Conferência antes da fase principal nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, às 15h (horário de Brasília), na Futbal Tatran Arena. Polessya x Fiorentina terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça da Novibet.

Palpites de Polessya x Fiorentina: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o histórico de ambas as equipes e a superioridade técnica da Fiorentina, este duelo de ida promete ser de alta intensidade. A equipe italiana é a grande favorita para o confronto, mas o fator casa pode tornar o jogo mais equilibrado do que as odds sugerem. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida.



⚽ Resultado Final: Fiorentina - Odd de 1.37 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.73 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 2.01 na Betnacional



Palpites Alternativos Polessya x Fiorentina

Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time italiano. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.



⚽ Handicap Asiático: Fiorentina -1.5 - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ Fiorentina vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.80 na Superbet



⚽ Resultado do Intervalo/Final do Jogo: Fiorentina/Fiorentina - Odd de 2.12 na Stake



Palpites de Odds Baixas Polessya x Fiorentina



⚽ Dupla Chance: Fiorentina ou Empate - Odd de 1.10 na Superbet



⚽ Fiorentina marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável à equipe italiana e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.

Palpites de Odds Médias Polessya x Fiorentina



⚽ Fiorentina vence e ambos os times marcam - Odd de 3.40 na Stake



⚽ Fiorentina vence e Ambas Marcam: Sim - Odd de 3.50 na Novibet



⚽ 1º tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.43 na Esportes da Sorte



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Polessya x Fiorentina



⚽ Resultado Exato: 1x3 - Odd de 10.58 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 9.60 na Superbet



Fiorentina vencer de virada - Sim - Odd de 7.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Polessya.

Informações do Jogo: Polessya x Fiorentina: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Polessya x Fiorentina - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 21/08/2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Futbal Tatran Arena, Prešov (Eslováquia)

Transmissão: Novibet



Como assistir Polessya x Fiorentina

Assista jogos ao vivo e de graça através da Novibet.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo. É possível ainda acompanhar outros jogos da Liga Conferência Ao Vivo e de graça.

Como Polessya e Fiorentina Chegam Para o Confronto

O Polessya, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe ucraniana enfrentará um adversário de maior calibre e deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo da Fiorentina. Um bom resultado para o Polessya seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.

A Fiorentina, por sua vez, enfrenta um adversário de menor expressão e jogará fora de casa. A equipe italiana é conhecida por sua força ofensiva e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.